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Все про:Будапештское соглашение (114) Зеленский (4123) Путин (25336) США (15967) Тейлор (140)

 США помнят Будапештский меморандум. Это болезненная тема, - Тейлор

Украина при нынешней администрации занимает более уверенную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью "Зеркалу недели. Украина", передает Цензор.НЕТ

"США помнят Будапештский меморандум, который вы имеете в виду. Это болезненная тема. Вы были знакомы с моим коллегой Стивеном Пайфером, который участвовал в договоренностях по формулированию меморандума. Что касается того, объект Украина или субъект, то как мне кажется, Украина при этой администрации занимает более уверенную позицию в отношении господина Путина. Четыре телефонных разговора, личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко. Как думаете?", - сказал дипломат.

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Отметим, что Уильям Тейлор покидает свой пост в связи с истечением срока его назначения временным руководителем дипмиссии США в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3167571
 
 
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а мы помним что некоторые забив на него де-юре позволили нам иметь ЯО США помнят Будапештский меморандум. Это болезненная тема, - Тейлор - Цензор.НЕТ 5131
ок - мы не против... и конечно зха меморандумы его низачто не отдадим!!! США помнят Будапештский меморандум. Это болезненная тема, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9834
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Украина при нынешней администрации занимает более уверенную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина.

Уверенно более холуистую? США помнят Будапештский меморандум. Это болезненная тема, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6507
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аха уверенно ******* твоего хозяина - воровского рошена
сдавшего крым в 14
и добровольцев позже под Иловайском США помнят Будапештский меморандум. Это болезненная тема, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9882
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Украина при нынешней администрации занимает более уверенную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина. / ошибаются и выдают желаемое за действительность наши далёкие американские друзья.
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Я поомню,согласно Протоколу после Будапешта 1994 года,Украина получила от США 1 миллиард долларов на закрытие шахт Донбасса.Где баблосы? У Кучмы или у Кравчука,который поджарил тогда 449 инобрычек депутатам ВР.Не взял брычку тогда только один депутат,а ведь это была взятка.Тачку не взял Степан Илькович Хмара.
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Уже хоть бы не гавкали про Будапештский меморандум.
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Похоже,дипломат просто снял штаны и высрался на парашенко. А учитывая малоопытность Зеленского в политике и сравнив их...Еще и жопой повозил по харе лолите ))
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Как просыпаются,сразу вспоминают.
Меморандум,это даже не договор о намериниях.С этим меморандумом,мы из сильнейшей мировой державы,превратились в бандустан.
Нет конечно содержать такое колличество МБР,да и вообще ЯО,нам бы не позволили.
Но продать это все подороже,обменять не на бусы и бумажку,а на тоже современное оружие,производство технологии,можно было аж бегом.
А теперь только МБР на все рыло в плохом смысле этого слова!
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Порошенко за 5 лет получил от США 2 миллиарда долларов.Все бабосы Птр Алексеевич подаприл Плешиваолму Педофил по братски на Северные потоки и Турецкий.Мышибратья с рюсскими МУДАКАМИ....
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Та то й так зрозуміло: язиком патякать - не поле виорать. А от коли дійшло до виконання, то "болєзненная тєма" (ну ще "озабочєнность" та "оюєспокоєность" різної глибини та інтенсивності)... А через вашу "тєму" гинуть українські люди, патріоти...
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Думаю, господин Тэйлор выдает желаемое за действительное
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Нам очень жаль, что вам так "болезненно" .........
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