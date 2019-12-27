 Степанов: "Украина на пороге катастрофы - людей в скором времени некому будет лечить"

Как передает Цензор.НЕТ, такое экс-глава Одесской ОГА и врач по первому образованию Максим Степанов отметил в статье "Зеркала недели", в которой говорится, в частности, о кадровой проблеме украинской медицины.



Максим Степанов.

"Зарплата практикующего хирурга в Украине сейчас составляет 6000 гривен, – приводит примеры Степанов, – в то время как в соседней Польше – в 10 раз больше. Медсестра у нас в стране сегодня зарабатывает в среднем 4000 гривен; в Польше – 800 евро. Будем откровенны: Украина здесь не конкурентная", - отметил он.

При этом, по его словам, в Минздраве статистики относительно общего количества медицинских мигрантов нет. По неофициальной же статистике, показатель достигает от 50 до 70 000 специалистов.

В то же время Степанов утверждает, что проблему можно решить, комплексно изменив подход к реорганизации системы здравоохранения: начиная от качества образования и диплома соответственно, завершая трудоустройством с системным подходом к изменению качества предоставления медицинских услуг и их контроля. Поэтому он предлагает, прежде всего, "активизировать работу по завершению адаптации образовательных программ медицинских вузов к стандартам ЕС".

"Цель – признание украинских дипломов странами ЕС без дополнительных подтверждений. Понимая, что в конце обучения студент получит диплом европейского уровня, он начнет буквально "поглощать" знания, ведь будет уверен, что сможет работать в любой стране мира, – отмечает Степанов, – и мы сразу избавляемся проблемы под названием "неквалифицированный специалист".

Такие дипломы будут более привлекательными для иностранных студентов, говорится в статье. В результате бюджеты медицинских вузов будут расти, по его мнению, что позволит направлять больше средств на учебный процесс и повышение зарплат преподавателям.

Ранее Максим Степанов отметил, что управлять медучреждениями должны квалифицированные медицинские администраторы.