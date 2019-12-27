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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Газпром (2985) Нафтогаз (2835) Россия (74659) Новак Александр (132)

 РФ и Украина договорились о снятии взаимных претензий по газу с 1 января 2020, - министр энергетики РФ Новак

Российская и украинская стороны договорились об обнулении взаимных претензий по судебным искам с 1 января.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Договорились о том, что с 1 января с нуля, и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам", - сказал он.

Кроме того, министр также отметил, что никаких изменений в транзитное соглашение между странами вноситься не будет.

"Нам с коллегой, министром Оржелем нет необходимости дополнительно принимать решения на уровне министерств, мы окончательно договорились в Минске. Нет, никаких изменений не планируется. Сейчас в соответствии с теми договоренностями, которых удалось достичь, коллеги наши - хозяйствующие субъекты ("Газпром" и "Нафтогаз". - Ред.) работают над подписанием конкретных документов", - подчеркнул он, добавив, что коммерческие условия соглашения взаимовыгодны.

Новак отметил, что украинская инфраструктура в будущем будет востребована в виду того, что перспектива импорта газа в Европе будет также расти.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что договоренности об отзыве иска "Нафтогаза" к "Газпрому" на $12,25 млрд стороны достигли во время трехсторонних переговоров по транзиту газа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия предложила Украине закупать 15 млрд кубометров газа в год, - министр энергетики РФ Новак

Источник: https://censor.net.ua/n3167577
 
 
 Топ комментарии
 
Ну просто офуеть...
Зеленые ублюдки тупо слили многолетнюю работу Нафтогаза и юристов в иностранных судах.
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Сдают Украину ЗЕленые, сдают......
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Зате керівництво Нафтогазу за цю перемогу отримає премію в 29 млн баксів. А от скільки отримають за цю перемогу члєни Наглядової ради Нафтогазу, проце ми напевно не дізнаємося.
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И НАЧАЛОСЬ У ПОРОХОБОТОВ НЕДЕРЖАНИЕ КАЛА- СРАЧКА !
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Уря!!!! Це перемога!!! "Ще одна така перемога і Україна буде завжди щось повинна Макшандії.
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Ну просто офуеть...
Зеленые ублюдки тупо слили многолетнюю работу Нафтогаза и юристов в иностранных судах.
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После ТАКОГО мазахизЬму - ни один уважающий себя международный арбитраж с нами, на одном гектаре... и т.д. Позорище!!!!
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СОЕВОЕ ЧМО! ТАК ЭТО ТЫ РАБОТАЕШЬ КОБЕЛЁВЫМ ?
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Тогда выходит, что с Кобелькова и его шестерок нужно взыскать незаконно полученные премии, или как?
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З клоунів, бо Коболев участі в переговорах не брав.
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Это ты Витренко клоуном назвал? Или у него не было делегированных Кобелевым полномочий от "нафтогаза" в переговорах участвовать?
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То вже можна поставити хреста на роботі попередників.
Незабаром і санкції познімають.
Суку зелені.. горіти вам в пеклі..
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Є в мене і бажання і натхнення діджітілізірувать їхні зє морди.
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діджітілізувати їхні їжівські пикі?!!
згоден.
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З такими темпами роботи скоро по всій країні їх (СН) будуть діджелізувати. І за землю, і за цяцькання з сєпарами і козлорилими.
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К сожалению скорее всего не будут... Большинство биомассы - малороссов, проголосовавших за этих тварей либо вообще устраивает сдача Украины московии, либо, в лучшем случае, просто до лампочки, лишь бы квартал и скатов по ящику показывали. А для тех не многих кто рискнет что-то против вякнуть - есть деревянные дуболомы собакова....
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Война войной, а бизнес ничего личного
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РосЦякию МЕЛЬДОНИЕВССКУЮ из-за допинга очередной раз не допустили к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
./////!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
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ЗЕлупа мабуть вирішив перевірити терпіння Українців
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
.
.
./
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Вже ніхто нікому нічого не винен... Задоволені? Ви це зробили разом,зе-біомаса...
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Отак тишком-нишком і прийде білий пухнастий звід до українців (не плутати з населенням) якщо вчасно не вказати песцю напрямок до зеленої цвілі. РФ и Украина договорились о снятии взаимных претензий по газу с 1 января 2020, - министр энергетики РФ Новак - Цензор.НЕТ 3065
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Хороший подарок всем людям под елочку.
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И вам в том числе.
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Гавноед, пшлонах запоребрик валежник собирать РФ і Україна домовилися про зняття взаємних претензій щодо газу з 1 січня 2020 року, - міністр енергетики РФ Новак - Цензор.НЕТ 1115
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По версии жабы-прородителя (иногда ее всуе называют проФФессором) мы - биомасса. Какие там люди!?
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Кретины, отсуженные с горем пополам и распиленными премиями у раши 3 миллиарда - Украина получит до конца этого года живыми деньгами, а с начала нового снимаются обоюдные претензии, например иск нафтегаза об обесценивании украинской гтс в случае незаключения контракта на транзит.
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тарговлянакрави? фу. зелёная падаль.
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Следующий этап, соевая падаль, это прекратить кровь путем ввода миротворческой миссии. А не сидеть на двух стульях, как шоколадное рыло.
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Эта соевая уже в 2018 добилась через Меркель устного согласия на ввод миротворцев из 3х стран.
А зеленая помоечная шваль это похерила. А мироторцев РФ там и так хватает!
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"устного согласия" - дальше не читал, очередной соевый пустопорожний треп.
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відріж собі електрику та ходи пішки, нєфіг користуватись купленими в кацапії енергоносіями.
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И иск АМКУ на 7,5 ляродов € тоже не кретины гасят?! Его можно было продвигать дльше.
Что с ценой транзита! Уже не меняеться? Какие еще хотелки газмяс туда вставили?
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Не иск АМКУ, а штраф АМКУ выданный газпрому - и это чисто украинская юрисдикция, притом абсолютно бесперспективная в плане истребования, потому что он был наложен еще в начале 2016 года и выплачен на 0 целых хрен десятых.
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Це з якого боку подивитись, його зняття (вкупі з анбандлінгом Нафтогазу) відкриває для Газпрома та його прокладок український газовий ринок, без цього для них є ризики...
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Ага, прям - "живыми"! По клавишам стучащими! Ты это его папуле в Запорожье расскажи!
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Тобто маючи виграшну позицію добровільно від неї відмовитись. То на чиєму боці в протистоянні знаходиться Зе? Знову "подивимось"? Коли вам вже вилізе?
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А після обнулення позовів і зняття арештів, ***** відмовиться від транзиту і клоун йому на хер солі насипле.
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"РФ и Украина договорились о снятии взаимных претензий по газу"

то есть украинская власть кроме "проблемы газа " других проблем с рф не видит ?

Т.е. газ -- это самая насущная для Украины проблема в отношениях с рф ?

ps
кстати, скоро Украина поучавствует в "славянском базаре", так что Зе героически развязал еще одну насущную для себя проблему )))). Артисты они такие. (как и некоторые спортсмены)
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Колись ще Бісмарк говорив що підпис Ряхи не вартий навіть папірця на якому він поставлений... Нажаль наші керовники вперто не хочуть робити висновки з історичних помилок.... Нажаль, адже і віслюку зрозуміло що ці всі домовленості не варті абсолютно нічого - як захоче Ху...ло так і буде діяти...
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Какой "Бисмарк"!? Кто о нем слышал \ читал!? Тем более, что ни по 95-му, ни по сватам об этом - ни слова! Да и в багажник Теслы об ЭТОМ информации не поступало! Так шо вот...Шаурмы надА!?
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...можна было бы и поржать, но не смешно что то..кидалово будет нехилое, только кацапи свои трубы обходные наполнят ... ...
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Глядя на результаты ЗеКоМанды,могут тупо разрешить достроить,с увеличением цены.
Почему они должны заботиться об итересах Украины больше,чем ее руководство зеленых помоечников?
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Газовые переговоры идут в Вене в обстановке строгой секретности. Из того что мы знаем - процесс идет чрезвычайно сложно. Россия отказывается вводить гарантии транзита в договор, обуславливая это общепринятой практикой. Сопротивление украинской делегации газпромовцы явно не ждали и уже дважды делали перерыв для консультаций. Давление на наших колоссально, при том давит истеричный Зеленский больше чем россияне.
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Ой....Ой.... какой вже ви романтичный!!! "Переговоры идут напряженно", "Зе-ля истерично давит млокшан"!!! Голобородьки насмотрелись!? Сочувствую. Советую посмотреть, как у него в нормандИ (обязательно ударение на И, бо воно - ТАК бормоче) как воно заламывало рученки, как бегали глазки и пробивалась УМОЛЯЮЩАЯ лыба!
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Петрасих кинули на бабло!Ай-я-яй-пукани рвуть,аж гай шумить!
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интересно, Зеленский на колени перед Пуйлом уже вставал, или это еще впереди ?
Анонсировал ведь....
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Єрмак московський ягель даремно не їсть. Скоро медаль від Пуйла отримає.
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"Бывших наркоманов не бывает"(с). Рано или поздно- это должно было случиться, при данном раскладе и уровне осознанности населения и главное- так называемых " украинских элит".
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А с кого тогда мне ущерб снимать от утерянной выгоды? С Кловуна не получится - нет у него 12 млрд долларов. Предлагаю с тех кто голосовал за Лоха - с зетипиллов. Готовьте бабулеты. Зато по приколу, да?
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Не беспокойтесь. Заплатят все. В том или ином виде.
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Не надо истерик! Иначе, мы врежемся в берег!
Мы хотим работать, зарабатывать или только в инете майданить?
15 лярдов зелени за транзит за 5 лет на дороге не валяются... Там предусмотрена возможность продления договора ещё на 5 лет.

Здесь не зрада, а очень удачный компромисс. Путе по зарез нужна украинская труба, а нам нужен стабильный заработок, ведь сидим "в долгах, как в шелкАх"!
Чего мы теряем? Странные 7 лярдов, которые требует антимонопольный комитет Украины?
Да "Газпром" точно такой же монополист, как и "Нафтогаз". Этот "долг", нигде не признается. Взять его невозможно.
12 лярдов пока мифические. Решение по ним может быть вынесено не ранее чем через 3-5 лет.
И то, там "бабушка надвое сказала"... Мотивация- "утеря возможной финансовой выгоды..."

Так не теряй выгоду! Договаривайся, предлагай взаимоприемлемые, партнерские условия. От переговоров никто не отказывается. Тем более, трубу не забирают, не пилят на металлолом. Она может быть использована, к примеру, для реверса.
Народ хоть вздохнет облегченно без этих самых "прикрути" и газ для населения от этой сделки может быть явно дешевле, в том числе свет и тепло.

Ладно, этот сезон может быть проскочим за счет запасов, накопленных Коболевым, а дальше что делать, когда транзит прекратится? Газ без укротранзита в Европе подорожает. И нам его придется покупать в три дорога через несколько прокладок. Возможно, олигархам и прочим проходимцам это выгодно. А простому потребителю? Или на народ уже всем насрать?

Так где наши потери? Где зрада?

Понимаю, кому-то нужен великий срач в Украине и на "Цензере", а мне нужна Великая Украина, которую треба будувать.
Это моё личное мнение, возможно, более видимое из далека.
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Подорожает кацапский газ - навезут американского, норвежского или ещё какого-то. Рашка не монополист. Вы думаете зря Европа терминалы по приёму LPG клепала всё это время?
Рашка стоит на пороге голодных бунтов. Инфраструктура сыпется, всё бабло с регионов забирается в Мацкву и Грозный. Нефте и газо краники частично перекрыли, Нафтогаз повыигрывал кучу споров и блокирует зарубежное имущество, санкции опять же. И тут на сцену выходит скоморох и начинает по приколу торговлю с кацапами.

А теперь скажите, если Украина сейчас будет вовсю торговать и дружить с рашкой, то зачем Европе себе в убыток поддерживать экономические санкции? Вот к этой плавной сдаче интересов страны и идёт.
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Рассуждаешь верно. Газа в мире много. Он будет. Вопрос в цене!
Или брать по 150 или по 450? Разница есть?
Или ты такой богатый, что по барабану? Хотя, богатого и хвастливого не различить...
Думаю, скорей всего, в сраке бузатерский дух крутит, не дает успокоиться...
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А кто-нибудь напомнит,какие были претензии по газу у расии к нам?
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У "Газпрома" были притензии за недобор газа, за возврат снижки в 100 баксов по харьковским угодам. Нет угод, гони снижку в зад.
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А как же захваченные в Крыму буровые вышки?
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За крымские буровые вышки, за АЗС в Крыму придется заплатить. Их заберет себе в карман горячо здесь любимый Коломойский. Ведь это было частное обращение в швейцарский суд.
Надеюсь, рад за Коломойского, а то переживал, аж кушать не мог?
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члєнограй подарував 12,5 млрд доларів пу....пасібкі вам, зебіли!!!
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РФ и Украина договорились о снятии взаимных претензий по газу с 1 января 2020, - министр энергетики РФ Новак
зелені довбодятли(((
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Ось і перша болюча здача інтересів України Зеленським!!!
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Далеко не первая.
Список нарушения им и его подельниками законов и сдачи интересов Украины в угоду врагу уже за горизонт уходит.
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