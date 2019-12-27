 В январе начнется обсуждение деталей стратегии реинтеграции оккупированных территорий, - замглавы фракции "Слуга народа" Ткаченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" и первый заместитель главы комитета по вопросам прав человека, межнациональных отношений и реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко в интевью изданию.

"Уже в начале января, после праздников, начнутся консультации между рабочими группами и группами экспертов, где будут обсуждаться конкретные положения и детали стратегии", - заявил Ткаченко.

По его словам, разработка стратегии реинтеграции Крыма и Донбасса в настоящее время ведется и в профильном комитете Верховной Рады, "и в нашей рабочей группе советников Секретаря СНБО".

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Координацией занимается рабочая группа по реинтеграции в Комиссии по правовым вопросам во главе с Антоном Кориневичем.