 Местные власти начали уменьшать тарифы на отопление, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и много других городов уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого - там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%. Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу!" - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Кабмин принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за отопление до 30%.
"Прошла зима настало лето, спасибо Гончаруку за это"..
С одного кармана в другой...
за одну ніч, від учора до сьогодні, курс долара (який штучно знижали впродовж двох останніх місяців) зріс на 1 грн. 15 коп. (принаймні в моєму місті).
почекаємо ще три дні, впевнений ще будуть радісні новини за результатами діяльності людей, які анібіса не розуміються в державотворенні та економиці.
Здається ти таки брешеш - зменшення плати за рахунок теплої погоди видаєш за зменшення тарифу.
температура квартире 19-20 градусов и на это батареи почти не влияют. а за отопление 3х комнатной квартиры выложи все равно 2000грн,как так??
Для сравнения: две квартиры с одинаковой площадью, но в одной из квартир есть счетчик на отопление, а в другой - нет. Получается в три раза дороже без счетчика.
ЧЕРКАССЫ:
1) горячая вода - ночью её почти никогда нет, последние 2 месяца, что это за бред?
2) отопление - на улице +10 и оно работало, прямо сейчас стало прохладно но как "начали снижать" - ОТКЛЮЧЕНО ВООБЩЕ, отопления нет, батарея ледяная! совпадение? не думаю! Включили обогреватели, мотает электричество плять! СПАСИБО ТЕБЕ гончарук.
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..Житомир.info | Житомиряни за грудень отримають платіжки за тепло зі зменшеними сумами...
https://ubr.ua/finances/zhilishhno-kommunalnoe-hozjajstvo/s-janvarja-ukraintsy-nachnut-poluchat-po-dve-platezhki-za-haz-3889459
Хотя, у не платившего за коммуналку премьера, эта тема - больной вопрос!