 В 2020 году ГНС уменьшит количество плановых проверок еще на 20%, - Верланов. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГНС Украины.

В то же время, количество встречных сверок за январь - ноябрь этого года составила 3800, что на 24% меньше, чем по результатам 11 месяцев прошлого года.

"Новая налоговая достигла подобных результатов за счет повышения качества проверок и усиления контроля за наиболее рисковыми налогоплательщиками", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов и пообещал и в дальнейшем сокращать их количество.







"В следующем году плановых проверок будет меньше еще на 20%", - подчеркнул он.

Сообщается, что всего по итогам 2019 налоговая проведет документальные плановые проверки примерно 5200 юридических лиц. Это на 14% меньше, чем в 2018 году, когда плановыми проверками было охвачено около 6000 юридических лиц.

Напомним, с августа по октябрь этого года плановые и внеплановые проверки коснулись 5,9% субъектов крупного бизнеса, 0,9% среднего бизнеса и лишь 0,2% малого.

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