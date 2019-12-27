EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  4092  108
Все про:Зеленский (4123) указ (394) Труба (251) ГБР (815) Венедиктова (15)

 Зеленский уволил Трубу и назначил врио главы ГБР нардепа от "СН" Венедиктову, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности Директора ГБР.

Как информирует Цензор.НЕТ соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Указом №960/2019 Зеленский уволил Трубу с поста главы ГБР.

А указом №961/2019 назначил Ирину Венедиктову, нардепа от "Слуги народа", временно исполняющей обязанности Директора ГБР.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора Государственного бюро расследований (ГРБ) и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса.

В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Избиение военнослужащей в Одесской области: за дело взялись ГБР и НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3167582
 
 
 Топ комментарии
 
Кого интересует экономика, кого армия, а кого-то - "нам хліба не треба- посадки давай"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Венедиктова является профессором и доктором юридических наук, заведует одной из кафедр на юридическом факультете Харьковского национального университета имени Каразина
Публично отличилась, сопровождая Зеленского в поездке в Брюссель в феврале, когда заявила, что курс Украины на Евросоюз и НАТО внесли в преамбулу, в то время как на самом деле это регламентировали в теле Конституции.

Сделала она правовые ошибки и в выступлении, которое готовила заранее, перепутала слова "ратифицировать" и "имплементировать", заявила об отсутствии в Украине закона о референдуме с 2012 года (когда он действовал до 2018 года) и намерении установить в стране "прямое народовластие", понятие которого противоречит Конституции, поскольку предусматривает утверждение норм права без согласия Верховной Рады.
Как доктор и профессор юридических наук, Венедиктова должна была бы понимать все эти аспекты.

Но также она подвергалась критике в связи и с неправовыми выступлениями, в частности, из-за комментария к скандальной шутке Зеленского, где он сравнил Украину с порноактрисой, готовой на все и с кем угодно ради денег.
antikor.com.ua/articles/299032-irina_venediktova_kto_ona_i_kak_sovetnitsa_zelenskogo_pozorilasj_znanijami
 показать весь комментарий
 
Подарок для порохоботов на новый год. И плевок от Зе в лицо своим избирателям.
 показать весь комментарий
 
А И Б(Андрий Йосипович Богдан) сидели на Трубе.
А упало,
Б пропало,
Кто остался на Трубе?
 показать весь комментарий
 
Кто дети, на чем катаются? кем работают?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх