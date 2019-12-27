 Кабмин упростил предоставление гражданства добровольцам, которые защищали Украину на Донбассе, - Гончарук

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас Кабминутвердил соответствующий механизм.

"Важно, что решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства", - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым упростил обретение гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали Украину, а также гражданами России, подвергшимися политическим преследованиям.

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