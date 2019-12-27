Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сейчас Кабминутвердил соответствующий механизм.
"Важно, что решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства", - подчеркнул премьер.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым упростил обретение гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали Украину, а также гражданами России, подвергшимися политическим преследованиям.
"Що стосується того, об'єкт Україна або суб'єкт, то як мені здається, Україна за цієї адміністрації займає більш впевнену позицію щодо пана Путіна», - сказав він. Дипломат додав, що низка розмов і зустрічей українського та російського президентів «створюють враження, що Зеленський відстояв свою позицію краще, ніж це вдавалося Порошенку».
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10811969-zelenskiy-krashche-vidstoyav-svoyu-poziciyu-pered-putinim-nizh-poroshenko-teylor.html
все вы зебилы, как ужи на сковородке, ваши перемоги, пыль и ничто, особенно на фоне тотальной сдачи Украины...(
Вчи українську, свинособака.