 Рассмотрение апелляции на арест экс-беркутовцев затягивается. Материалы для ознакомления раздали лишь в 16:30, - адвокат Сторожук (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

После перерыва коллегия судей приняла решение объявить о перерыве в заседании по рассмотрению апелляционных жалоб экс-беркутовцев на Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского на избранные им меры пресечения.

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Судья также постановила предоставить копии апелляционных жалоб для ознакомления всем сторонам.

Позже адвокат потерпевших Елена Сторожук сообщила: "Началось вручения копий апелляционных жалоб и процессуальных решений прокурорам и пострадавшим. Сейчас 16.28. Сколько времени дадут пострадавшим на ознакомление и подготовку возражений? Заседание было отложено до 16.00".

"Киевский апелляционный суд вручает пострадавшим копии постановлений, которые не внесены в ЕРСР, нет соответствующих штрих-кодов. Кроме того, апелляционная жалоба одного из обвиняемых вообще не содержит отметки о получении ее ни Святошинским судом ни апелляционным. Как она вообще попала в материалы дела?! Постановление об открытии производства без предоставления срока на подачу возражений и назначение судебного разбирательства на 12.00 сегодня. А в ЕРСР этого постановления нет!" - добавила она.





Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.

24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

Напомним, 16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. 19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.