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Все про:Федоров Михаил (28) диджитализация (27) Минцифры (11)

 Через год украинцы будут ездить по стране со смартфоном и без единого документа, - Федоров

Через год украинцы будут иметь электронные паспорта, права, техпаспорта и страховку. Наготове также студенческий и ученический билеты, пенсионное удостоверение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Все это мы планируем запустить уже в январе следующего года. ... Через год люди будут ездить по стране со смартфоном и без единого документа", - рассказал он.

На замечание журналистки о том, что через год в Украине, в лучшем случае, появится мобильное покрытие на основных магистралях страны, Федоров объяснил: "У нас предусмотрена офлайн-работа приложения. Есть система QR-кодов, которая позволит проверить подлинность документов".

Он также рассказал, какие онлайн-услуги появятся в ближайшее время для бизнесменов.

"Электронные процедуры открытия и закрытия компаний, возможности для уплаты налогов, уведомления об изменении статуса их компании, всякие антирейдерские штучки, - перечислил министр, тут же оговорившись, что надеется, что этот список будет коротким. - Я хочу, чтобы государство по минимуму регулировало бизнес, надеюсь, так и будет".

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Источник: https://censor.net.ua/n3167569
 
 
 Топ комментарии
 
а якщо смартфон вкрадуть, чи він заглючить, або загубиться.
або заряд батареї сяде ?
шо тагда ???
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Такими темпами скоро нікому буде їздити Україною...
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Нет,нет,нет,нет,мы хотим сегодня ! Нет,нет,нет,нет - мы хотим - сейчас ! ))
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Некоторые менты, прокуроры, судьи уже давно так ездят …
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Такими темпами скоро нікому буде їздити Україною...
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Так ото і буде відмазка, куди гроші діли. Зарплати почекають. Хорошим людям гроші потрібні на всякий непотріб у даних умовах.
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а якщо смартфон вкрадуть, чи він заглючить, або загубиться.
або заряд батареї сяде ?
шо тагда ???
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Тоді треба дістати з барсетки твердий варіант документа. А дорослі дяді з стотисячними зарплатами хай граються в свої ігри далі.
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И лечечие геморроя смартфоном...
🤗
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Ти диви - планы. Даже в Европе и США не планируется ничего подобного! Через год украинцы будут ездить по стране со смартфоном и без единого документа, - Федоров - Цензор.НЕТ 7325
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смішно виглядає, да ?
так кловуни можуть собі це дозволити
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Ксения, тебя забанили? Или решила имидж сменить для разнообразия?
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через рік Зє!більної влади ми без штанів залишимось і бродитемем в мештах із пет-бутилок в пошуках чогось пожрать і нори, де поспати
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А каждой пенсионЭрке выдадут бесплатно этот самый смартфон? И еще из личного опыты, покупка смартфона нашей 70 летней женщине стоила нам с мужем ведра валерьянки и конвульсий в течении длительного времени. Идея то хорошая в теории, вопрос применения на практике будет другим.
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Та же фигня😋 а еще научить пользоваться
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Что-то мне кажется,что еще год вашего руководства и не будет страны,по которой можно ездить
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А на лисапете мона будет без смартфона??
😂
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Нет!
За это пять лет расстрела,с отсрочкой.
Опять таки по смартфону!
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Через год украинцы будут ездить по стране со смартфоном.-Но с голым задом.
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"Через год украинцы будут ездить по стране со смартфоном и без единого документа, - Федоров "

Скажите, как это ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ изменит благосостояние украинцев и пополнит бюджет?
Что это даст государству в ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ?
То, что Квартал получил такое задание - "это мы понять можем"(С).
То, что это будет стоит денег - понять можем тоже.
Но что это изменит в экономике и в благосостоянии людей принципиально?
Это вам не ФАПы открывать, верно, Квартал?
Где теле-медицина?
Через год украинцы будут ездить по стране со смартфоном и без единого документа, - Федоров - Цензор.НЕТ 5930
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Так-то да. Но он же министр цифровой трансформации. Он говорит о своём участке работы. Если всё так и будет, то это, наверное, неплохо.
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Вы лучше скажите, когда этот самый "ID-паспорт" без бамажки А-4 носить можно будет?
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А что делать тем у кого нет смартфона,не умеет им пользоваться,потеряет данные на смартфоне,воспользуются злоумышленники?
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Сплошные планы да намерения. А бюджет в дупе, а рост промышленности в дупе, а инвесторы бегут, пенсии за год ни на копейку не повысили, субсидии урезали... длинный список прочих "ништяков" для нарида.
На сегодняшний день это самая брехливая, безнадежно тупорылая, прокремлевская власть.
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мисс, та у нас даже дядь Вань - априори брехло и жлоб.
у нас шо не новость, то или украли, и/или наврали(ну Сытник, или этот... с Азербайджана, мордатый тот который, или вот Пашинский) - б*же, да мы полностью заслужили "жить" в г..вне.
Мне только Антиколорадоса жаль - самый крутой кент в Украине. Очень уважаю его.
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Через год украинцы будут ездить по стране со смартфоном и без единого документа, - Федоров
два дибіла,то є сила ,три дибіла ,то є жесть)))
а,хтось,взагалі буде працювати???)))чи всі будуть тільки їздити?)
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смартфон без документов на хлеб не намажешь Через рік українці їздитимуть країною зі смартфоном і без жодного документа, - Федоров - Цензор.НЕТ 4895 (г+г)
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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Источник: https://censor.net.ua/n3167569\\\\\

Шо-шо? это кто такой? и откуда. да ладно, через год он будет ездить под шконкой походу. вон, Дубинский кричит шо дефолт будет(Сорос нам гадит... в штаны то)))
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Боюся, що з вашою "зекономікою" не буде не те шо на "поїздить", а і на смартфон... Доречі бабулькам/дідкам пенсіонерам хто теє диво купить?
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те кто уедет ....со смартфоном в СенТропе или еще куда они любят
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Электронные права обещали до середины декабря этого года, да что то пошло не так. Наверное затерялось в дырке от бюджета
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на одноклассника похож ..... кстати ЗеБил
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Читаешь эти новости и удивляешься.Унас правители с луны свалились или с Марса прилетели?Половина людей пользующихся субсидиями пенсионеры.Какой нахер смартфон?Даже если всех бабушек обучить пользоваться гаджетами,какой смартфон?Что бы купить китайское бабушкам надо два месяца ничего не есть.Да плевать на бабушек,плевать на социально не обеспеченных.Отменить все выплаты,отменить все пенсии!И уже и державу отменить -останется только один смартфон.
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вот это круто вы написал! каждая буква - в самую точку реальности.
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Ничего не будет.Кроме телевидения.СССР 1979!
Ничего не будет .Кроме смартфона.Украина 2019!
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мне Айфон 11, пожалуйста. я ж так понимаю, что раздавать бесплатно будут?
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какого Вам цвета и на сколько гигабайт ??? Через рік українці їздитимуть країною зі смартфоном і без жодного документа, - Федоров - Цензор.НЕТ 1988
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цвет не принципиально, а размер - шоб пашпорт влез.
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как сложно жить среди дебилов Через рік українці їздитимуть країною зі смартфоном і без жодного документа, - Федоров - Цензор.НЕТ 1456 а еще страшно когда они тобою руководят !
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не жалуйся на жизнь - тебя жить никто не заставляет
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Не треба гратися з цими прибамбасами. Покласти мережу на кілька годин - без проблем. Досить диверсанта серед персоналу, який обслуговує цю мережу. ЯІкщо покласти надовго - також без проблем. Фахівці чудово знають, чого сьогодні варта надійність мережі у випадку навмисної руйнації.
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а воно сумнівно - бо кацапи шото там хотіли перебити кабелі, ну, в океанах - там тих кабелів добіса, плюс то шо їх атакують моряки норм країн(ну, типу Норвегія, там фрегат кацапи їм недавно затопили)
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Без бумажки-ты какашка...ойц ...смартфон...
🤗
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Де нові робочі місця які обіцяв ваш кловун? Де підвищення зарплат, пенсій і зниження тарифів? А вони продовжують гратись смартфоном. Невігласи на самокатах.
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Вони там, де обіцяв ваш шоколадний клоун. Не строй из себя умного. Тебя єто только портит
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Смартфон нужен дебилам со смартфоном в бестолковках вместо мозгов.
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А чому не дописали дуже дрібним шрифтом: "Смартфони будуть усім видаватися безкоштовно, за рахунок користувача." Через рік українці їздитимуть країною зі смартфоном і без жодного документа, - Федоров - Цензор.НЕТ 1347
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Видати та ще й навчити їм користуватися людей похилого віку, організувати курси)))
🤡 Клоуни)))
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На чем ездить на самокатах ? Леня Космос-2. Тот же проект. Молодые лица Лени - слуги сороса, продажа земли Киева- продажа Украины, у того песни - у этих постановки. Массштабы только разные и последствия тоже.
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соросята, да?
там Сашке Дупинскому - привет передавай.те.
Соросу мл.я, 90 лет - какая ему нафиг Украина нужна то? ему пердеть пол-года до гроба мл.я, ах да, он рептилоид, угу Через рік українці їздитимуть країною зі смартфоном і без жодного документа, - Федоров - Цензор.НЕТ 5257 (поглаживает чешую на хвосте)
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Предлогаю!
Диджитализация,так диджитализация.
Суды по смартфону,с последующим виртуальным сроком!Идею дарю!
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Т.е. тех, кому за 70, зеленые ублюдки вычеркнули из жизни.
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