 Суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении бывших работников подразделения особого назначения "Беркут". Жалобы поданы обвиняемыми на постановление Святошинского районного суда города Киева от 19 декабря 2019 года о применении в их отношении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Заседание началось с опозданием на час, подозреваемых в зал не доставили. Беркутовцы Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко участвуют в суде в режиме видеоконференции. Также на заседании присутсвуют защитники беркутовцев Игорь Варфоломеев, Горошинский и Стефан Решко.

Беркутовец Сергей Тамтура присутствует в зале заседаний со своим адвокатом, поскольку ему избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Он также подал апелляцию на данную меру пресечения.

Беркутовец Александр Маринченко отсутствует в зале заседаний, поскольку он находится под круглосуточным домашним арестом. Он также подал апелляцию на данную меру пресечения.

Также на заседании присутствуют потерпевшие (Костенко, Войтович, Мельничук, Колесников, Опанасюк, Чаплинский, Саенко и Пихенько) и их адвокаты.

Председательствующий судья в коллегии судей, которые рассматривают жалобу, Маргарита Васильева.







Прокуроры, потерпевшие и их адвокаты.

Коллегия судей.









Беркутовцы. У Аброськина на плече нашивка в цветах российского флага.









Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.

24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.