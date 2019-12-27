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 Суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд рассматривает сегодня, 27 декабря, апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении бывших работников подразделения особого назначения "Беркут". Жалобы поданы обвиняемыми на постановление Святошинского районного суда города Киева от 19 декабря 2019 года о применении в их отношении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Заседание началось с опозданием на час, подозреваемых в зал не доставили. Беркутовцы Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко участвуют в суде в режиме видеоконференции. Также на заседании присутсвуют защитники беркутовцев Игорь Варфоломеев, Горошинский и Стефан Решко. 

Беркутовец Сергей Тампура присутствует в зале заседаний со своим адвокатом, поскольку ему избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Он также подал апелляцию на данную меру пресечения.

Беркутовец Александр Маринченко отсутствует в зале заседаний, поскольку он находится под круглосуточным домашним арестом. Он также подал апелляцию на данную меру пресечения.

Также на заседании присутствуют потерпевшие (Костенко, Войтович, Мельничук, Колесников, Опанасюк, Чаплинский, Саенко и Пихенько) и их адвокаты.

Председательствующий судья в коллегии судей, которые рассматривают жалобу, Маргарита Васильева.

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Прокуроры, потерпевшие и их адвокаты.

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Коллегия судей.

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Беркутовцы. У Аброськина на плече нашивка в цветах российского флага.


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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.

24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/n3167614
 
 
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а тем временем ЗЕдиктатура укрепляется
Головою ДБР Зеленський призначив свою депутатку, що з тріском провалила кваліфікаційний тест
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так конкурс был с независимой комиссией был при Мародере и Барыге, когда все кругом - одни свинарчуки.

а сейчас какие приятные и честные лица - кто был никем, тот станет всем


зебени это СОВКИ СО СМАТРФОНОМ
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призанть виновными, присудить пожизненное и отпустить под личное обязательство

а Майдан расстреляли Пашинский и грузинские снайперы. Суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев - Цензор.НЕТ 2819

это просто отпустить возможных убийц,
сейчас происходит ДИСКРЕДИТАЦИЯ МАЙДАНА как формы политической жизни Украины

фактически, это ИНДУЛЬГЕНЦИЯ НА УБИЙСТВО
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Та ладно, несколькими днями ранее "патриоты" прыгали в судах чтобы отпустили других возможных убийц - и всех всё устраивало.
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Куда отпустили? На обмен с Макшанией? Ты явно зетипилл.
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А ты его первый раз видишь шоле?

Ему хоть пирамидку из зеленого говна на голове слепи - все равно за этих аферистов бениных топить будет.
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С той базой доказательств ты такой же "возможный убийца".
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А какая база по беркутовцам и почему приговора нет за почти 6 лет?
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Ну а какая разница - завтра придут макшане и убьют кого ни будь в Киеве. И им ничего не будет. Обменяют. Происходит капитуляция перед Макшанией.
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Столько людей расстреляли в центре Киева, практически залив кровью весь майдан, а виновных до сих пор никого не наказали. Ето только в Украине возможно.
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Тот кто убил Немцова тот сейчас при власти на Рашке. Хочешь сказать что те кто расстрелял сотни людей на Майдане тоже 6 лет при власти в Украине?
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Беркут отпустить.
Патриотов Украины арестовать.

Были еще какие-то достижения зеленого кривосудия?
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То їх готують для обміну ? Чи просто новорічний сюрпайз від нового преза ?
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Як що до обміну, то зразу питання: якого зуя Україна має видавати своїх громадян іншій країні, якщо Конституція це забороняє? Доречі, якщо такий прициндент вже існує (тобто нова влада поклала булаву на конституцію), то чому б не видати Коломойського правоохоронним органам США?
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эту скотомразь в клетке на коленях с закованными руками и ногами держать надо.
нашивку вырезать и затолкать в глотку.
ну же, нацгвардейцы!
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И теперь вата снова будет говорить что майдан Госдеп организовал? Всё больше доказательств что за расстрелами людей на майдане стоит РФ.
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це ж не страшні Федина та Звіробій - відпустити!
зюзя ***** обіцяв
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Якщо відпустять і обміняють вбивць, то надалі ніхто боятися відповідальності не буде Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців - Цензор.НЕТ 3645
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Песенка "Не все так однозначно" - гимн роялистов...
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Граждане журналисты, пишите правду. Это не нашивка флага рф. Это куртка BMW Motorsport, цвета фирмы голубой, синий, красный.
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