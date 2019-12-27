 Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет. Хотя, жаль, - Дробович

Об этом Дробович сказал в эфире YouTube-канала ISLND TV, передает Цензор.НЕТ.
Журналист спросил, насколько открытым является украинское общество, и через сколько лет президентом Украины может стать открытый гей.
"Я считаю, что украинское общество довольно открыто – в принципе где-то на общеевропейском уровне, по ощущениям, судя по тому, что я видел. Касательно открытого гомосексуала, я думаю, это не в ближайшие 10 лет, скорее всего. Хотя, жаль", - ответил Дробович.
Партийный цвет у них кстати был голубой (типа синий). Но есть еще один преЗЕдент с нетрадиционной ориентацией, но цвет у него уже ЗЕленый
До речи, пі..ри це меньшинсвто, а за Зе голосувала більшість!
чи стане гей президентом України ?
Там еще много чудных открытий припасено.
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его набор хромосом граничный и явный не достаток тестостерона.....
мужик-мачо-самец не сможет выставить себя пидаром даже на сцене....
эго и достоинство не даст...
Поэтому какая разница?
Лишь бы он не был дураком.
Дальше можно и не продолжать и так понятно...
Он говорил, что против продвижения их идей всему обществу, поскольку они меньшинство (хвост не должен вилять собакой). Кстати одна из статей пропаганды геев (как они себя преподносят), это как раз то что они якобы умнее и креативнее..., а дальше обычно идет перечень Стив Джобс, Фредди Меркьюри.....И парады...все так и говорит иди к нам, у нас весело, ты сатанеешь не таким как все, ты будешь умным, креативным, .....
Не хватало нам еще президента который свои сексуальные идеи будет в общество продвигать?
Поэтому какая разница?"
2."Не хватало нам еще президента который свои сексуальные идеи будет в общество продвигать?"
сам себе противоречишь...
А так - голосуй за **********.
Они узаконят их браки и ******, на равных правах будут усыновлять и "воспитывать" мальчиков.
Теперь ближайшие 20 лет точно не выберут.
Ультра динамовская ещё стих придумала.
"Спасибо жителям Донбасса..."
Потому что геи не такие кровожадные.
Украинец пожелал бы, чтобы геем был какой-нибудь украинофоб, чтобы не размножался.
В своїй уяві він і досі зі Степаном Андрійовичем воює.
І так, не оберуть. Втім і слава богу. Бо на сьогодні уся ця мерзота замість професіоналізму козиряє своєю сексуальною орієнтацією.
Хотя мне кажется что это и есть дискриминация.
Это все равно как : очень жаль что у нас в компании не работают рыжие или очкарики.
Короче тупость очередная.
У меня вопрос к зебобикам: как они отреагировали, если бы отец Порошенко или вообще любой украинский политик назвал их быдлом?
Ответа от них не жду. Просто уверен, что любой честный гражданин с легкой подачи небыдла Саши - папы нелоха Вовы отныне может называть избирателей Зеленского не иначе, как биомасса. Это будет справедливо.
Не согласные с моим утверждением и есть "биомасса" (цитата по Зеленскому)
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12406382.html
Были у нас бандюки, блаженые, подарки от жителей долбаса, несмешные пианисты... Но нет, не оно, не вставляло. ****** нам! ****** на царство! Чтобы точно вставило!
Об этом он сообщил 18 Апреля 2019г. в интервью изданию "РБК-Украина", передает "ДС".
"Три самолета? Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери", - сказал он.
Зеленский сообщил, что как минимум два самолета он бы продал.
Также он заявил, что, если станет президентом, хотел бы летать на рейсовом самолете.
* * *
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2862295.html
Президент пи...с клацающий х...по пианино? Конечно ДА!!!)))
Це мудрий украинский нарИд!!!)))) Ему ближе пи...сы чем гей!)))
С 91 года мы выбираем строго гомосексуалистов в полохом понимании этого слова!