 НАПК получило доступ ко всем реестрам и базам данных

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

По результатам проведенного тестирования введен автоматизированный доступ к указанным реестрам в промышленной среде с использованием защищенных каналов связи Национальной системы конфиденциальной связи.

Напомним, что Национальное агентство утвердило с Министерством юстиции порядок автоматизированного доступа Системы логического и арифметического контроля деклараций к вышеуказанным государственным реестрам.

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Таким образом, Национальное агентство имеет доступ ко всем 16 реестрам и базам данных, необходимых для проверки деклараций в автоматизированном режиме.