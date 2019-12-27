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Все про:Геращенко Ирина (1466) Европейская Солидарность (203)

 Геращенко о целях "Евросолидарности" на 2020 год: Быть эффективной оппозицией, контролирующей действия власти

Главные приоритеты фракции "Европейская Солидарность" на 2020 год - это защита национальных интересов и территориальной целостности, интеграция Украины с Европейским Союзом и "быть эффективной оппозицией, контролирующей действия власти".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

"Наша политическая сила сосредоточена на защите национальных интересов и территориальной целостности Украины, приближении украинского законодательства к стандартам стран - членов ЕС и НАТО, усилении украинской армии", - рассказала она.

"Второе - сохранить начатые нашей командой реформы, в частности в сфере сектора безопасности и обороны, децентрализации, медицины, экологии, энергетики, дерегуляции", - добавила Геращенко.

Третьей целью Геращенко назвала "быть эффективной оппозицией, контролирующей действия власти, строить мощную правоцентристскую партию, которая будет активно участвовать в местных выборах".

По ее словам, для "Европейской Солидарности" важно сохранить и приумножить доверие избирателей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада должна создать ВСК по давлению ОП на силовые структуры, - Геращенко об участии Зеленского в пресс-конференции по делу Шеремета

Источник: https://censor.net.ua/n3167620
 
   
 Топ комментарии
 
Головним завданням ПЄСу в наступному році буде збирання сухарів на передачки петі в Лук'янівку та потужне скавчання про "політичні переслідування й розправу"..
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Ви вже тут ківите цю тему 9 місяців, рука не болить? Геращенко о целях "Евросолидарности" на 2020 год: Быть эффективной оппозицией, контролирующей действия власти - Цензор.НЕТ 2111
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ПЕСи повинні тримати жабятник в напрузі і в середовищі їх існування. Геращенко о целях "Евросолидарности" на 2020 год: Быть эффективной оппозицией, контролирующей действия власти - Цензор.НЕТ 5558
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Це максимум, що можна зробити. СН доведуть Україну до економічного колапсу.
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Головним завданням ПЄСу в наступному році буде збирання сухарів на передачки петі в Лук'янівку та потужне скавчання про "політичні переслідування й розправу"..
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Ви вже тут ківите цю тему 9 місяців, рука не болить?
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Спочатку - посадки, згідно з методами агрономії.
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а ну да , согласно кондирологии коррупцию побороли , рехформы сляпали,анализы сдали Геращенко про цілі "Євросолідарності" на 2020 рік: Бути ефективною опозицією, яка контролює дії влади - Цензор.НЕТ 2995
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Доречі, якби дех-то здав аналізи нігтів і волося в незалежній лабораторії, хтось не став би президентом. Чи все одно став би?
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ты прав Петя не Рузвельт ,его болезненный оскал как президента на денюшке не напечатают
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Онанизм помогает от голода? Ну так онанируй и дальше, Zебанутый!!
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Це конструктивно. Якщо не плутати офтальмологію з урологією, звичайно, - ви зрозуміли про кого я? Геращенко о целях "Евросолидарности" на 2020 год: Быть эффективной оппозицией, контролирующей действия власти - Цензор.НЕТ 579
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Нифига не конструктивно.
ЗЕеленуху надо вырывать с корнем и уничтожать, а не играть с ней в демократию.

Игры в демократию с ватными ублюдками - такой же проигрышный вариант, как пытаться с кацапами вести переговоры на их условиях.
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Нічого не вийде, цю хворобу лікує час, нарід повинен випити цю чашу до самого дна, до останньї краплі - хтось помре, хтось остаточно звихнеться, а хтось порозумнішає. Це дуже болісний процес, але його треба пройти. Геращенко про цілі "Євросолідарності" на 2020 рік: Бути ефективною опозицією, яка контролює дії влади - Цензор.НЕТ 6225
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Тогда через пару лет пути назад уже просто не будет.
Потом опять охохлячивание-орусинивание и вуаля - преблема еще на десятки лет. Уже сейчас выросло несколько потерянных поколений, а они при благоприятной кацапской среде вырастят еще несколько.
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😀😨😁😀 вони не змогли бути ефективною владою, маючи більшість у ВР. То як в зможете стати ефективною опозицією з такою чисельністю фракції і таким рівнем підтримки на місцях...
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Советником премьера стал скандальный экс-чиновник, чей брат поддерживает боевиков ДНР

Антон Турупалов, которого дважды увольняли из государственных должностей за прогулы, и брат которого поддерживает боевиков ДНР, стал советником премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на странице в Facebook. Антон Турупалов в сентябре 2015 стал председателем Ивановской РГА в Одесской области. Регулярно прогуливал заседания и не появлялся на рабочем месте. В конце концов депутаты объявили ему недоверие и в апреле 2016 года Турупалова уволили. Далее чиновник стал работать уже в команде мэра Николаева. Выполнял обязанности его заместителя. Без уважительной причины пропустил 121 рабочий день и постоянно скандалил и ругался с депутатами. Брат Антона Турупалова Алексей тоже скандально известный. Мужчина живет в самопровозглашенной ДНР и работает там адвокатом. На фотографиях позирует с флагом боевиков и другой символикой оккупантов.
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Только не *контролирующей действия*, а *провоцирующей эстремальные блкирования реформ в собственных интересах пэдротины*.
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А если это всё у песиков и Геращенко не получится, то что?Согласиться ли она мести мусор на улице в интересах страны (при условии, что ей вообще кто-то метлу доверит)?
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"эФФективно" у этого кубла только тырить у страны получается.
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если пЭцьку посадят,все его глашатаи тут же разбегуться по хатынкам в испаниях и лондонах
А куда вы мелкая потрохня???
За 5 лет бюджет НЕ принимали,его втюхивали в предновогоднюю ночь.
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Глава ОП Андрей Богдан тайно встретился с Коломойским в Рождество - "Схемы"
27 декабря 2019

https://www.dialog.ua/ukraine/197872_1577448221
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не убедили...от если бы петя на шпагат сел , то тогда да , а так нет
Геращенко про цілі "Євросолідарності" на 2020 рік: Бути ефективною опозицією, яка контролює дії влади - Цензор.НЕТ 1508
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Что эта мелкая порохоботовская кучка, поощрявшая 5-ть лет разграбление Украины, о себе мнит? Они что-то собираются продолжать делать, кого-то контролировать, сохранять достигнутое. Сосчитали бы себя на пальцах двух рук, одной ноги, да еще бы в зеркало на себя глянули. Ителлектуалов гребаных там бы увидели.
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Снова пустые слова, ОНИ будут контролировать, даже не смешно. Может и мне начать контролировать, а чего, результат будет тот же.
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А почему сразу оппозицией? Или "лавры проигравшего" покоя не дают?
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