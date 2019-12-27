 Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет. Хотя, жаль, - Дробович

Об этом Дробович сказал в эфире YouTube-канала ISLND TV, передает Цензор.НЕТ.

Журналист спросил, насколько открытым является украинское общество, и через сколько лет президентом Украины может стать открытый гей.

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"Я считаю, что украинское общество довольно открыто – в принципе где-то на общеевропейском уровне, по ощущениям, судя по тому, что я видел. Касательно открытого гомосексуала, я думаю, это не в ближайшие 10 лет, скорее всего. Хотя, жаль", - ответил Дробович.