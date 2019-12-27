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 Почти 48% украинцев хотят обучиться цифровой грамотности, - Минцифры

47,8% украинцев имеют актуализированную потребность в обучении цифровой грамотности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации, такие результаты социологического исследования цифровых навыков украинцев были обнародованы во время круглого стола "Развитие цифровых навыков и компетенций в Украине: предпосылки и практические шаги".

"Результаты исследования свидетельствуют о следующем: уровень цифровой грамотности 37,9% украинцев - "ниже среднего", а 15,1% - практически не владеют цифровыми навыками. При этом 47,8% украинцев имеют актуализированную потребность в обучении цифровой грамотности", - говорится в сообщении.

21 января 2020 Министерство цифровой трансформации запускает национальную онлайн-платформу цифровой грамотности. Украинцы получат бесплатный доступ к трем образовательным сериалам: базовый сериал по цифровой грамотности, цифровая грамотность для учителей и образовательный сериал для родителей "Онлайн-безопасность для детей".

Позже на онлайн-платформе появятся продвинутые образовательные сериалы для разных специализаций, сериалы для свитчеров, lifestyle-сериалы и сериалы новых цифровых профессий.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации планирует запустить онлайн-платформу для улучшения цифровых навыков украинцев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167556
 
 
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
а остальные 52 хотят обучится азам аналоговой ))
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аналоговый компьютер в некоторых случаях быстрее и точнее, например в расчете диференциальных уравнений.
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Моисей принёс миру заповеди, а Котельников - теорему для дискретизации непрерывных процессов.
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в некоторых случаях, так оно и есть. Цифра не всегда лучше аналога и наоборот.
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Минцифры? Очередные "рога и копыта" сосущие деньги из бюджета.
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ээээ, а вот реально не заметил в тексте этого... это что такое вообще?
наверно еще надо Министерство по обслуге мощей и юбок попов. это когда эту минцифру учредили то? х.з., первый раз смотрю шо аж до такого додумались
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Нужно с садиков и первых классов с детства обучать людей. Нужно 100% новых поколений делать обученными программированию!
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Цифровая грамотность - набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета.
Тебя в Гугле забанили? Почти 48% украинцев хотят обучиться цифровой грамотности, - Минцифры - Цензор.НЕТ 4061
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Далі буде: а что такое Гугл и забанили?

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А я вважав, що цифрова грамотність - це знати теореми Шеннона; чітко знати, що таке децибел; знати протоколи основних технологій; побудову мереж; вміти програмувати. Простими словами - що таке інформація, які види інформації існують, як утворюється цифровий сигнал, як він обробляється, як розповсюджується, як подається користувачу. А те, що ви написали з гугла - то користувацька грамотність.
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Цифровограмотний, коли можеш порахувати скільки отримав зарплати.
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Все, міністерство обґрунтувало свою необхідність, можна пилити бабло...
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Просто работники года! Срочно выписать премии по 1400%! И наградить медалями.
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а еще они могут печатать на клавиатуре, как "кое-кто" на пианино....

ну, с такой же скоростью то.... Почти 48% украинцев хотят обучиться цифровой грамотности, - Минцифры - Цензор.НЕТ 1225
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Цифровая грамотность это хорошо -бесит, что когда зелень хочет срубить с нарОта бабло, наврать про рейтинг или срочно нае -они рисуют фейковые опросики... А зебоба вообще грамотный, а то какой юрист он мы уже поняли?
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если тебя бесит, нужно лечится электричеством.
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Мне методы, которыми лечатся зебанаты, не подходят)
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И Слава Богу) , а то смотрю ты после электричества все плохеешь и плохеешь...
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№55, тобі ліктрічіства по столовій ложці 3 рази на день.
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ахаха, о б*же, это реально валит с копыт, ибо в натуре смешно. плюс-плюс-плюс
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Вип'ю отрути, якщо десяток керівників з Мінцифри мені пояснять на пальцях, що таке децибел.
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що ...лядь тепер табличку множення у школі не вчать ?
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"Господь создал человека, а Бил Гейтс сделал их умными." (с)
Я.
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