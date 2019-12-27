 В январе начнется обсуждение деталей стратегии реинтеграции оккупированных территорий, - замглавы фракции "Слуга народа" Ткаченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" и первый заместитель главы комитета по вопросам прав человека, межнациональных отношений и реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко в интевью изданию.
"Уже в начале января, после праздников, начнутся консультации между рабочими группами и группами экспертов, где будут обсуждаться конкретные положения и детали стратегии", - заявил Ткаченко.
По его словам, разработка стратегии реинтеграции Крыма и Донбасса в настоящее время ведется и в профильном комитете Верховной Рады, "и в нашей рабочей группе советников Секретаря СНБО".
Координацией занимается рабочая группа по реинтеграции в Комиссии по правовым вопросам во главе с Антоном Кориневичем.
Хіба що після їх відселення на "ісконно-посконньія" зємлі, тобто до мокшанських болот
Пакуйте валізи, тікати доведеться швидко.
Стратегія у вас вже давно є - увійти в ОРДЛО. Єдина ваша проблема - примусити це зробити українців.(не населення, громадян)
Свята - це те, що вас поки ще рятує.
Далі буде..
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" и первый заместитель главы комитета по вопросам прав человека, межнациональных отношений и реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко в интевью изданию. Источник: https://censor.net.ua/n3167576
Пішли ви зі своїм Донбасом на хрєн - доки там є військові кацапи і іх посіпаки сєпари, доти це чужа теритрія для України, от коли у Донецьк і Луганськ війдуть війська ЗСУ і обезброють усіх сепарів і вигонять військових кацапів, от тоді і можна казати що це наш Український Донбас
А доти ніякої "інтеграції" Донбасу в Україну.
1. Формула раздела шкуры неубитого медведя.
2. Разное.