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 Концерт российского джазмена Бутмана, поддержавшего оккупацию Крыма, отменили в Бостоне

Бостонский джаз-клуб RegattaBar отменил назначенное на 12 февраля выступление российского квинтета Игоря Бутмана. Концерт исчез из календаря этой джазовой площадки после того, как местная газета Cambridge Day опубликовала письмо группы Arts Against Aggression.

Об этом Радіо Свобода сообщил активист Дмитрий Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

В письме содержалась информация о политической деятельности Игоря Бутмана, в частности, о том, что он является членом руководства правящей партии "Единая Россия", участвовал в кампании по переизбранию президента Владимира Путина, поддерживал агрессию против Украины и нарушал рекомендации Госдепартамента США не участвовать в Koktebel Jazz Party в оккупированном Крыму. На официальном сайте Бутмана информация о бостонском концерте еще есть, а на сайте клуба его уже отсутствует.

Бутман – гражданин России и США. Поездки американских граждан на территорию оккупированного Россией Крыма являются нарушением режима санкций, наложенных на Москву за агрессию в отношении Украины и оккупацию украинского полуострова.

В своем письме группа Arts Against Aggression заявила, что джаз, который около века является символом мира и свободы, не должен использоваться для отбеливания репрессивного режима, оправдания оккупации и войн.

В конце января и в первой половине февраля у Бутмана запланированы концерты в клубах нескольких американских городов, в том числе в Нью-Йорке, Балтиморе и Майами. Активисты Arts Against Aggression ведут переговоры с владельцами заведений, чтобы не допустить выступлений музыканта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167598
 
   
 Топ комментарии
 
оце добра новина!
Схоже, що в Бостоні дозволи на концерти видають не зеленопикі мавпи.
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В Бостоне гораздо внимательнее к мнению украинских патриотов, чем в самой Украине. Печаль((
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Русофобію затєвают? Кляті госдепівські бандерівці!
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оце добра новина!
Схоже, що в Бостоні дозволи на концерти видають не зеленопикі мавпи.
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В Бостоне гораздо внимательнее к мнению украинских патриотов, чем в самой Украине. Печаль((
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Русофобію затєвают? Кляті госдепівські бандерівці!
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Джазмен сидит на унитазе с саксом? Ну и мимика
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«Козел на саксе» - это прозвище рук. ансамбля «Арсенал» Козлов получил от актера Филлипенко в одной его интермедии.
Не мудрствуя Козлов свои мемуары назвал также.

А Бутман - не козел а свинособака.
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Саме так, я знаю. Бачу, що і ви пам'ятаєте.
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о б*же... круто вы сказал.... ээээ, ну да, саксы - они такие, с англами то.
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Да, да и кАзлоф борька на саксе: фа-до-фа!
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я не вмію грати на трубах.
я за натяки - можна і відповісти, Гер. як там погода в Мюніху ?

певно норм. місто, ну, тіпа шоп пожити там
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Слово Трампу!
Обаме слово!
хорошо шо упырька опустили - надо шоб еще на Рашке обязать эту новость протранслировать то.
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Велика подяка омерiканскiм фошiздам - бандеровцам, омерiканск-ОЙ хунтi:
Концерт російського джазмена Бутмана, який підтримав окупацію Криму, скасували в Бостоні - Цензор.НЕТ 9029


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На картинке фотошоп. На фото сразу видно, шо он сидит и хезает в сартире,а саксофон ему прифотошопили.
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Зря отменили. Надо было разрешить. И привезти арабов на концерт.. "Смотри Мустафа - жид на дудочке. Аж всирается. Это он так арабов ненавидит!"
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Лишить ****** гражданства ,запретить вьезд и арестовать имущество!
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