EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  2602  25
Все про:Нацполиция (10639) самоубийство (666) убийство (5451) Донецкая область (4395)

 Мужчина застрелил троих соседей из ружья и покончил с собой на Донетчине, - Нацполиция

Мужчина возле собственного двора из охотничьего ружья застрелил троих соседей, после чего покончил с собой. По предварительной информации, причиной трагедии стал бытовой конфликт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.

По результатам первоочередных следственных действий полицейские установили, что трагедии, вероятно, предшествовала ссора между соседями. К 35-летнему мужчине пришли владельцы соседних домов. Во время конфликта хозяин открыл огонь из ружья. Трое мужчин 52, 56, 60 лет получили смертельные ранения.

Тогда стрелок, находясь на месте происшествия, выстрелил в себя и от полученных травм скончался.

Открыто уголовное производство по ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 21-летний полицейский на Киевщине пытался покончить с собой выстрелом в голову

Источник: https://censor.net.ua/n3167627
 
 
 Топ комментарии
 
"Легко вывести человека с Донбасса, но очень тяжело вывести Донбасс с человека" (с).
 показать весь комментарий
 
Треба так - "русскоязычный мужчина застрелил троих рускоязычных соседей..." чьтоби нєбила кріватолкав.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это по настоящему , русский мир . Так держать .
 показать весь комментарий
 
 
"Легко вывести человека с Донбасса, но очень тяжело вывести Донбасс с человека" (с).
 показать весь комментарий
 
 
Сподіваюся вам не надто сильно кортить про це дізнатися? )))
 показать весь комментарий
 
Зашибись, управился... Жду комментов, в стиле: "А если бы у них были пистолеты".
 показать весь комментарий
 
 
Треба так - "русскоязычный мужчина застрелил троих рускоязычных соседей..." чьтоби нєбила кріватолкав.
 показать весь комментарий
 
 
А який такий конфликт може призвести до вбивства та самогубства?
 показать весь комментарий
 
 
Да, ситуация странная. Стрелок, всем погибшим, в сыновья годился. То есть- не из-за бабы!
 показать весь комментарий
 
 
разошлісь во мнєніях о сємантікє етюдності в прозє Прішвіна
 показать весь комментарий
 
Навіть не знаю, як до цього ставитися.
З одного боку це можуть бути українці, а з іншого -4 сепари.
 показать весь комментарий
 
 
Странно, почему не указан населенный пункт? Мне было бы интересно. Наверное, таки в стороне, от линии фронта. Как-то не упомню, в последнее время, стрельбы в селах, под Мариуполем.
 показать весь комментарий
 
соседи!?!
итить колотить...
(4 похорона и 4 трагедии рядом)
 показать весь комментарий
 
Я прочитав новину як, чоловік з рушниці вбив трьох суддів, і подумав навіщо ж він застрелився, справа ж файна, а потім виявилося що то були сусіди...
 показать весь комментарий
 
 
Я тоже не люблю когда мне начинают рассказывать посторонние люди По чём редиска в декабре ,но есть люди которые это не любят ещё больше .... Чоловік застрелив трьох сусідів з рушниці і вчинив самогубство на Донеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8068
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх