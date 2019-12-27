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Все про:авиакатастрофа (1105) Казахстан (411) МИД (5243) украинцы (3049) Погорельцев (11)

 Есть проблемы с позвоночником, но угрозы жизни нет, - в МИД рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Алматы украинцев

Украинцы, которые пострадали в результате авиакатастрофы в Казахстане, получили травмы средней тяжести, угрозы их жизни нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом заявил в комментарии "Укринформу" директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев,

"Среди пострадавших есть двое граждан Украины - женщина 1991-го и мужчина 1990 года рождения. Оба доставлены в больницу города Алматы. По информации врачей, у обоих травмы средней тяжести - проблемы с позвоночником, но угрозы их жизни нет", - сказал Погорельцев.

Он проинформировал, что украинский консул сразу связался с больницей, где находятся пострадавшие украинцы, с целью предоставления им полноценного консульского сопровождения. По словам Погорельцева, сейчас консул решает вопрос передачи нашим соотечественникам через доверенное лицо мобильных телефонов для прямого общения с ними.

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Директор Департамента консульской службы МИД заверил, что ситуация находится на контроле МИД, а все вопросы, связанные с оказанием необходимой помощи пострадавшим, будут оперативно решаться.

Напомним, самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 15 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3167594
 
 
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Слава Богу, наши живы и консул оперативно связался, значит еще у нас есть держава, которая беспокоится за своих граждан.
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Я больше чем уверен, что и сейчас будет сделана ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ошибка при выяснении причин катастрофы. Причём эта ошибка идёт вплоть до самого верха, до совета директоров фирмы Боинг. При анализе полетной ситуации, нужно предположить, что в какой то критической точке полёта, вес самолёта скажем из 1.5 тонны резко превратился в 15 тонн, неожиданно для экипажа. Причём самолёт исправный, прошёл сертификацию, экипаж слаженный и обученный, все системы работали нормально.
Я не обижаюсь, но жду...типичного!!! ответа, типа ошибки пилотирования или неправильной работы закрылков.
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Не ну почему я не удивлён? Почему такое умиротворение ожидание?????

Следствие считает возможными причинами крушения самолета самолета Fokker-100 в Алма-Ате техническую неисправность и ошибку пилотов. Об этом заявил вице-премьер Казахстана Роман Скляр, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Скляр также отметил, бортовые самописцы самолета найдены и направлены на расшифровку. Он добавил, что после взлета самолет резко накренился вправо, затем дважды коснулся хвостовой частью ВПП, после чего пробил забор и врезался двухэтажное здание.
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На автомате. Если принтер, то ксерокс, если самолёт то Боинг
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Со всех граждан ,выезжающих в страны СНГ и в Орду надо брать военный сборПри каждом пересечении границы.как туда ,так и обратно 5000гр.Думаю,наши граждане с энтузиазмом поддержат наши ВСУ. С граждан снг и орды брать по 15 тыс гр военного сбора,при каждом пересечении нашей границы.
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