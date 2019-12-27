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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11460) суд (22798) Гончарук_Алексей (427)

 Кабмин одобрил законопроект о решении споров и конфликтов вне суда, - Гончарук

Правительство на заседании 27 декабря одобрило законопроект "О медиации". Документом предусмотрено внесудебное разрешение споров через специального посредника - медиатора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"Это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего", - отметил Премьер-министр Алексей Гончарук.

Законопроектом определяется сфера применения медиации, ее принципы, требования к медиатору, его права, обязанности и ответственность, а также проведения медиации прав и обязанностей сторон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные власти начали уменьшать тарифы на отопление, - Гончарук

Возможность решать конфликт по результатам достигнутых договоренностей - это небольшие финансовые затраты и сокращения сроков решения. Кроме того, принятие законопроекта уменьшит нагрузку на суды и сократит количество обжалуемых судебных решений.

Источник: https://censor.net.ua/n3167602
 
 
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Коли нарешті будуть нові проекти про Антимонопольний суд, про демонополізацію. боротьбу з офшорами? Здається вас для цього вибирали зєбуїни?
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Главным медиатором лысого назначат? Он один без хлебного места остался.
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Лысый на Леру заточен.Глаз не сводит,нехороший человек.
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лучше бы отменили досягнення олигарха Рошена, что нужно деньги платить в суд, чтобы обратиться простому человеку, до такого даже кровавый диктатор Янукович не додумался
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Значит, такое положение дел вполне устраивает зеленого офшориста. Ну, как и с войной, наживался нехороший человек, потом пришел хороший, но война не закончилась
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