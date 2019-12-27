 Надеемся, что запрет импорта электроэнергии из России в Украину отменят, - министр энергетики РФ Новак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК", об этом он заявил в интервью каналу "Россия 24".
"Такие решения не очень конструктивны, потому что они не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей", - заявил он.
Новак добавил, что населению и коммерческим организациям, которым важнее всего наличие в помещении света и тепла, позиция Украины "не добавляет оптимизма".
"Надеемся, что когда-то это решение будет отменено", - подытожил он.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.
Соответствующий законопроект Рада поддержала 4 декабря.
Про це повідомляє пресслужба "Офісу Зеленського".
.... Крім того, закон встановлює заборону на продаж та/або постачання електричної енергії, що імпортується з Російської Федерації (за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку). Водночас Кабінет Міністрів України має право скасовувати заборону на визначений ним термін, щоб уникнути надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України.
Причем, при падении производства...
На что вам не хватает электроэнергии?