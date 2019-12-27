 "Дедушка без прав, который владел BMW Х5 и Х6", - Чумак рассказал, как при переаттестации прокуроры объясняли свои доходы

Чаще всего на собеседовании при переаттестации появление дорогого имущества в своих декларациях прокуроры объясняли "получением дорогих подарков от родителей, тещ, тестей, других родственников". Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос о механизме проведения собеседований с прокурорами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабеля .

Кандидатов на должности в новом Офисе генерального прокурора на последнем этапе переаттестации — собеседовании — проверяли на вопросы, связанные с добропорядочностью, и выполнение практического задания. "Все проходило в рамках жестких правил, каждому кандидатов или прокуроров предоставлялась возможность ответить на все вопросы, которые возникали у членов аттестационной комиссии, эти вопросы они получали заранее. Даже если во время собеседования у кандидата не было необходимых документов, собеседование могло быть остановлено, чтобы дать человеку время найти документы и предоставить все необходимые доказательства", — рассказал Рябошапка.

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Член комиссии, заместитель генерального прокурора Виктор Чумак добавил, что если прокурор не мог пояснить наличие доходов, а имущество превышало его заработки за последние 20 лет, комиссия оставляла за собой право полагать, что имущество нажито не добропорядочным путем. "Тот человек, который не мог пояснить получение доходов — не может работать в прокуратуре", — отметил Чумак. По его словам, комиссия также анализировала материалы всех производств, с которыми работал прокурор, и если прокурор не мог пояснить, почему он принимал участие в том или ином деле — у комиссии возникали сомнения в его добропорядочности.

Вы все помните бабушку (бывшего замначальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Украины Дмитрия. - Ред.) Суса (он пользовался автомобилем Audi Q7, который зарегистрирован на его бабушку. - Ред.). А у нас еще был дедушка, который, не имея прав на управление автомобилем, владел двумя автомобилями люксового класса: BMW Х5 и Х6", – рассказал Чумак.