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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11460) приватизация (924) Гончарук_Алексей (427)

 Кабмин передал на приватизацию 530 государственных предприятий

Сегодня, 27 декабря, правительство передало еще ряд имущественных комплексов государственных предприятий в сферу управления Фонда государственного имущества с целью дальнейшей приватизации. Поэтому общее количество переданных объектов составило 530.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат Правительственный портал.

"За почти 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости. Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укргазбанк" будет продан первым, - Рожкова о приватизации госбанков

По его словам, общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 млрд гривен.

В следующем году начнутся прозрачные аукционы через Прозорро.Продажи.

Источник: https://censor.net.ua/n3167613
 
 
 Топ комментарии
 
раз земелька не пішла , тепер продають все з молотка
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Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.Источник:https://censor.net.ua/n3167613

Йо-хо-хо! Это позволит подлатать бюджет. Но ненадолго. Зекономисты хреновы.
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Совет форумчанПравила форума
 
раз земелька не пішла , тепер продають все з молотка
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А разве земелька осталась? Её уже типа в аренду на 49 лет давню распродали.
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деребан от зеленского..

Структуры Коломойского, совместно с комитетом во энергетике и ЖКХ ВР Украины Герусом, великолепно переиграли Кабинет Министров и блокировали приватизацию подконтрольного ей государственного "Центроэнерго". Это тот ресурс через который предприятия Коломойского получают дешевую электроэнергию списывая убытки на государственные шахты.
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п.с. Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

это какие-там инвестиции и куда - при МИНУС 7% промпроизводства.
А зарплаты - кому подняли - чиновникам, депутатам, министрам и их прочим "новым мордам"?Кабмін передав на приватизацію 530 державних підприємств - Цензор.НЕТ 1123
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Все іде з молотка і накривається мідним тазом.
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Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.Источник:https://censor.net.ua/n3167613

Йо-хо-хо! Это позволит подлатать бюджет. Но ненадолго. Зекономисты хреновы.
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ну... чего вы смеетесь?))))
значит отот штаб отлично поработал - прорвало ! )))))))) (что-то где-то могло и прорвать)))))....)

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Нужно сделать то, что не могут начать ЗЕТы --реально запускать ЭКОНОМИКУ,- нужно запустить ВСЕ постующие предприятия - которых ТЫСЯЧИ- и не отдать их кому - либо =на окончательную порезку оборудования на лом и дерибан земли! Нельзя ждать, что кто-то их запустит без контроля государства!Как это сделать быстро : собирать на них , к примеру, агрегатно автомобили из Европы или хоть из Южной Америки, делать запчасти к авто, к тракторам, самолета, сами трактора, мотоциклы, мебель, свой газ, свою переаботку нефти и прочее...Взять на гособеспечение ИТ-инженерию, смотрим, как это делает Беларусь! Где взять баблос -- вернуть все , ушедшее из бюджета в дальние страны и кредиты под гарантию государства , ну и налаживать контакты с иностранцами,которым дешевле запустить производство на базе нашего старого завода и нашими зарплатами, чем строить новый завод у себя...просто ИНОГО пути у Украины НЕТ!
Можете еще в Казахстан, Туркменистан смотаться глянуть как нужно вставать на ноги.Или в любую страну Африки! Или в Индонезию, к примеру.
Сама вижу, что написала абсолютную утопию.
В дерьме лжи валим дальше в яму!!!
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Арифметика: 530 предприятий, с балансовой стоимостью 500 лямов долларов. Менее ляма за единицу, в среднем. Не знаю, у кого как, а у меня, почему-то в башке зазвучало: "Налетай, подешевело!"(с). Правда, опять же, я не в курсе: это хорошо? Или- таки погано?
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Правда, опять же, я не в курсе: это хорошо? Или- таки погано? Кабмін передав на приватизацію 530 державних підприємств - Цензор.НЕТ 9395

Наверно кто-то повторит полет Чечетова...
Может кто приведет пример,но я не знаю ни одного предприятие,которое став частным,начало работать лучше.
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МЛЯТЬ, нахріна продавати підприємства які приносять прибуток...
Влада звиздить, що там корупція... То наведіть порядок, поміняйте керівників. Не можете -ІДІТЬ НАХЄР!!!
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А есть список предприятий и данные об их прибыльности? Я почему-то уверен что там одни сплошь убыточные, хотя другое дело, что до убыточности и развала их довели как раз "ыффективные менеджеры", которые и скупят сейчас за бесценок.
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Не знаю усього списку. Але слухав СН і вони хочуть продати майже все і чим скоріше.
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Нахрін їм та корупція. Це звичайне рейдерське захоплення. Беня- рейдер. Все по плану.
Рейдерство «по-українськи» здебільшого полягає у набутті тимчасового права розпоряджатися активами та якнайшвидшим продажем цих активів пов'язаним із рейдером особам, із наступними перепродаваннями вилучених активів між пов'язаними особами, маючи на меті завадити (унеможливити) їхньому поверненню законним власникам." Україна, об'єкт рейдерського захоплення
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Передав на ліквідацію - розписавшись у власній бездарності. Все буде "оптимізовано" "ефективними менеджерами" до останньої цеглини, але kpi якогось ТОВ буде пару років високим.
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Розпродали державу, розділили людей на бідних і багатих... це феодалізм, а не демократія. Вже стає зрозуміло що у владі всі тіж менеджери з продажу, але ніяк не державні службовці.
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Так это ж реальный Зе-кономический прорыв!!!
"Шахер-махер, ваших нет!!!"
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В теме о медицине, есть отменный комментарий: "Такое впечатление,что у нас сейчас во всем,какой то управляемый хаос. Жесть!"(с) Я под ним подпишусь. В свете этого же, стало интересно, каким образом, в течение всего лишь суток, курс в обменниках Мариуполя подскочил с 23.07 до 24,00 за доллар?! Управляемая срань!
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наши валютчики говорят,увидите курс после 14 числа
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Чем мутнее водичка, тем более неадекватна рыба...
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Бубочка не сдается))) хочет еще немного поиграть самую рейтинговую свою роль в реальности)
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нас ….. а мы крепчаем. Крепчаем от оккупации Крыма, войны в Донбассе.Теперь крепчаем от гражданина Израиля Коломойского, руками местного кагала продающего украинскую землю и украинские заводы.
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Ни хрена себе! Это уже к Мариуполю совсем близенько... "Режим простоя"(с). Это мне знакомо, к сожалению. Я сейчас в режиме простоя, уже месяц как. Ни единой тонны руды не перегрузил. А должен был 380.000 приблизительно...
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Перший закон,який ми приймемо - закон про народовладдя - казав Зєлєнський і ми купились...Що може пообіцяти наступний президент,щоб ми знову купились?..Тільки одне - першим законом має бути кримінальна відповідальність з багаторічною відсидкою всіх нардепів,що голосували за повну приватизаці.продаж землі,легалізацію грального бізнесу і наркотиків...І першим має сісти Зеленський,з його благословення то все крутиться...
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короче...последние...потом только земля и рабы ))))
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Если шо, то меня уже купили! Поляки. Не надо меня по второму разу перепродавать! И банкротить- тоже не надо!
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Продадим за копейки и проедим. Продали Криворожсталь. Что на эти деньги сделали? Построили гидро(ветро)электростанции, оптимизировали системы теплоснабжения городов с экономией газа по Украине на 10-20%, построили завод по производству трамваев и тролейбусов?
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Де б була сьогодні Україна якщо б агентура- реформатори, всілякі"соросята" встигли до війни прихватизувати бронетанкові, авіаремонтні заводи.
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Маю надію, що у КМУ розуміють, що приватизація державних лісогосподарських підприємств можлива лише без землі та лісів. Адже згідно ст. 14 Конституції України все це власність Народу України, а не Уряду...
До речі, слід заплатити за цей рік місцевим громадам податок на ці землі лісового фонду...
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Экс чиновник со связями в «ДНР» стал советником премьер-министра

Уволенный с поста главы Ивановской РГА Антон Турупалов назначен советником премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, не проработавшего и года Турупалова уволили после того, как 25 из 33 присутствовавших на сессии райсовета депутатов выразили ему недоверие. Среди претензий было неумелое внедрение закупок через систему ProZorro, проблемы с питанием и отоплением в учебных учреждениях, отсутствие районной программы инвестиционной деятельности, плохое наполнение бюджета и прочее.

Кроме того, выяснилось, что брат и отец главы РГА живут и работают в непризнанной «ДНР». Его брат Алексей Турупалов занимается в Донецке адвокатской деятельностью и является владельцем сайта «Адвокат ДНР», который на данное время недоступен, а также полностью поддерживает идею создания непризнанной республики. Отец чиновника Виктор Турупалов тоже остался в Донецке работать деканом факультета компьютерных информационных технологий и автоматики в Донецком национальном техническом институте.

В итоге после голосования на сессии за его отставку Антон Турупалов написал заявление об отставке и еще до мая 2016 года Порошенко его уволил. Теперь же он стал советником премьер-министра Алексея Гончарука.
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Сами не умеют ничего создавать материального кроме клоунад и вранья народу , затоворовская прихватизаци доолигархизация этому и учиться ненадо зеленой пошести .Вобщим доканают экономику и вымирающий народ Украиныпри этом барыжно воровской бандитско феодальной алигархической малине нэзалэжной от народа и всего порядочного и честного !
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