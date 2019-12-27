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 В 2020 году ГНС уменьшит количество плановых проверок еще на 20%, - Верланов. ИНФОГРАФИКА

За январь-ноябрь 2019 года Государственная налоговая служба провела 4,3 тыс. плановых проверок. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 4900. Также за этот же период налоговая осуществила около 11 тысяч внеплановых аудитов, что на 23% меньше, чем в январе-ноябре 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГНС Украины.

В то же время, количество встречных сверок за январь - ноябрь этого года составила 3800, что на 24% меньше, чем по результатам 11 месяцев прошлого года.

"Новая налоговая достигла подобных результатов за счет повышения качества проверок и усиления контроля за наиболее рисковыми налогоплательщиками", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов и пообещал и в дальнейшем сокращать их количество.

В 2020 году ГНС уменьшит количество плановых проверок еще на 20%, - Верланов 01

"В следующем году плановых проверок будет меньше еще на 20%", - подчеркнул он.

Сообщается, что всего по итогам 2019 налоговая проведет документальные плановые проверки примерно 5200 юридических лиц. Это на 14% меньше, чем в 2018 году, когда плановыми проверками было охвачено около 6000 юридических лиц.

В 2020 году ГНС уменьшит количество плановых проверок еще на 20%, - Верланов 02

Напомним, с августа по октябрь этого года плановые и внеплановые проверки коснулись 5,9% субъектов крупного бизнеса, 0,9% среднего бизнеса и лишь 0,2% малого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговая в условиях падения поставок начислила за ноябрь на 23,6% больше НДС, чем год назад, - Верланов. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3167601
 
 
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Да потому, что после их деятельности уже проверять будет некого.
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На 20% уменьшит количество проверок и на 50% увеличит регламентированную минимальную сумму "доначислений"... и тогда у них дебет более чем сойдется с кредитом...
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"уменьшит количество плановых проверок еще на 20%"... а що там з позаплановими? До 9 січня перевірять всі АЗС по Україні...
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