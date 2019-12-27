 Вышел последний выпуск газеты "Зеркало недели": Зе!повіт. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт издания.
"Зеркало недели" выходило с 8 октября 1994 года.
Учредителями еженедельной газеты стали Юрий Орликов, Юлия Мостовая и Владимир Мостовой. С 2011 года Юлия Мостовая является главным редактором издания.
"Отшелестели… Сегодня типография отпечатала последний номер еженедельника "Зеркало недели". Одна тысяча двести семьдесят п’ятый…
Все объяснимо: "бумага" в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли. Но душу все равно корчит чувство вины. Как-будто мы предаем тех, для кого "Зеркало" в хаосе перемен, фейков и поверхностности было единственным лакмусом своей нормальности: значит, не только я так думаю, так чувствую, тому же возмущаюсь, на то же надеюсь. Но еженедельник уходит вместе с таянием более невоспроизводимого класса — интеллигенции".
Также издание поблагодарило своих читателей:
"Вы замечательные читатели! Умные, критично мыслящие, строгие, взыскательные. Спасибо вам за поддержку, критику, небезразличие к газете и стране, за более чем 25-летнюю "верность клубу". На ваших глазах мы прошли путь от королей инсайда — через остров свободы, где во времена жесткой цензуры могли себя реализовывать журналисты других изданий — до заповедника смыслов. Наблюдая за тем, как у руля в основном дураки сменялись подлецами, а подлецы — дураками, мы почему-то всегда были в оппозиции. Впрочем, как и большинство из вас".
В статье напоминается линию, которой всегда придерживалось издание - ориентирование на системные реформы:
"За почти тридцать лет мы пробовали старые и новые для нашей страны чужие рецепты. В результате, имея в 1990 году четырехкратный разрыв ВВП с Китаем, мы пришли к стократному… Время конструировать свой "велосипед". Единственное плечо, на которое мы можем опереться, — наше собственное. Зе!повіт — это о том, как не быть разобранными на органы, как выжить и стать лидером в новом мире. "Не в пони корм", — скажут многие. Возможно. Но мы ответим: "Пропасть может перепрыгнуть только тот, кто не знает, что этого нельзя сделать".
Еженедельник "Зеркало недели. Украина" 24 ноября заявил о прекращении печатной версии.
Твои страницы протирал(своим задом)
спасибки шо этого мусора более выпускать не будут то. лес на Рашке съэкономят то)
я украинец, поколений.... ну наверно 5-4 уже как.
кстати, к своему сожалению.
а ты берега то не путай то тут то.
вот так вот...(славит Одина с Тором)
я тобі не зобов.язаний відзвітовувати
комплекс неполноценности, что не русский ?
так ось - повтори 3 рази. і якщо будеш "гордитись", то вдарся до стіни(головою)
История повторяется.
30,24% зеповії!
53,85% латентные отморозки!
15,95% Те кого кацапы убили голодомором или сгноили в лагерях!
По сути сейчас все тоже самое!!!
ты понимаешь хотя бы шо будет если ты просто обдумаешь это все?
ты тоже ж скажешь - "шоб я пропал, потому что украинец" то.
такие рабы, это как ... ну цитату из книги помню - "гереки найкращи в свити раби" - так надо там "греки" заменить на сам знаешь кого.
не доставай меня уже с этим, ок?
или я те ликбезик проведу, а? ладно, часок подожди, пойду куплю сигарету. ну, эту, ... забыл, типо "капитан блэк", но как-то по иному называется то
да ну перестань...
(прячет шапку под рога... чо они меня кацом называют то?)
вон, пранк прикольный
https://www.youtube.com/watch?v=QsU8fYCIdlc&t=4900s
- больше нет своей газетки?
Як помру, то поховайте мене на могилі
не на бУгрі, не у стЕпу - в мокшанських болотах
АМІНЬ!
Тепер логічне питання: якщо навіть Ахметову невигідно спонсорувати газету, то за які бабки виходить газета Вєсті, яка кольорова, щоденна, з тиражем у 100 чи 200 тисяч і при цьому роздається БЕЗПЛАТНО??? Чому податкова не цікавиться нею? При минулій владі їх хоча б іноді шманали обшуками (і у редактора Гужви в сейфі мільйон кешем найшли незадекларований), а зараз??