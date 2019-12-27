 ГСЧС переходит на усиленный режим работы на время праздников

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщается, что в период с 28 декабря по 2 января и с 4 до 8 января 2020 органы управления и формирования Службы переведены на усиленный режим несения службы.

Отмечается, что для того, чтобы проверить готовность личного состава аппарата ГСЧС к действиям по назначению, 27 декабря под руководством заместителя директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Геннадия Герамсичука состоялось оповещение и сбор Штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ходе которого проверена документация рабочих групп Штаба и готовность работников аппарата Службы к выезду по тревоге и выполнению задач на месте происшествия в зимний период.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Китай передал ГСЧС Украины 52 единицы специальной аварийно-спасательной техники, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме этого, в ходе занятия проведено развертывание специального автомобиля мобильной оперативной группы и передвижного пункта управления ГСЧС, налажена связь со Штабом по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при Государственном агентстве автомобильных дорог Украины.

В ведомстве напмнили, что в период празднования новогодних праздников для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в системе ГСЧС на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В случае осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств ГСЧС до 13 тыс. человек и 3 тыс. 700 единиц техники.