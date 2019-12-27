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 Зеленский досрочно снял выговор с двух замов Богдана: Трофимова и Тимошенко, - Указ

Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом снял дисциплинарное взыскание с первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины Сергея Трофимова и заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Снять досрочно выговор, объявленный Указом Президента Украины от 17 сентября 2019 № 699 "О привлечении к дисциплинарной ответственности", с Трофимова Сергея Владимировича - первого заместителя Руководителя Офиса Президента Украины и Тимошенко Кирилла Владленовича - заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в Указе Президента № 958/2019.

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После поездки на Днепропетровщину, которая состоялась 14 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор первому заместителю руководителя ОП Сергею Трофимову и заместителю руководителя ОП Кириллу Тимошенко за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Тимошенко говоря от том, за что именно получил выговор от Президента сказал: "Были моменты, которые были не совсем четко организованы, были некоторые моменты, когда местные власти не очень верно себя вели именно с организацией, предупреждением нас по некоторым моментам организации, но ответственен за это Офис Президента, потому что это поездка президента. Вот поэтому и есть выговор".

Источник: https://censor.net.ua/n3167562
 
 
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Тимошенко говоря от том, за что именно получил выговор от Президента сказал: "Были моменты, которые были не совсем четко организованы, были некоторые моменты, когда местные власти не очень верно себя вели именно с организацией, предупреждением нас по некоторым моментам организации, но ответственен за это Офис Президента, потому что это поездка президента. Вот поэтому и есть выговор".


Нарешті з'явився свій залдостанов. Зеленский досрочно снял выговор с двух замов Богдана: Трофимова и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 9786
Зеленский досрочно снял выговор с двух замов Богдана: Трофимова и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 1893




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Шмаркля хазяїн догани. Захотів - дав, захотів - забрав.
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На жаль, не скоро. Місяці зо три - п'ять ще посидить 100%.
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Выговор не рак, с ним жить можно.
(совковая поговорка)
Воруют миллиардами и получают за это выговор. Зеленский досрочно снял выговор с двух замов Богдана: Трофимова и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 3240
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Сергій Стерненко



Новий голова Захарівської РДА в Одеській області Антон Муравенко. Призначений на посаду розпорядженням президента України з ініціативи голови ОДА Куцого та за погодження з Кабінетом міністрів.Зеленский досрочно снял выговор с двух замов Богдана: Трофимова и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 5948
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Это там рядом новоявленный порохобот Леша Костусев (Гончаренко) должен быть.
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Путріоти Дніпра заслужено отримали собі главу ОДА, який брав участь в передачі "Давай одружимось" і був готовий рекламувати нижню білизну.
Ще й дружина в нього громадянка РФ.

Але Бігуси, ВНаєми, Лєщенки, блохєри, журналісти мовчать як в рот набрали.
А який армагедон влаштовували про дружину Семочка...
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найом та лєщенко обходяться українському бюджетові в мільйон гривень щомісяця.
питайється - нахіба ???
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Заробили, пхали нинішніх у владу несамовито.
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выслужились...
боюсь даже предположить как )))))
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Тимошенко говоря от том, за что именно получил выговор от Президента сказал: "Были моменты, которые были не совсем четко организованы, были некоторые моменты, когда местные власти не очень верно себя вели именно с организацией, предупреждением нас по некоторым моментам организации, но ответственен за это Офис Президента, потому что это поездка президента. Вот поэтому и есть выговор".


Нарешті з'явився свій залдостанов. Зеленский досрочно снял выговор с двух замов Богдана: Трофимова и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 9786
Зеленский досрочно снял выговор с двух замов Богдана: Трофимова и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 1893




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Ойц, они таки выпрямились..тьфу...исправились?
🤗
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"Мне бы так отсидеть, как им выговор пережить" - подумала Лолита.
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Я бачу що ти ні на крок не відступаєш від фсбешної методички, ну та распятий мальчік тобі в допомогу.
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Зачем тогда пэдротина переписало бизнес на миномётчика? И ездило по миру плакаться на преследования?
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Чому зєбіл не платив і не платить налоги Україні?
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Не вытерпело-таки порохоботное - заспамило-таки мой пост.
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№19, ну шо там у вас з брексітом? Щось все заглохло.
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Remainers transformed to remoaners. Зеленський достроково зняв догану з двох заступників Богдана: Трофімова і Тимошенка, - Указ - Цензор.НЕТ 9657

Украине бы Крым вернуть, как Британии удается-таки от ЕС отбрыкаться.
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Шмаркля хазяїн догани. Захотів - дав, захотів - забрав.
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Какой бубочка последовательньій президент, обиделся, сделал вьіговор, спустя 3 месяца остьіл, снял вьіговор. Прям истеричка какая-то.
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Ему бы Барыжье постоянство: "крал, краду и буду красть".
Так по-шоколатски, не так ли?
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Снимать следует не выговоры а весь кодлан Коломойского/ Коломойский выдвинул ультиматум - или Богдан назначается главой АП, либо он отказывает в поддержке "Слуге народа" на выборах президента/ Запуск рынка земли позволит за 5 лет в 3 раза увеличить производство аграрной продукции в Украине, Богдан.-Типа гадёныш в три раза увеличит. Собственноручно.
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Это несомненно мощный толчок к развитию государства.
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Конец Года , а Многомилионная премия под Угрозой . Вот такие дела Малята.
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Мдя.
Просто первоочередная проблема страны блестяще решена...
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