 Это мог бы быть промежуточный шаг между уходом русских с Донбасса и восстановлением полного контроля Украины над ним, - Тейлор о миротворцах

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью "Зеркалу недели. Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Урегулирование на Донбассе в любом случае должно основываться на том, что российские силы из Донбасса уйдут, а Украина, в конечном счете, восстановит свой контроль. И Волкер, и другие хорошо вам известные люди, работали над тем, как можно этой цели добиться. По их мнению, элементом этого могло бы быть введение международных сил. Эта идея витала в умах определенное время, и я слышал, что министр иностранных дел Украины недавно опять упомянул об этой возможности. Мне тоже кажется, что определенный шанс и смысл в этом есть. Это мог бы быть промежуточный шаг между уходом русских с Донбасса и восстановлением полного контроля Украины над ним", - сказал дипломат.
Тейлор также рассказал о том, какой видит эту миссию: "Очевидно, ее должен был бы утвердить Совет Безопасности ООН. По такому решению Совбеза, страны, у которых есть соответствующие вооруженные силы, могли бы их собрать и отправить на Донбасс. Да, это стоило бы денег, а странам, включая США, надо было бы предоставить эти средства для того, чтобы собрать и направить такой контингент на Донбасс. Посреди Европы продолжается вооруженный конфликт, и странам следует быть готовыми заплатить за то, чтобы его остановить".
Дипломат также отметил, что без разрешения проблемы Донбасса и Крыма хороших отношений между США и Россией, а также Евросоюзом и Россией быть не может.
Отметим, что Уильям Тейлор покидает свой пост в связи с истечением срока его назначения временным руководителем дипмиссии США в Киеве.
усім відомо, що миротворцями будуть ті самі *******, але вже у блакитних шоломах.
Як це було вже в Абхазії, Придністров'ї та Осетії.
Зайти в Украину под видом миротворцев - это просто мечта ***** и самый лучший вариант для наших врагов. И обдроченцы не будут стрелять по ним - они будут стрелять по нам, только уже под прикрытием "миротворцев" - это уже тоже проходили в Грузии.
Агрессор не может быть миротворцем - это аксиома.
Мало? Кенію візьми, або будь яку іншу з миротворчих місій БШ.
І стріляти будуть не від імені, а просто стріляти. А БШ будуть сліпі й глухі, як зараз спостерігачі.
******* вірити не можна, з них миротворці, як з мавпи - балерина.
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-
ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--
Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !
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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!
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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................
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Кто бы что не говорил...
НО !
ВО всем ВИНОВАТЫ росс "" сми "" !!!
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И эта поддержка вороватой власти ,
и ОГОЛТЕЛАЯ военная и антиУкраинсская истерия,
Травля народов ,
ЛЖИВАЯ "продукцыя" росс сми- привела к ..
ВОЙНЕ с Украиной , Санкцыям,
и ПОЗОРОМ СТРАНЫ в МИРЕ !!
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. "" ЖУРНАЛИСТОВ "" ПОД СУД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
за ЗАВЕДОМО ЛЖИВУЮ ПРОПОГАНДУ с ЦЕЛЬЮ......
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ілюзії,ілюзії,ілюзії(((
москалі добровільно НІКОЛИ самі не підуть із донбасу
москалів потрібно гнати силоювійськовою,ну,можливо копняками,але,ліпше градами