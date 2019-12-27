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 Местные власти начали уменьшать тарифы на отопление, - Гончарук

Местные власти начали уменьшать "платежки" за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и много других городов уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого - там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%. Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кабмин принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за отопление до 30%.

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Местные власти начали уменьшать тарифы на отопление, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167581
 
   
 Топ комментарии
 
ой, перечислите всех...кто уже начал...ну чтоб и мы были в курсе!
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ой, перечислите всех...кто уже начал...ну чтоб и мы были в курсе!
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Да все снизят, декабрь был рекордно тёплым, поэтому
"Прошла зима настало лето, спасибо Гончаруку за это"..
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На 30% повышается транспортировка по трубам..
С одного кармана в другой...
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Гончарук, хорошие новости под конец года! Может, ещё чем вкусненьким под ёлочку народ порадуешь?
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я вас порадую.
за одну ніч, від учора до сьогодні, курс долара (який штучно знижали впродовж двох останніх місяців) зріс на 1 грн. 15 коп. (принаймні в моєму місті).
почекаємо ще три дні, впевнений ще будуть радісні новини за результатами діяльності людей, які анібіса не розуміються в державотворенні та економиці.
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Курс долара будуть і далі знижувати. Це дає змогу суттєво зменшити суми які отримують заробітчани при обміні валюти.
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Почінають? Добре, а завершать коли, на весні? А восени чергове здорожчання.

Здається ти таки брешеш - зменшення плати за рахунок теплої погоди видаєш за зменшення тарифу.
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та да , подождите , ещё не вечер, ещё и зимы толком не было, за окном +8 +11 ...посмотрим шо он снизит когда морозы ударят... популист хренов..
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не газом единым живёт украинец.Повышать надо зарплаты и пенсии.А не пиариться на снижениях завышенных тарифов и унижать субсидиями.
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так батареи все равно почти летние! они их снизить почти до нуля должны!!!!

температура квартире 19-20 градусов и на это батареи почти не влияют. а за отопление 3х комнатной квартиры выложи все равно 2000грн,как так??
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Это развод на тарифах. Сейчас очень теплая зима, плата за отопление и должна быть намного ниже по естественным причинам. Они или нас держат за идиотов, или сами идиоты
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Потому и не хотят они, чтобы люди ставили индивидуальное отопление в старых многоэтажках: дерут с людей три шкуры.
Для сравнения: две квартиры с одинаковой площадью, но в одной из квартир есть счетчик на отопление, а в другой - нет. Получается в три раза дороже без счетчика.
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А что делать м вертикальной разводкой. 3 счетка мляха муха.
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Даёшь отмену ВСЕХ тарифов Місцева влада почала зменшувати тарифи на опалення, - Гончарук - Цензор.НЕТ 809а пэтю и его подельников на НАРЫ Місцева влада почала зменшувати тарифи на опалення, - Гончарук - Цензор.НЕТ 809а Вы как хотели ...
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Настало время оху.......тельных историй!)
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..а проще говоря страна перешла в ручное управление...
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хорошая новость. а соевой ботве не снижайте, они против снижения.
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"окуительная новость", "снизят" , а потом догонят и ещё раз "снизят" Місцева влада почала зменшувати тарифи на опалення, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5882, выставили счета по полной при +11 за два месяца , а теперь при минусах точно "снизят"... Місцева влада почала зменшувати тарифи на опалення, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5882 так же как и доллар снизили до "па 8" ... Місцева влада почала зменшувати тарифи на опалення, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5882
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тебе, соевый, не снизят. нормальным людям снизят.
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Почву для увеличения тарифов создали еще порошенко-гройсман, подписав меморандум с мвф, а команда Зеленского не разрушила этот фундамент, а, наоборот. продолжила ту же грабительскую политику при мизерных доходах украинцев и абсолютно запущенном жилом фонде.
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Чертило с мордой лица олегофрена Оказывается зычно призывает шелупонь при кормушках Уменьшить для лохов тарифы Вместо того чтобы роспоряжением правительства привести их в соответствие Все это маланские зифера Газ украинской добычи как стоил более 7 тыс грн так и стоит Плюс лохам втюхали некую транспортировку на 30% дороже Хочется спросить у дэмона с известным лицом Как оно собирается продавать газ лохам без транспортировки по трубам проложеным еще совдэпом ?
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НА КОГО этот бред рассчитан???

ЧЕРКАССЫ:
1) горячая вода - ночью её почти никогда нет, последние 2 месяца, что это за бред?
2) отопление - на улице +10 и оно работало, прямо сейчас стало прохладно но как "начали снижать" - ОТКЛЮЧЕНО ВООБЩЕ, отопления нет, батарея ледяная! совпадение? не думаю! Включили обогреватели, мотает электричество плять! СПАСИБО ТЕБЕ гончарук.
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С января украинцы начнут получать по две платежки за газ

https://ubr.ua/finances/zhilishhno-kommunalnoe-hozjajstvo/s-janvarja-ukraintsy-nachnut-poluchat-po-dve-platezhki-za-haz-3889459
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А он на термометр смотрел? Будем за окном +18 так тариф вообще снизится на 100%!
Хотя, у не платившего за коммуналку премьера, эта тема - больной вопрос!
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Этот уверенный идиот в курсе что 100% теплокомунэнерго Украины хронические должники, долги исчисляются миллиардными суммами для больших городов, и сотнями миллионов для сто тысячников и меньше, нак нафтогаз диктует свои цены на газ, нкрекп - свои тарифы, разрыв само собой ложится на тепловиков, вал задолженности по платежам от населения и задолженности от минсоцполитики за субсидии, местные власти не вкладывают в структуры теплокомунэнерго и водоканалов ничего, только на аварийные работы, вкладывать бабки в предприятия банкроты никто не хочет, тем более что на откатах там тоже не подымут, вот плитка тротуарная, там озеленение, дороги латать, лавочки по сто тысяч, ремонт школ, это любимые статьи расходов горадминистраций, там "семейные" подрядчики зарабатывают, откаты, закаты, всем хорошо, а то что наиболее важные для инфраструктуры города предприятия по уши в долгах, это никого не волнует, не говоря уже о модернизации, снижения энергоемкости и соответственно тарифов, неподъемные долги перед нак нафтогаз и облэнерго, это типичная картина для всех теплокомунэнерго-водоканалов во всех городах Украины, имущество арестовывают, задолженности по зарплатам и никаких решений с стороны кабмина нет, и эта вся хрень прорвет , как трубы по сезону, рано или поздно.
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Ось. А чому вони винні ? Населення платить справно. Куди діваються кошти ?
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