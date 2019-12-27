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 Кабмин создал фонд соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений, - Гончарук

В Фонд будут поступать средства от наказания в виде штрафов, а также судебных сборов в случае принятия судом обвинительного приговора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"По нашим подсчетам, только в прошлом году от насилия в Украине пострадали 24 тыс. человек. Они нуждаются в усиленной защите и помощи. Украина присоединяется к признанной мировой практике", - говорится в сообщении.

Отмечается. что в Фонд будут поступать средства от наказания в виде штрафов, а также судебных сборов в случае принятия судом обвинительного приговора.

Ранее заместитель министра юстиции Александр Банчук заявил, что в среднем ежегодно такие выплаты будут получать от 10 тыс. до 20 тыс. потерпевших.

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Кабмин создал фонд соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167590
 
 
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