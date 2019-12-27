 Зеленский уволил Трубу и назначил врио главы ГБР нардепа от "СН" Венедиктову, - указ

Как информирует Цензор.НЕТ соответствующие указы размещены на сайте главы государства.
Указом №960/2019 Зеленский уволил Трубу с поста главы ГБР.
А указом №961/2019 назначил Ирину Венедиктову, нардепа от "Слуги народа", временно исполняющей обязанности Директора ГБР.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора Государственного бюро расследований (ГРБ) и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса.
В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.
Публично отличилась, сопровождая Зеленского в поездке в Брюссель в феврале, когда заявила, что курс Украины на Евросоюз и НАТО внесли в преамбулу, в то время как на самом деле это регламентировали в теле Конституции.
Сделала она правовые ошибки и в выступлении, которое готовила заранее, перепутала слова "ратифицировать" и "имплементировать", заявила об отсутствии в Украине закона о референдуме с 2012 года (когда он действовал до 2018 года) и намерении установить в стране "прямое народовластие", понятие которого противоречит Конституции, поскольку предусматривает утверждение норм права без согласия Верховной Рады.
Как доктор и профессор юридических наук, Венедиктова должна была бы понимать все эти аспекты.
Но также она подвергалась критике в связи и с неправовыми выступлениями, в частности, из-за комментария к скандальной шутке Зеленского, где он сравнил Украину с порноактрисой, готовой на все и с кем угодно ради денег.
antikor.com.ua/articles/299032-irina_venediktova_kto_ona_i_kak_sovetnitsa_zelenskogo_pozorilasj_znanijami
А упало,
Б пропало,
Кто остался на Трубе?
У нее с Зеленским общая черта - оба окончили "папины" институты