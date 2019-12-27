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Все про:арест (9918) свидание (48) Антоненко Андрей (50)

 Мне отказывают в свиданиях с мужем, - жена Антоненко

Защита подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко расценивает отказ от предоставления Антоненко свиданий с женой, как давление на него.

О том, что ей беспричинно отказывают в свиданиях, Светлана Антоненко рассказала под залом суда, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне отказывают в свиданиях с мужем", - заявила  Светлана Антоненко.

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Адвокат утверждает, что объективных причин для отказа нет.

"Мы это расцениваем как давление на него. Этот человек - семьянин, для него семья много значит", - отметил он.

Также защитник рассказал, что Андрей Антоненко до сих пор содержится в ИТТ, а не в СИЗО, что не соответствует нормам права.

Также несколько слов сказала мама Андрея Антоненко: "Я прошу по-человечески, по-матерински дать Андрею возможность увидеться с женой, с детьми".

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3167565
 
 
 Топ комментарии
 
Сцить таки вава сцанич Патріотів, йому сєпари більш до душі.
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Ця людина ще не засуджена, а лише підозрювана. Тому це просто беззаконня. Це лише укріплює думку, що справа намальована від Балди. І щоб вона не розвалилася, Антоненко будуть викручувати руки і мізки, щоб взяв вину на себе.
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Каждую неделю, КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ, адвокаты Антоненко и всех других "подозреваемых" по этому мерзкому, ложному делу, должны предоставлять через СМИ все новые и новые доказательства невиновности этих людей.
Все, что сейчас хотят Аваков и "бубочка" - это по-тихому спустить дело на тормозах, чтобы сидели невинные люди - и никто "ни гу-гу".
Замалчивания быть не должно!
НЕ ДОЛЖНО.
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Сцить таки вава сцанич Патріотів, йому сєпари більш до душі.
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Не критукуйте святе для зєбуїнів. Для них - Макшандія понад усе!!! Правда і Ізраїль також. А українці наївні терпіли. Вибрали ж колабораста.
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іншого ставлення від зе-влади годі і очікувати.
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Патріоти України - головні вороги режиму зєлєпутів. Наївно сподіватися дотримання закону щодо особистих ворогів Зєлі. Аот колоборасти чи душегуби - беркути, ще зовсім інша справа...
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І чий це підступний план проти блаЗЄня реалізовується?

Невже знову Порошенко руку доклав. Агов, зебіли!!!
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Ця людина ще не засуджена, а лише підозрювана. Тому це просто беззаконня. Це лише укріплює думку, що справа намальована від Балди. І щоб вона не розвалилася, Антоненко будуть викручувати руки і мізки, щоб взяв вину на себе.
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Каждую неделю, КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ, адвокаты Антоненко и всех других "подозреваемых" по этому мерзкому, ложному делу, должны предоставлять через СМИ все новые и новые доказательства невиновности этих людей.
Все, что сейчас хотят Аваков и "бубочка" - это по-тихому спустить дело на тормозах, чтобы сидели невинные люди - и никто "ни гу-гу".
Замалчивания быть не должно!
НЕ ДОЛЖНО.
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Пліснява зелена. Ну почекайте, воно на вас і окошиться.
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Украиной управляют теневые преступники, коломойша за зелоха, прокуратурой портнов.
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Зато гнид, які вбили десятки наших захисників відпускають https://patrioty.org.ua/politic/zdav-10-voiniv-zsu-dlia-rozstrilu-ikh-vbyly-sud-vidpustyv-vidomoho-spilnyka-terorystiv-dnr-309080.html. Вот така це "українська влада" в нас малята.
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