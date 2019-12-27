 Почти 48% украинцев хотят обучиться цифровой грамотности, - Минцифры

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации, такие результаты социологического исследования цифровых навыков украинцев были обнародованы во время круглого стола "Развитие цифровых навыков и компетенций в Украине: предпосылки и практические шаги".

"Результаты исследования свидетельствуют о следующем: уровень цифровой грамотности 37,9% украинцев - "ниже среднего", а 15,1% - практически не владеют цифровыми навыками. При этом 47,8% украинцев имеют актуализированную потребность в обучении цифровой грамотности", - говорится в сообщении.

21 января 2020 Министерство цифровой трансформации запускает национальную онлайн-платформу цифровой грамотности. Украинцы получат бесплатный доступ к трем образовательным сериалам: базовый сериал по цифровой грамотности, цифровая грамотность для учителей и образовательный сериал для родителей "Онлайн-безопасность для детей".

Позже на онлайн-платформе появятся продвинутые образовательные сериалы для разных специализаций, сериалы для свитчеров, lifestyle-сериалы и сериалы новых цифровых профессий.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации планирует запустить онлайн-платформу для улучшения цифровых навыков украинцев.

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