 РФ и Украина договорились о снятии взаимных претензий по газу с 1 января 2020, - министр энергетики РФ Новак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Договорились о том, что с 1 января с нуля, и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам", - сказал он.
Кроме того, министр также отметил, что никаких изменений в транзитное соглашение между странами вноситься не будет.
"Нам с коллегой, министром Оржелем нет необходимости дополнительно принимать решения на уровне министерств, мы окончательно договорились в Минске. Нет, никаких изменений не планируется. Сейчас в соответствии с теми договоренностями, которых удалось достичь, коллеги наши - хозяйствующие субъекты ("Газпром" и "Нафтогаз". - Ред.) работают над подписанием конкретных документов", - подчеркнул он, добавив, что коммерческие условия соглашения взаимовыгодны.
Новак отметил, что украинская инфраструктура в будущем будет востребована в виду того, что перспектива импорта газа в Европе будет также расти.
Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что договоренности об отзыве иска "Нафтогаза" к "Газпрому" на $12,25 млрд стороны достигли во время трехсторонних переговоров по транзиту газа.
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Чи, наперкір ворогу?.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Зеленые ублюдки тупо слили многолетнюю работу Нафтогаза и юристов в иностранных судах.
Незабаром і санкції познімають.
Суку зелені.. горіти вам в пеклі..
згоден.
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РосЦякию МЕЛЬДОНИЕВССКУЮ из-за допинга очередной раз не допустили к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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./////!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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А зеленая помоечная шваль это похерила. А мироторцев РФ там и так хватает!
Что с ценой транзита! Уже не меняеться? Какие еще хотелки газмяс туда вставили?
то есть украинская власть кроме "проблемы газа " других проблем с рф не видит ?
Т.е. газ -- это самая насущная для Украины проблема в отношениях с рф ?
ps
кстати, скоро Украина поучавствует в "славянском базаре", так что Зе героически развязал еще одну насущную для себя проблему )))). Артисты они такие. (как и некоторые спортсмены)
Почему они должны заботиться об итересах Украины больше,чем ее руководство зеленых помоечников?
Анонсировал ведь....
Мы хотим работать, зарабатывать или только в инете майданить?
15 лярдов зелени за транзит за 5 лет на дороге не валяются... Там предусмотрена возможность продления договора ещё на 5 лет.
Здесь не зрада, а очень удачный компромисс. Путе по зарез нужна украинская труба, а нам нужен стабильный заработок, ведь сидим "в долгах, как в шелкАх"!
Чего мы теряем? Странные 7 лярдов, которые требует антимонопольный комитет Украины?
Да "Газпром" точно такой же монополист, как и "Нафтогаз". Этот "долг", нигде не признается. Взять его невозможно.
12 лярдов пока мифические. Решение по ним может быть вынесено не ранее чем через 3-5 лет.
И то, там "бабушка надвое сказала"... Мотивация- "утеря возможной финансовой выгоды..."
Так не теряй выгоду! Договаривайся, предлагай взаимоприемлемые, партнерские условия. От переговоров никто не отказывается. Тем более, трубу не забирают, не пилят на металлолом. Она может быть использована, к примеру, для реверса.
Народ хоть вздохнет облегченно без этих самых "прикрути" и газ для населения от этой сделки может быть явно дешевле, в том числе свет и тепло.
Ладно, этот сезон может быть проскочим за счет запасов, накопленных Коболевым, а дальше что делать, когда транзит прекратится? Газ без укротранзита в Европе подорожает. И нам его придется покупать в три дорога через несколько прокладок. Возможно, олигархам и прочим проходимцам это выгодно. А простому потребителю? Или на народ уже всем насрать?
Так где наши потери? Где зрада?
Понимаю, кому-то нужен великий срач в Украине и на "Цензере", а мне нужна Великая Украина, которую треба будувать.
Это моё личное мнение, возможно, более видимое из далека.
Рашка стоит на пороге голодных бунтов. Инфраструктура сыпется, всё бабло с регионов забирается в Мацкву и Грозный. Нефте и газо краники частично перекрыли, Нафтогаз повыигрывал кучу споров и блокирует зарубежное имущество, санкции опять же. И тут на сцену выходит скоморох и начинает по приколу торговлю с кацапами.
А теперь скажите, если Украина сейчас будет вовсю торговать и дружить с рашкой, то зачем Европе себе в убыток поддерживать экономические санкции? Вот к этой плавной сдаче интересов страны и идёт.
Или брать по 150 или по 450? Разница есть?
Или ты такой богатый, что по барабану? Хотя, богатого и хвастливого не различить...
Думаю, скорей всего, в сраке бузатерский дух крутит, не дает успокоиться...
Надеюсь, рад за Коломойского, а то переживал, аж кушать не мог?
зелені довбодятли(((
Список нарушения им и его подельниками законов и сдачи интересов Украины в угоду врагу уже за горизонт уходит.