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Все про:ГПУ (9569) Чумак (145) Переаттестация (123) Рябошапка Руслан (234)

 "Дедушка без прав, который владел BMW Х5 и Х6", - Чумак рассказал, как при переаттестации прокуроры объясняли свои доходы

Заместитель генпрокурора Украины Виктор Чумак рассказал, что прокуроры, которые, в частности, не смогли объяснить свои доходы, не прошли переаттестацию.

Чаще всего на собеседовании при переаттестации появление дорогого имущества в своих декларациях прокуроры объясняли "получением дорогих подарков от родителей, тещ, тестей, других родственников". Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос о механизме проведения собеседований с прокурорами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабеля .

Кандидатов на должности в новом Офисе генерального прокурора на последнем этапе переаттестации — собеседовании — проверяли на вопросы, связанные с добропорядочностью, и выполнение практического задания. "Все проходило в рамках жестких правил, каждому кандидатов или прокуроров предоставлялась возможность ответить на все вопросы, которые возникали у членов аттестационной комиссии, эти вопросы они получали заранее. Даже если во время собеседования у кандидата не было необходимых документов, собеседование могло быть остановлено, чтобы дать человеку время найти документы и предоставить все необходимые доказательства", — рассказал Рябошапка.

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Член комиссии, заместитель генерального прокурора Виктор Чумак добавил, что если прокурор не мог пояснить наличие доходов, а имущество превышало его заработки за последние 20 лет, комиссия оставляла за собой право полагать, что имущество нажито не добропорядочным путем. "Тот человек, который не мог пояснить получение доходов — не может работать в прокуратуре", — отметил Чумак. По его словам, комиссия также анализировала материалы всех производств, с которыми работал прокурор, и если прокурор не мог пояснить, почему он принимал участие в том или ином деле — у комиссии возникали сомнения в его добропорядочности.

Вы все помните бабушку (бывшего замначальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Украины Дмитрия. - Ред.) Суса (он пользовался автомобилем Audi Q7, который зарегистрирован на его бабушку. - Ред.). А у нас еще был дедушка, который, не имея прав на управление автомобилем, владел двумя автомобилями люксового класса: BMW Х5 и Х6", – рассказал Чумак.

Источник: https://censor.net.ua/n3167597
 
 
 Топ комментарии
 
чЮвак, подивись, на чому зараз приїздять на роботу співробітники геніяльної прокурватури. заразом подивись, на чому їздять менти, ізбушники (наприклад - сумновідомий беззубченко) та податківці.
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Ну хоча б частину самих тупих непорядних прибрали, і то вперед. Уявляю тупість прокурвора. що не зміг легалізувати зароблене непосильним трудом. Киди їм змагатися в суді з адвокатами.
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От як раз ці і найкраще " позмагались" з адвокатами.Результат в декларації.Але тупі і самовпевнені.
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Да Чумак стал таким же борцом с коррупцией , как и Наем с Лещенко. Их в зеленой команде быстро подлечили зелеными лекарствами.
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Ну и что? У меня Ауди А4 и нет прав. Возит водитель!
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Да Ви пане охрінівший...😨😁😀сподіваюсь Ви бізнесмен, а не держчиновник. Тобто гроші заробили, а не вкрали.
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Слабовато, игорьД... ! Всего лишь 529,60 грн и у тебя аж Audi Q8.
"Дідусь без прав, який володів BMW Х5 та Х6", - Чумак розповів, як під час переатестації прокурори пояснювали свої доходи - Цензор.НЕТ 2903
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чЮвак, подивись, на чому зараз приїздять на роботу співробітники геніяльної прокурватури. заразом подивись, на чому їздять менти, ізбушники (наприклад - сумновідомий беззубченко) та податківці.
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Про ментов это ты лишнее загнул,их процентов 85 точно не ездят на Мазаретти и Порше а вот СБУшники ,таможенники и погранцы эти да. Основная масса ментов это нищета ,опера,участковые,патрульные это самая нищая каста.Следаки это "середняки" торгующие делами. Даже бывшие "бэхи" это уже нищета. Самые зажиточные в районе это начальник следствия и сам начальник райотдела. А вот уже в управе сидят жуки посолиднее,у этих уже аппетиты и возможности частенько совпадают. Но и среди них есть "олигархи",это УВБэшники,кадровики и конечно же Первый зам и сам ПАПА. Так что поверь мне что менты рядовые это нищета голимая и бесправная и максимум что они могут это взять бесплатно пирожок на базаре и то если попросят.
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А чего удивлятся, может бабушки и дедушки у них были на прополке БУРЯКА в колхозе, не плохо зарабатовали, выучили внучка и себе такие тачки прикупили, для подарков.
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цьому борцуну із корупцією треба знати, що у розвинутих країнах контролюють не доходи, а витрати.
Тобто співставляють заробітну платню та інші легальні надходження з покупками.
Різниця і є ознакою корупції.
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Бідні, нещасні прокурори і судді... Мабуть треба їм ще раз підняти зарплату.
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Так анонсували підняття на 40-50%. На Цензорі є вже інформація.
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Что за шум, а драки нет?! Зачем эта мышиная возня и комичная суета? У нас что, появились честные прокуроры? (полицаи, судьи, следователи, сбушники и пр...). Просто посмотрите, как живут все эти персонажи, в каких виллах, на чем ездят, проверьте счета, офшоры... Где учатся дети, сколько тратит семья... Всё сразу станет понятно. Но для этого же нужна политическая воля. И пересажать полстраны. А это негуманно
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для "гуманітарієв" ліхтарі та електричний стілець! (в мене тато електрик)
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Недавно читал о несчастном и бедном судье , которому не хватает зарплаты , чтобы отдать долг ( 2 млн ) маме , и её односельчанину ( 2.5 млн ) . Которые судья занял у них на покупку особняка по Киевом . "Дідусь без прав, який володів BMW Х5 та Х6", - Чумак розповів, як під час переатестації прокурори пояснювали свої доходи - Цензор.НЕТ 1987 .
Я и не предполагап до этого , что в селах живут столько миллионеров . Для которых - одолжить кому то пару млн. , плёвое дело .
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Люди поступали в ВУЗ за 20$. учились, платили за экзамены, потом за должность. Странно требовать работу за 15 тыс грн если потратил 50$. Плюс 90% умственно отсталые. Посмотри на этого клоуна, а Тюбетейкин вообще ПТУшник.
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