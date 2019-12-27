 Местные власти начали уменьшать тарифы на отопление, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и много других городов уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого - там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%. Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кабмин принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за отопление до 30%.

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