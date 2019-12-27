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 Политика Украины
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Все про:дороги (1874) Мининфраструктуры (659) Криклий (63)

 Проезд по украинским дорогам для иностранных грузовиков может стать платным, готовим законопроект, - Криклий

Министерство инфраструктуры Украины планирует в 2020 году подготовить законопроект, предусматривающий введение оплаты за проезд по дорогам Украины для грузовых автомобилей с иностранной регистрацией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Есть идея реализовать платный проезд по дорогам Украины для грузовых автомобилей с иностранной регистрацией. Это достаточно распространенная в Европе практика. Мы планируем подготовить соответствующий законопроект в 2020 году", - рассказал он.

Также, по словам министра, в проработке находятся документы по концессии автодорог, Львов-Стрый, Львов-Тернополь, Львов-Краковец, Белая Церковь-Киев и Большая окружная Киева.

"Я надеюсь, что у нас уже к концу марта будут детальные просчеты, сделанные совместно со Всемирным банком по возможностям концессии ряда автодорог… Но вы должны понимать, что в отличие от концессий портов в этом случае обязательства государства намного выше. Мы должны гарантировать определенный транспортный поток на указанных направлениях, а также компенсировать его отсутствие для того, чтобы инвестор мог спокойно вернуть затраченные средства в случае его нехватки", - отметил Криклий.

Он также подчеркнул, что в случае с концессионными проектами по автодорогам действовать нужно очень аккуратно, чтобы не допустить существенных компенсационных выплат и работать только с прибыльными проектами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167573
 
 
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Главное, чтобы сами дороги были в наличии, а не снова раздолбанные этими фурами.
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для цього потрібно серйозно підвищувати відповідальність за перевантаження фур
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Проезд по украинским дорогам для иностранных грузовиков может стать платным, готовим законопроект, - Криклий
идиЁты)они по таким дорогам сами ездить не хотят)
вы,ещё им приплачивать будете)
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Особливо дорогою оплата на трасу Кропивницький - Миколаїв.
Такого квесту ніде в Європі немає.
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так, водії вже давно дивуються, чому з них грошей не беруть за такі прекрасні дороги
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Это еще им доплачивать нужно, что соглашаются ехать по этим "дорогам" !!!
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Давно пора.
Беларусь не только с грузовиков берет, а со всех, кто едет транзитом по территории.
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Для зебілів тут немає жодніх протиріч.
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Денег нет, вот и придумали налог?
Дохозяйничались, зеленые?
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Чому б Криклію не подбати про плату за надмірне навантаження? Ввести нелінійний податок за навантаження на квадратний сантиметр дороги?
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Готовьтесь расплачиваться по судебным искам за ущерб, причиненный плохим состоянием дорог
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