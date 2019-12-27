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Все про:контрразведка (197) Турчинов (3196)

 Вы разоблачаете предателей и военных преступников, не позволяете создать хаос, - Турчинов поздравил контрразведчиков с праздником

Александр Турчинов поздравил сотрудников и ветеранов контрразведки Службы безопасности Украины с годовщиной основания службы.

"Контрразведчики разоблачают и обезвреживают вражескую агентуру, предателей и военных преступников, препятствуют попыткам расшатать ситуацию, нагнетать страх, создать хаос, сломать готовность украинцев сопротивляться военной агрессии России и защищать страну", - говорится в сообщении пресс-службы.

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"Ваша работа без праздничных дней и выходных чрезвычайно важна для принятия стратегических решений в сфере национальной безопасности и обороны. Контрразведчики на передовой линии обороны Украины стали образцом выполнения конституционного долга в условиях гибридной войны", - говорится в поздравлении.


"Склоняем головы перед светлой памятью военных контрразведчиков - героев, отдавших самое дорогое - свою жизнь, защищая безопасность Украины. Их подвиг и жертвенность навсегда останутся в памяти народа Украины.
Глубокое уважение ветеранам контрразведки, передающим молодому поколению свой бесценный боевой и оперативный опыт!" - написал Турчинов.


Он отметил, что высокий профессионализм и патриотизм, безграничная преданность Украине офицеров контрразведчиков является залогом выполнения современных сверхсложных задач, надежной защиты страны и нашей общей победы.

Источник: https://censor.net.ua/n3167575
 
 
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Ого ! Знатный оцинувач зрадницького професианализму )) Тоби гиркин открытки за спасение свое не шле ? ))
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