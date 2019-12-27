EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  374  2
Материалы по теме:
Все про:декларация (1127) Минюст (1462) реестр (169) НАПК (796)

 НАПК получило доступ ко всем реестрам и базам данных

Национальное агентство совместно с администратором реестров Министерства юстиции (провели мероприятия по тестированию автоматизированного доступа в Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

По результатам проведенного тестирования введен автоматизированный доступ к указанным реестрам в промышленной среде с использованием защищенных каналов связи Национальной системы конфиденциальной связи.

Напомним, что Национальное агентство утвердило с Министерством юстиции порядок автоматизированного доступа Системы логического и арифметического контроля деклараций к вышеуказанным государственным реестрам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Победителем конкурса на должность главы НАПК стал прокурор Новиков

Таким образом, Национальное агентство имеет доступ ко всем 16 реестрам и базам данных, необходимых для проверки деклараций в автоматизированном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3167580
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и шо?запобиглы какую нить каркаркаррупцию?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх