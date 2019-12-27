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Все про:газета (104) журналистика (2553) Мостовая Юлия (21) СМИ (3286)

 Вышел последний выпуск газеты "Зеркало недели": Зе!повіт. ФОТО

Сегодня одна из старейших украинских газет "Зеркало недели" выпустила последний номер печатного издания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт издания.

"Зеркало недели" выходило с 8 октября 1994 года.

Учредителями еженедельной газеты стали Юрий Орликов, Юлия Мостовая и Владимир Мостовой. С 2011 года Юлия Мостовая является главным редактором издания.

"Отшелестели… Сегодня типография отпечатала последний номер еженедельника "Зеркало недели". Одна тысяча двести семьдесят п’ятый…

Все объяснимо: "бумага" в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли. Но душу все равно корчит чувство вины. Как-будто мы предаем тех, для кого "Зеркало" в хаосе перемен, фейков и поверхностности было единственным лакмусом своей нормальности: значит, не только я так думаю, так чувствую, тому же возмущаюсь, на то же надеюсь. Но еженедельник уходит вместе с таянием более невоспроизводимого класса — интеллигенции".

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Также издание поблагодарило своих читателей:

"Вы замечательные читатели! Умные, критично мыслящие, строгие, взыскательные. Спасибо вам за поддержку, критику, небезразличие к газете и стране, за более чем 25-летнюю "верность клубу". На ваших глазах мы прошли путь от королей инсайда — через остров свободы, где во времена жесткой цензуры могли себя реализовывать журналисты других изданий — до заповедника смыслов. Наблюдая за тем, как у руля в основном дураки сменялись подлецами, а подлецы — дураками, мы почему-то всегда были в оппозиции. Впрочем, как и большинство из вас".

Вышел последний выпуск газеты Зеркало недели: Зе!повіт 01

В статье напоминается линию, которой всегда придерживалось издание - ориентирование на системные реформы:

"За почти тридцать лет мы пробовали старые и новые для нашей страны чужие рецепты. В результате, имея в 1990 году четырехкратный разрыв ВВП с Китаем, мы пришли к стократному… Время конструировать свой "велосипед". Единственное плечо, на которое мы можем опереться, — наше собственное. Зе!повіт — это о том, как не быть разобранными на органы, как выжить и стать лидером в новом мире. "Не в пони корм", — скажут многие. Возможно. Но мы ответим: "Пропасть может перепрыгнуть только тот, кто не знает, что этого нельзя сделать".

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Еженедельник "Зеркало недели. Украина" 24 ноября заявил о прекращении печатной версии.

Источник: https://censor.net.ua/n3167600
 
 
 Топ комментарии
 
зе-повіт: " як умру, тоді не смійтесь з мене на кварталі серед лайна на вухах на Г+Г каналі , і рояль великий чорний й ровер з булавою, без баканова тепер я розберусь з чортівньою.." -- так, експромт Вышел последний выпуск газеты "Зеркало недели": Зе!повіт - Цензор.НЕТ 7365
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Так шо у пана палковника Гриценко
- больше нет своей газетки?
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А как это? я украинец, поколений.... ну наверно 5-4 а до этого? Вышел последний выпуск газеты "Зеркало недели": Зе!повіт - Цензор.НЕТ 3643
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Ура!
Твои страницы протирал(своим задом)
спасибки шо этого мусора более выпускать не будут то. лес на Рашке съэкономят то)
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а шо не так то?
я украинец, поколений.... ну наверно 5-4 уже как.
кстати, к своему сожалению.
а ты берега то не путай то тут то.
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А как это? я украинец, поколений.... ну наверно 5-4 а до этого?
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а ви сам знаєш свою генеагологію аж до кам.яного віку?
я тобі не зобов.язаний відзвітовувати
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Бариска мы все и так понимаем что ты кацап не надо нам тут слюнями брызжать!
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Значить його срака мудріша за нього тепер
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Я не зрозумів, він взагалі читав цю газету? Чи просто підтирався, бо не мав паперу?
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А кто ты, из под поляка или с под турка? Может из Трипольской эпохи, ПРИМАТ. Если родился в Украине, это твоя Родина, так трудно догнать, да. Все ****.........ся,. как, почему. Ты, лучше в своей родословной поройся, глубже бабушки х.... й найдешь. Нацист х...... в.
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к сожалению?
комплекс неполноценности, что не русский ?
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б*же, чувак, а ти історію нашу вивчАв?
так ось - повтори 3 рази. і якщо будеш "гордитись", то вдарся до стіни(головою)
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Гордится не чем!
История повторяется.
30,24% зеповії!
53,85% латентные отморозки!
15,95% Те кого кацапы убили голодомором или сгноили в лагерях!
По сути сейчас все тоже самое!!!
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и 95% тех у кого "Гитлер очень плохой и напал".
ты понимаешь хотя бы шо будет если ты просто обдумаешь это все?
ты тоже ж скажешь - "шоб я пропал, потому что украинец" то.
такие рабы, это как ... ну цитату из книги помню - "гереки найкращи в свити раби" - так надо там "греки" заменить на сам знаешь кого.
не доставай меня уже с этим, ок?
или я те ликбезик проведу, а? ладно, часок подожди, пойду куплю сигарету. ну, эту, ... забыл, типо "капитан блэк", но как-то по иному называется то
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Гитлер напал? На кого? На красножопых хохлов которые в 1920 засцали оборонять Украину с Петлюрой потому что им комуняки земелю и заводы пообещали???!!!
да ну перестань...
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Кожен народ гордиться своєю історією, в кого вона є.
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та я тут не по паспорту регался то...
(прячет шапку под рога... чо они меня кацом называют то?)
вон, пранк прикольный
https://www.youtube.com/watch?v=QsU8fYCIdlc&t=4900s
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Только отморозок и кацапский сраколиз будет себя называть кацапской кличкой и фамилией!
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а если он с другого логина войдёт, порошенко, к примеру, сразу станет украинцем?
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зе-повіт: " як умру, тоді не смійтесь з мене на кварталі серед лайна на вухах на Г+Г каналі , і рояль великий чорний й ровер з булавою, без баканова тепер я розберусь з чортівньою.." -- так, експромт Вышел последний выпуск газеты "Зеркало недели": Зе!повіт - Цензор.НЕТ 7365
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Так шо у пана палковника Гриценко
- больше нет своей газетки?
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Зе!повіт:
Як помру, то поховайте мене на могилі
не на бУгрі, не у стЕпу - в мокшанських болотах
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Зеповії видали останній номер "зеповіту"!
АМІНЬ!
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Та вже навіть і Гриценко з критикою по Зе пройшовся неодноразово... Тому це не про них, для зебілів вже і вони порохоботи
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Хай тепер той Гриценко поцілує себе в спину! ніже-ніже вот-вот-вот!
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а москали Вести на шару раздают и жжужат....
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То ты наверное еще про падение промпроизводства за 6мес на 20% не слышал... Вот тут будет боляче всем и по самые помидоры!
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Як помрем, то Зе-повайте в цифровій могилі, серед сцени широкої, в палаці "Україна"....
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Нічого дивного, така тенденція у всьому світі... Відмова від паперових версій видань є і економічно вигідною, і для лісів корисною. Лише за 2019 рік від паперових версій також відмовилися Перець та навіть ахметовська Севодня...

Тепер логічне питання: якщо навіть Ахметову невигідно спонсорувати газету, то за які бабки виходить газета Вєсті, яка кольорова, щоденна, з тиражем у 100 чи 200 тисяч і при цьому роздається БЕЗПЛАТНО??? Чому податкова не цікавиться нею? При минулій владі їх хоча б іноді шманали обшуками (і у редактора Гужви в сейфі мільйон кешем найшли незадекларований), а зараз??
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