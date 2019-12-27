 Геращенко о целях "Евросолидарности" на 2020 год: Быть эффективной оппозицией, контролирующей действия власти

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.
"Наша политическая сила сосредоточена на защите национальных интересов и территориальной целостности Украины, приближении украинского законодательства к стандартам стран - членов ЕС и НАТО, усилении украинской армии", - рассказала она.
"Второе - сохранить начатые нашей командой реформы, в частности в сфере сектора безопасности и обороны, децентрализации, медицины, экологии, энергетики, дерегуляции", - добавила Геращенко.
Третьей целью Геращенко назвала "быть эффективной оппозицией, контролирующей действия власти, строить мощную правоцентристскую партию, которая будет активно участвовать в местных выборах".
По ее словам, для "Европейской Солидарности" важно сохранить и приумножить доверие избирателей.
ЗЕеленуху надо вырывать с корнем и уничтожать, а не играть с ней в демократию.
Игры в демократию с ватными ублюдками - такой же проигрышный вариант, как пытаться с кацапами вести переговоры на их условиях.
Потом опять охохлячивание-орусинивание и вуаля - преблема еще на десятки лет. Уже сейчас выросло несколько потерянных поколений, а они при благоприятной кацапской среде вырастят еще несколько.
Антон Турупалов, которого дважды увольняли из государственных должностей за прогулы, и брат которого поддерживает боевиков ДНР, стал советником премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на странице в Facebook. Антон Турупалов в сентябре 2015 стал председателем Ивановской РГА в Одесской области. Регулярно прогуливал заседания и не появлялся на рабочем месте. В конце концов депутаты объявили ему недоверие и в апреле 2016 года Турупалова уволили. Далее чиновник стал работать уже в команде мэра Николаева. Выполнял обязанности его заместителя. Без уважительной причины пропустил 121 рабочий день и постоянно скандалил и ругался с депутатами. Брат Антона Турупалова Алексей тоже скандально известный. Мужчина живет в самопровозглашенной ДНР и работает там адвокатом. На фотографиях позирует с флагом боевиков и другой символикой оккупантов.
А куда вы мелкая потрохня???
За 5 лет бюджет НЕ принимали,его втюхивали в предновогоднюю ночь.
27 декабря 2019
https://www.dialog.ua/ukraine/197872_1577448221