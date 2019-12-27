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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:импорт (444) Россия (74659) Новак Александр (132) электроэнергия (337)

 Надеемся, что запрет импорта электроэнергии из России в Украину отменят, - министр энергетики РФ Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак считает отказ Украины от импорта электроэнергии из России неконструктивным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК", об этом он заявил в интервью каналу "Россия 24".

"Такие решения не очень конструктивны, потому что они не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей", - заявил он.

Новак добавил, что населению и коммерческим организациям, которым важнее всего наличие в помещении света и тепла, позиция Украины "не добавляет оптимизма".

"Надеемся, что когда-то это решение будет отменено", - подытожил он.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.

Соответствующий законопроект Рада поддержала 4 декабря.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ и Украина договорились о снятии взаимных претензий по газу с 1 января 2020, - министр энергетики РФ Новак

Источник: https://censor.net.ua/n3167592
 
 
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при Петі так би і було )))
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Запускайте "мурах" с промышленными аккумуляторами
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А он и не действует. Зеля разрешил кабмину продолжать экспорт на свое усмотрение.
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Тимчасово виконуючий обов'язки президента України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону України "Про ринок електричної енергії" № 330-ІХ.

Про це повідомляє пресслужба "Офісу Зеленського".

.... Крім того, закон встановлює заборону на продаж та/або постачання електричної енергії, що імпортується з Російської Федерації (за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку). Водночас Кабінет Міністрів України має право скасовувати заборону на визначений ним термін, щоб уникнути надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України.
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А мы надеемся что такие как Ахметов снизят цену на свою электроэнергию до такого уровня, что покупать из раши просто станет невыгодно.
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Последние несколько лет обходились без кацапской электроэнергии и вдруг! зеленым стало невтерпеж.
Причем, при падении производства...
На что вам не хватает электроэнергии?
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То й кого цікавлять вологі нарасійські мрії?
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на це також сподіваються прихожани секти свинюги мальдівської...
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