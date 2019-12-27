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 Политика Украины, Общество
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 В списках на обмен между Украиной и РФ нет ни одного политзаключенного-крымского татарина, - Чубаров

Офис Президента Украины не провел ни одной консультации ни с Меджлисом крымскотатарского народа, ни с родственниками крымских политзаключенных по вопросам поиска возможно иных путей освобождения граждан Украины, незаконно лишенных свободы на территории временно оккупированного Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, сегодня уже очевидно, что в числе тех, кого успеют обменять до конца 2019 года, не будет ни одного гражданина Украины, постоянно проживающего на территории оккупированного Крыма и лишенного свободы русскими оккупантами.

"В списке подлежащих обмену, не будет ни одного из более 65-ти политзаключенных-крымских татар, включая братьев Теймура и Узеира Абдуллаевых, Рустема Исмаилова, которых Верховный суд России своим решением от 24 декабря 2019 года приговорил соответственно к 16 годам и 6 месяцам, 12 годам и 6 месяцам, 13 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова - каждого к 11 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Также Чубаров сообщил, что не окажутся на свободе ни один из крымских политзаключенных - этнических украинцев, включая недавно арестованного и обвиняемого в терроризме украинского патриота Олега Приходько и ограниченного решением "суда" в свободе передвижения журналиста Николая Семены.

"Замечу, что Офис Президента Украины не провел ни одной консультации ни с Меджлисом крымскотатарского народа, ни с родственниками крымских политзаключенных по вопросам поиска возможно иных путей освобождения граждан Украины, незаконно лишенных свободы на территории временно оккупированного Крыма", - подчеркнул Чубаров.

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В списках на обмен между Украиной и РФ нет ни одного политзаключенного-крымского татарина, - Чубаров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167560
 
 
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Пошло выяснение,кто кому Рабинович!
Ну нет так надо внести.Чубарова например.
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Вероятно,что татары получили российские паспорта,и с обменом теперь для них начались большие проблемы.
И разжигать,что Украина меняет только этнических украинцев,а о татарах забыла,не надо!
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Какие такие татары? Путину нужно своих бандитов назад получить, другие варианты не рассматриваются.
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То есть у татар рассейские паспорта? Какие тогда вопросы?
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Ти дебіл? У них таке ж расєйске громадянство, як і у Сєнцова. Окупаційна влада записала в расєйські громадяни всіх, хто був у Криму на момент анексії і не встиг виїхати.
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самые ценные это гастробайтеры с паспортами Украины , которые шестерят на рефии , а их ловят на обмен.
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Бажаю тобі опинитись на місті захоплених татар і читати про себе такі висери, як ти оце написав.
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Це враховуючи те, що росія утримує близько 80 кримських татар.
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Якби вони воювали на Донбасі і попали в полон, то були б.
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А наши ж только воевавших кацапам отдают. В списках на обмен между Украиной и РФ нет ни одного политзаключенного-крымского татарина, - Чубаров - Цензор.НЕТ 3785
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Не удивительно - Зе уже об Крыме даже не упоминает, это необходимое условие ху-ла, для того чтобы посмотреть друг-другу в глаза, если кто не понял.
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Зато у нас очень часто упоминают о Крыме те кто без единого выстрела Крым сдал! Не знаешь почему?
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В списках на обмен между Украиной и РФ нет ни одного политзаключенного-крымского татарина, - Чубаров ... можно и так сказать ,что В Крыму нет ни одного партизанского отряда и нет намёка на НОД крымских татар
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Я не верю,что когда составлялись списки,тот же Чубаров не мог подключится к работе над ними.
Но когда списки готовы и обговорены,надо сказать свое веское слово.
Где ж ты раньше был паря?
Да и к великому сожалентю,что то обменом до Нового года не пахнет.Хотя хорошо бы было если бы люди вернулись домой.
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І хто вам дохтур?
Що шукали - те й здибали.
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