 С начала суток наемники РФ трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С полуночи по направлению от н.п. Гольмовский, оккупанты открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям наших воинов в районе н.п. Гладосово. Защитники Украины, применяя стрелковое вооружение, вели адекватные оборонительные действия.

С 06.45 противник начал обстрел из этих же образцов оружия от н.п. Нижнее Лозовое наших защитников Луганского. В течение 20 минут, применяя стрелковое оружие, наши воины заставили оккупантов соблюдать режим тишины.

После 11.20 противник применил стрелковое оружие по направлению от Старомихайловки по позициям Объединенных сил в районе н.п. Невельськое.

По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных вражеских обстрелов среди наших воинов нет.

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