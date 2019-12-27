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 Политика Украины, Общество
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Все про:гомофобия (87) ЛГБТ-сообщество (260) Дробович (11)

 Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет. Хотя, жаль, - Дробович

Директор Института национальной памяти Антон Дробович считает украинское общество "довольно открытым", но президента гея в ближайшие 10 лет оно себе не изберет.

Об этом Дробович сказал в эфире YouTube-канала ISLND TV, передает Цензор.НЕТ.

Журналист спросил, насколько открытым является украинское общество, и через сколько лет президентом Украины может стать открытый гей.

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"Я считаю, что украинское общество довольно открыто – в принципе где-то на общеевропейском уровне, по ощущениям, судя по тому, что я видел. Касательно открытого гомосексуала, я думаю, это не в ближайшие 10 лет, скорее всего. Хотя, жаль", - ответил Дробович.

Источник: https://censor.net.ua/n3167552
 
 
 Топ комментарии
 
Хватит с нас и того, что стая ЗеДятлов выбрала в президенты пи...ра с ЗЕлёным отливом. Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет. Хотя, жаль, - Дробович - Цензор.НЕТ 6881
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Ага, і знову рветьсмя до влади, хоч вибори і програв.
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Тому що легітимний!
Партийный цвет у них кстати был голубой (типа синий). Но есть еще один преЗЕдент с нетрадиционной ориентацией, но цвет у него уже ЗЕленый
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А що заважає НИНІШНЬОМУ СТАТИ геєм? Головне - розсслабитися....
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Яйца ему вроде не мешают Мешает только то что он пид..р, а это не совсем то же что и гей
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Его уже дано таковым сделал пуйло, имеет он нашего *********** во все дыхательные и пихательные, и судя по всему кловану нравится, он даже грудку побрил перед Нормандией)))
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то богданова корма в обіймах президента ?
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Хватит с нас и того, что стая ЗеДятлов выбрала в президенты пи...ра с ЗЕлёным отливом. Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет. Хотя, жаль, - Дробович - Цензор.НЕТ 6881
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Я б тобі показав, хто з нас пи..ар при зустрічи, але ти ж "боец невидимого фронта".
До речи, пі..ри це меньшинсвто, а за Зе голосувала більшість!
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Где написано, что за него проголосовали исключительно секс меньшинства?
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Так, все вірно. Це саме той, чи не єдиний випадок, коли у цілій країні більшість - нетрадиційної інтелектуальної орієнтації чи то пак альтернативно сексуально одарьонні.
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Не всегда надо соглашаться с мнением большинства. Особенно если большинство умственно отсталое в своём развитии часть населения. Даже один миллиард мух не убедят меня, что ЗЕлёное говно это шоколад. Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет. Хотя, жаль, - Дробович - Цензор.НЕТ 2369
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Да ничего бы ты не"показал", диванный аника-воин. )))
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Мда... Показыватель- ну и что тебе нужно, чтобы мне, к примеру показать? Что тебе помешает? Я бы тебе, да я бы тебе... Ну покажи, герой. Тебя никто пидаром не называл, ты сам вспетухнулся, сам себя приплел. На воре шапка горит?
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Значок "Зе-команда" носишь ?... или уже снял от страха ?
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Назначили ж директором Інституту Нац памяті представника екзотичного секс-меншишства, обрали ж Гарантом єврея. Так що не все ще втрачено. З такими темпами...
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І це все, що хвилює очільника інституту національної пам'яті ?
чи стане гей президентом України ?
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Кто сказал что это все?
Там еще много чудных открытий припасено.
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Інститут теж перейменують? Буде в нас блакитний інститут фемінізьму та прав на збочення?
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Дочекаємося що в Україні буде діяти Єврейський Інститут голубої памяті.
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Всё может быть, может его уже выбрали ,клоун и раньше выступал в латексных костюмах, а вв душе он на все100 латентный гомосек
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sergej gorin - и я про это....

его набор хромосом граничный и явный не достаток тестостерона.....
мужик-мачо-самец не сможет выставить себя пидаром даже на сцене....
эго и достоинство не даст...
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Геи - в любом случае,это дегенеративная ветвь развития рода,семьи и т.д. Желать выбрать предидента дегенерата может только такой же дегенерат. Я не против геев , так как это природа таковым создает тех или иных людей, но против насаждения нации культа гомосексуализма. Так как это явное меньшинство в обществе.
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Не думаю что геи отличаются умственными способностями от не геев.
Поэтому какая разница?
Лишь бы он не был дураком.
Дальше можно и не продолжать и так понятно...
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У геев другое представление норм. Поэтому продвигать и продавливать он будет свои "нормы".
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Он не говорил про их отличия в умственном плане.
Он говорил, что против продвижения их идей всему обществу, поскольку они меньшинство (хвост не должен вилять собакой). Кстати одна из статей пропаганды геев (как они себя преподносят), это как раз то что они якобы умнее и креативнее..., а дальше обычно идет перечень Стив Джобс, Фредди Меркьюри.....И парады...все так и говорит иди к нам, у нас весело, ты сатанеешь не таким как все, ты будешь умным, креативным, .....
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Каких еще своих идей?
Не хватало нам еще президента который свои сексуальные идеи будет в общество продвигать?
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1."Не думаю что геи отличаются умственными способностями от не геев.
Поэтому какая разница?"
2."Не хватало нам еще президента который свои сексуальные идеи будет в общество продвигать?"

сам себе противоречишь...

А так - голосуй за **********.
Они узаконят их браки и ******, на равных правах будут усыновлять и "воспитывать" мальчиков.
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Дело в том,что природа компенсирует их "дегенеративизм" , очень много Геев не просто талантливые люди , а феномены и гении.
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Вот вы не хотите чтобы президентами становились геи, а я не хочу чтобы президентами становились *********, но вам повезло больше , счет явно на вашей строне начиная со времен Кучмы (((((
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Гей лучше чем казнокрад-барыга
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это лично ваши предпочтения, не больше
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Да ладно, и так что ни президент, то 3.14дарас, а он ещё недоволен.
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Одного уже выбрали.
Теперь ближайшие 20 лет точно не выберут.
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Так был жеж.
Ультра динамовская ещё стих придумала.
"Спасибо жителям Донбасса..."
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первым геем в Украине была наталка полтавка. котляревский так и написал- "гей наталко, не дрочися!" ))
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зы. или волы - "та гей волы! чого ви стали?...." ))
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чё эта? клоуна же дебильного выбрали...
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Ви хоч читайте попередні каменти, щоб не повторюватись))) репетуєте як папуги
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Мне не понятно почему ему жаль? Вот если бы директор института национальной памяти сказал бы, что ему жаль, что С.А Бандера не был геем - я бы его понял.
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Ему жалко что Янукович не был геем.
Потому что геи не такие кровожадные.
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Ну, любой другой персонаж, который непосредственно связан с его профессиональной деятельностью, то есть с национальной памятью.
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Кацманавт почему-то приплел к геям именно Бандеру из тысяч исторических персон.
Украинец пожелал бы, чтобы геем был какой-нибудь украинофоб, чтобы не размножался.
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Бо це старий запеклий комунізд.
В своїй уяві він і досі зі Степаном Андрійовичем воює.
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Гнать так уж гнать, че там... Как раз вспоминается некий труд под названием "Научное обоснование половой необходимости наличия у мелкого копытного скота клавишных духовых музыкальных инструментов". Класно звучит? А по простому- нах козе баян...
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Может ты хоть одного президента гомосексуала в других странах назовешь ?
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О, бидльонок в президенти намилився Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет. Хотя, жаль, - Дробович - Цензор.НЕТ 2247
І так, не оберуть. Втім і слава богу. Бо на сьогодні уся ця мерзота замість професіоналізму козиряє своєю сексуальною орієнтацією.
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С чего вообще такая тема возникла? Открытость общества измеряется лишь отношением к жопотрахам? Задолбали уже этой говорильней о правах петухов.
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Ну это они так против дискриминации выступают.
Хотя мне кажется что это и есть дискриминация.
Это все равно как : очень жаль что у нас в компании не работают рыжие или очкарики.

Короче тупость очередная.
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опитування від сороса ...наскільки знищена гідність народу ...
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Как известно, отец клоуна Зеленского Александр в интервью одному из СМИ назвал большую часть украинского общества тупой биомасой.

Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет. Хотя, жаль, - Дробович - Цензор.НЕТ 9686

У меня вопрос к зебобикам: как они отреагировали, если бы отец Порошенко или вообще любой украинский политик назвал их быдлом?
Ответа от них не жду. Просто уверен, что любой честный гражданин с легкой подачи небыдла Саши - папы нелоха Вовы отныне может называть избирателей Зеленского не иначе, как биомасса. Это будет справедливо.
Не согласные с моим утверждением и есть "биомасса" (цитата по Зеленскому)

https://oleg-leusenko.livejournal.com/12406382.html
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Наш нарід і за табуретку проголосує, лиш би новає ліцо і зарплата по 4 тис. баксів.
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"... Хотя, жаль", - ответил Дробович.

Были у нас бандюки, блаженые, подарки от жителей долбаса, несмешные пианисты... Но нет, не оно, не вставляло. ****** нам! ****** на царство! Чтобы точно вставило!


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Я за того, под чьим фото украинский герб.
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Кандидат в президенты Владимир Зеленский намерен продать 2 из 3 самолетов, обеспечивающих президента, в случае победы на выборах главы государства
Об этом он сообщил 18 Апреля 2019г. в интервью изданию "РБК-Украина", передает "ДС".
"Три самолета? Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери", - сказал он.
Зеленский сообщил, что как минимум два самолета он бы продал.
Также он заявил, что, если станет президентом, хотел бы летать на рейсовом самолете.

* * *
Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет. Хотя, жаль, - Дробович - Цензор.НЕТ 8425

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2862295.html



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Людина бажає побачити світ, у чому проблема? Для нього епоха бідності скінчилась раз і назавжди.
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)))) Гей президент? Конечно НЕТ!!!
Президент пи...с клацающий х...по пианино? Конечно ДА!!!)))

Це мудрий украинский нарИд!!!)))) Ему ближе пи...сы чем гей!)))
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"опитування" від соросятини ... чи дозріли українці до гея ...підарасів їм вже видно не вистачає
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"Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет. Хотя, жаль, - Дробович" - я думал, что уже в этом году выбрали.
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Наркомана, да еще и еврея впридачу - выбрали. Почему бы не выбрать гея... Українці не оберуть президента-гомосексуала найближчі 10 років. Хоча, шкода, - Дробович - Цензор.НЕТ 2620
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Вот тут он не прав!
С 91 года мы выбираем строго гомосексуалистов в полохом понимании этого слова!
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Взагалі це загадка. Чому українці, які систематично обирають президентом піда.раса, не можуть обрати гея?
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Геев и правда меньшинство. Прямо как нашей 8% Ылитки.
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