 РФ и Украина договорились о снятии взаимных претензий по газу с 1 января 2020, - министр энергетики РФ Новак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Договорились о том, что с 1 января с нуля, и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам", - сказал он.

Кроме того, министр также отметил, что никаких изменений в транзитное соглашение между странами вноситься не будет.

"Нам с коллегой, министром Оржелем нет необходимости дополнительно принимать решения на уровне министерств, мы окончательно договорились в Минске. Нет, никаких изменений не планируется. Сейчас в соответствии с теми договоренностями, которых удалось достичь, коллеги наши - хозяйствующие субъекты ("Газпром" и "Нафтогаз". - Ред.) работают над подписанием конкретных документов", - подчеркнул он, добавив, что коммерческие условия соглашения взаимовыгодны.

Новак отметил, что украинская инфраструктура в будущем будет востребована в виду того, что перспектива импорта газа в Европе будет также расти.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что договоренности об отзыве иска "Нафтогаза" к "Газпрому" на $12,25 млрд стороны достигли во время трехсторонних переговоров по транзиту газа.

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