 Экономическую часть соглашения об отношениях с Великобританией после Brexit согласовали на 75%, - посол Украины Галибаренко

Об этом в интервью Укринформу рассказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается наших приоритетов на следующий год, то мы хотим завершить переговоры о соглашении. Это вопрос нескольких месяцев", - сказала Галибаренко.

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По ее словам, стороны стремятся подготовить документ, который будет регулировать отношения между двумя странами на 10-20 лет вперед, а также образовывать зону свободной торговли.

Посол сообщила, что есть очень хороший прогресс в экономической части документа - ее согласовали почти на 75 процентов. Остались еще политическая и по политике безопасности.

Кроме этого, добавила дипломат, ведутся переговоры о визовом режиме. С 2005 года граждане Великобритании как члены ЕС въезжали в Украину без виз. После выхода Соединенного Королевства из ЕС - до декабря 2020 года будет продолжаться переходный период и будут действовать все законы Европейского Союза. За это время нужно принять решение относительно будущего безвизового режима для британцев.

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По мнению посла, в вопросах виз "должен быть элемент взаимоуважения и взаимоприемлемости". Итак, если безвизовый въезд в Украину будет продлен, то Киев надеется на встречные шаги со стороны Великобритании.

Галибаренко подчеркнула, что речь не идет о безвизе для украинцев, но начало диалога с об упрощении визового режима - это то, что реально может и должно быть.