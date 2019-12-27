 Кабмин передал на приватизацию 530 государственных предприятий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат Правительственный портал.
"За почти 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости. Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 млрд гривен.
В следующем году начнутся прозрачные аукционы через Прозорро.Продажи.
Структуры Коломойского, совместно с комитетом во энергетике и ЖКХ ВР Украины Герусом, великолепно переиграли Кабинет Министров и блокировали приватизацию подконтрольного ей государственного "Центроэнерго". Это тот ресурс через который предприятия Коломойского получают дешевую электроэнергию списывая убытки на государственные шахты.
это какие-там инвестиции и куда - при МИНУС 7% промпроизводства.
А зарплаты - кому подняли - чиновникам, депутатам, министрам и их прочим "новым мордам"?
Йо-хо-хо! Это позволит подлатать бюджет. Но ненадолго. Зекономисты хреновы.
значит отот штаб отлично поработал - прорвало ! )))))))) (что-то где-то могло и прорвать)))))....)
Можете еще в Казахстан, Туркменистан смотаться глянуть как нужно вставать на ноги.Или в любую страну Африки! Или в Индонезию, к примеру.
Сама вижу, что написала абсолютную утопию.
В дерьме лжи валим дальше в яму!!!
Наверно кто-то повторит полет Чечетова...
Может кто приведет пример,но я не знаю ни одного предприятие,которое став частным,начало работать лучше.
Влада звиздить, що там корупція... То наведіть порядок, поміняйте керівників. Не можете -ІДІТЬ НАХЄР!!!
Рейдерство «по-українськи» здебільшого полягає у набутті тимчасового права розпоряджатися активами та якнайшвидшим продажем цих активів пов'язаним із рейдером особам, із наступними перепродаваннями вилучених активів між пов'язаними особами, маючи на меті завадити (унеможливити) їхньому поверненню законним власникам." Україна, об'єкт рейдерського захоплення
"Шахер-махер, ваших нет!!!"
До речі, слід заплатити за цей рік місцевим громадам податок на ці землі лісового фонду...
Уволенный с поста главы Ивановской РГА Антон Турупалов назначен советником премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Напомним, не проработавшего и года Турупалова уволили после того, как 25 из 33 присутствовавших на сессии райсовета депутатов выразили ему недоверие. Среди претензий было неумелое внедрение закупок через систему ProZorro, проблемы с питанием и отоплением в учебных учреждениях, отсутствие районной программы инвестиционной деятельности, плохое наполнение бюджета и прочее.
Кроме того, выяснилось, что брат и отец главы РГА живут и работают в непризнанной «ДНР». Его брат Алексей Турупалов занимается в Донецке адвокатской деятельностью и является владельцем сайта «Адвокат ДНР», который на данное время недоступен, а также полностью поддерживает идею создания непризнанной республики. Отец чиновника Виктор Турупалов тоже остался в Донецке работать деканом факультета компьютерных информационных технологий и автоматики в Донецком национальном техническом институте.
В итоге после голосования на сессии за его отставку Антон Турупалов написал заявление об отставке и еще до мая 2016 года Порошенко его уволил. Теперь же он стал советником премьер-министра Алексея Гончарука.