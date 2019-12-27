 Суд объявил перерыв до 16:00 в заседании по рассмотрению апелляции на арест экс-беркутовцев

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

После перерыва коллегия судей приняла решение объявить о перерыве в заседании по рассмотрению апелляционных жалоб экс-беркутовцев на Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского на избранные им меры пресечения.

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Судья также постановила предоставить копии апелляционных жалоб для ознакомления всем сторонам.

Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.

24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

Напомним, 16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. 19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.