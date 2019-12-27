 США помнят Будапештский меморандум. Это болезненная тема, - Тейлор

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью "Зеркалу недели. Украина", передает Цензор.НЕТ

"США помнят Будапештский меморандум, который вы имеете в виду. Это болезненная тема. Вы были знакомы с моим коллегой Стивеном Пайфером, который участвовал в договоренностях по формулированию меморандума. Что касается того, объект Украина или субъект, то как мне кажется, Украина при этой администрации занимает более уверенную позицию в отношении господина Путина. Четыре телефонных разговора, личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко. Как думаете?", - сказал дипломат.

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Отметим, что Уильям Тейлор покидает свой пост в связи с истечением срока его назначения временным руководителем дипмиссии США в Киеве.