 Суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении бывших работников подразделения особого назначения "Беркут". Жалобы поданы обвиняемыми на постановление Святошинского районного суда города Киева от 19 декабря 2019 года о применении в их отношении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Заседание началось с опозданием на час, подозреваемых в зал не доставили. Беркутовцы Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко участвуют в суде в режиме видеоконференции. Также на заседании присутсвуют защитники беркутовцев Игорь Варфоломеев, Горошинский и Стефан Решко.
Беркутовец Сергей Тамтура присутствует в зале заседаний со своим адвокатом, поскольку ему избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Он также подал апелляцию на данную меру пресечения.
Беркутовец Александр Маринченко отсутствует в зале заседаний, поскольку он находится под круглосуточным домашним арестом. Он также подал апелляцию на данную меру пресечения.
Также на заседании присутствуют потерпевшие (Костенко, Войтович, Мельничук, Колесников, Опанасюк, Чаплинский, Саенко и Пихенько) и их адвокаты.
Председательствующий судья в коллегии судей, которые рассматривают жалобу, Маргарита Васильева.
Прокуроры, потерпевшие и их адвокаты.
Коллегия судей.
Беркутовцы. У Аброськина на плече нашивка в цветах российского флага.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.
24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.
Головою ДБР Зеленський призначив свою депутатку, що з тріском провалила кваліфікаційний тест
а сейчас какие приятные и честные лица - кто был никем, тот станет всем
зебени это СОВКИ СО СМАТРФОНОМ
а Майдан расстреляли Пашинский и грузинские снайперы.
это просто отпустить возможных убийц,
сейчас происходит ДИСКРЕДИТАЦИЯ МАЙДАНА как формы политической жизни Украины
фактически, это ИНДУЛЬГЕНЦИЯ НА УБИЙСТВО
Ему хоть пирамидку из зеленого говна на голове слепи - все равно за этих аферистов бениных топить будет.
По Шеремету есть результаты 3 экспертиз, 2 из которых подтверждают причастность подозреваемых, а вы уже требуете их отпустить через неделю после задержания.
Патриотов Украины арестовать.
Были еще какие-то достижения зеленого кривосудия?
нашивку вырезать и затолкать в глотку.
ну же, нацгвардейцы!
зюзя ***** обіцяв
Антон Турупалов, которого дважды увольняли из государственных должностей за прогулы, и брат которого поддерживает боевиков ДНР, стал советником премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на странице в Facebook. Антон Турупалов в сентябре 2015 стал председателем Ивановской РГА в Одесской области. Регулярно прогуливал заседания и не появлялся на рабочем месте. В конце концов депутаты объявили ему недоверие и в апреле 2016 года Турупалова уволили. Далее чиновник стал работать уже в команде мэра Николаева. Выполнял обязанности его заместителя. Без уважительной причины пропустил 121 рабочий день и постоянно скандалил и ругался с депутатами. Брат Антона Турупалова Алексей тоже скандально известный. Мужчина живет в самопровозглашенной ДНР и работает там адвокатом. На фотографиях позирует с флагом боевиков и другой символикой оккупантов.