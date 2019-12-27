"Через год украинцы будут ездить по стране со смартфоном и без единого документа, - Федоров "

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Все это мы планируем запустить уже в январе следующего года. ... Через год люди будут ездить по стране со смартфоном и без единого документа", - рассказал он.
На замечание журналистки о том, что через год в Украине, в лучшем случае, появится мобильное покрытие на основных магистралях страны, Федоров объяснил: "У нас предусмотрена офлайн-работа приложения. Есть система QR-кодов, которая позволит проверить подлинность документов".
Он также рассказал, какие онлайн-услуги появятся в ближайшее время для бизнесменов.
"Электронные процедуры открытия и закрытия компаний, возможности для уплаты налогов, уведомления об изменении статуса их компании, всякие антирейдерские штучки, - перечислил министр, тут же оговорившись, что надеется, что этот список будет коротким. - Я хочу, чтобы государство по минимуму регулировало бизнес, надеюсь, так и будет".
або заряд батареї сяде ?
шо тагда ???
🤗
так кловуни можуть собі це дозволити
То не ездить.
😂
За это пять лет расстрела,с отсрочкой.
Опять таки по смартфону!
🤔
Скажите, как это ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ изменит благосостояние украинцев и пополнит бюджет?
Что это даст государству в ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ?
То, что Квартал получил такое задание - "это мы понять можем"(С).
То, что это будет стоит денег - понять можем тоже.
Но что это изменит в экономике и в благосостоянии людей принципиально?
Это вам не ФАПы открывать, верно, Квартал?
Где теле-медицина?
На сегодняшний день это самая брехливая, безнадежно тупорылая, прокремлевская власть.
у нас шо не новость, то или украли, и/или наврали(ну Сытник, или этот... с Азербайджана, мордатый тот который, или вот Пашинский) - б*же, да мы полностью заслужили "жить" в г..вне.
Мне только Антиколорадоса жаль - самый крутой кент в Украине. Очень уважаю его.
два дибіла,то є сила ,три дибіла ,то є жесть)))
а,хтось,взагалі буде працювати???)))чи всі будуть тільки їздити?)
Шо-шо? это кто такой? и откуда. да ладно, через год он будет ездить под шконкой походу. вон, Дубинский кричит шо дефолт будет(Сорос нам гадит... в штаны то)))
вот это круто вы написал! каждая буква - в самую точку реальности.
Ничего не будет .Кроме смартфона.Украина 2019!
🤗
🤡 Клоуни)))
там Сашке Дупинскому - привет передавай.те.
Соросу мл.я, 90 лет - какая ему нафиг Украина нужна то? ему пердеть пол-года до гроба мл.я, ах да, он рептилоид, угу (поглаживает чешую на хвосте)
Диджитализация,так диджитализация.
Суды по смартфону,с последующим виртуальным сроком!Идею дарю!