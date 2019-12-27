 Кабмин одобрил законопроекты о суде присяжных, - Минюст

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции, об этом заявил замглавы министерства Александр Банчук.

"Законопроектами планируется возложить на суд присяжных решения вопросов о виновности или невиновности обвиняемого. Данное нововведение будет касаться рассмотрения уголовных производств, в которых за совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или пожизненное лишение свободы. Решение по этим делам будут приниматься судом присяжных в составе одного судьи и семи присяжных, а по ходатайству обвиняемого - коллегиально судом в составе трех судей", - рассказал он.

Соответствующие решения будут приниматься простым большинством голосов.

По словам Банчука, вердикт присяжных будет обязательным для председательствующего и приведет к принятию им соответствующего приговора. В то же время приговоры, принятые на основании вердикта суда присяжных, подлежат обжалованию в апелляционном порядке.

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"Чтобы упростить порядок формирования списка присяжных, предполагается исключить местные советы из процедуры его формирования. Эта обязанность будет возложена на территориальные управления Государственной судебной администрации Украины, которая при формировании списка сможет использовать информацию, содержащуюся в Государственном реестре избирателей ", - отметил заместитель Министра, добавив, что члены органа, осуществляющего дисциплинарное производство в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре", не могут включаться в списки присяжных.

Банчук отметил, что суд присяжных - важный элемент справедливого судопроизводства.

"Мировая практика показывает, что принятое присяжными решение обычно является более взвешенным, ведь принимается группой людей, которые имеют разный жизненный опыт и взгляд на ситуацию. Кроме того, на присяжных труднее оказывать давление, ведь они не зависят от административного ресурса и выборочно попадают на рассмотрение конкретного дела, о чем трудно узнать заранее. И, наконец, решения, принятые присяжными, воспринимаются как справедливые большинством граждан", - подчеркнул Банчук.

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