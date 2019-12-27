 США помнят Будапештский меморандум. Это болезненная тема, - Тейлор

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью "Зеркалу недели. Украина", передает Цензор.НЕТ
"США помнят Будапештский меморандум, который вы имеете в виду. Это болезненная тема. Вы были знакомы с моим коллегой Стивеном Пайфером, который участвовал в договоренностях по формулированию меморандума. Что касается того, объект Украина или субъект, то как мне кажется, Украина при этой администрации занимает более уверенную позицию в отношении господина Путина. Четыре телефонных разговора, личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко. Как думаете?", - сказал дипломат.
Отметим, что Уильям Тейлор покидает свой пост в связи с истечением срока его назначения временным руководителем дипмиссии США в Киеве.
ок - мы не против... и конечно зха меморандумы его низачто не отдадим!!!
Уверенно более холуистую?
сдавшего крым в 14
и добровольцев позже под Иловайском
Меморандум,это даже не договор о намериниях.С этим меморандумом,мы из сильнейшей мировой державы,превратились в бандустан.
Нет конечно содержать такое колличество МБР,да и вообще ЯО,нам бы не позволили.
Но продать это все подороже,обменять не на бусы и бумажку,а на тоже современное оружие,производство технологии,можно было аж бегом.
А теперь только МБР на все рыло в плохом смысле этого слова!