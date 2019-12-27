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 Политика Украины, За рубежом
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 Экономическую часть соглашения об отношениях с Великобританией после Brexit согласовали на 75%, - посол Украины Галибаренко

Выход Великобритании из состава Евросоюза открывает новые перспективы для Украины в отношениях с этим государством, с которым Киев сейчас дорабатывает двустороннее соглашение.

Об этом в интервью Укринформу рассказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается наших приоритетов на следующий год, то мы хотим завершить переговоры о соглашении. Это вопрос нескольких месяцев", - сказала Галибаренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подготовка к встрече Зеленского и Джонсона начнется после завершения Brexit, - посол Галибаренко

По ее словам, стороны стремятся подготовить документ, который будет регулировать отношения между двумя странами на 10-20 лет вперед, а также образовывать зону свободной торговли.

Посол сообщила, что есть очень хороший прогресс в экономической части документа - ее согласовали почти на 75 процентов. Остались еще политическая и по политике безопасности.

Кроме этого, добавила дипломат, ведутся переговоры о визовом режиме. С 2005 года граждане Великобритании как члены ЕС въезжали в Украину без виз. После выхода Соединенного Королевства из ЕС - до декабря 2020 года будет продолжаться переходный период и будут действовать все законы Европейского Союза. За это время нужно принять решение относительно будущего безвизового режима для британцев.

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По мнению посла, в вопросах виз "должен быть элемент взаимоуважения и взаимоприемлемости". Итак, если безвизовый въезд в Украину будет продлен, то Киев надеется на встречные шаги со стороны Великобритании.

Галибаренко подчеркнула, что речь не идет о безвизе для украинцев, но начало диалога с об упрощении визового режима - это то, что реально может и должно быть.

Источник: https://censor.net.ua/n3167551
 
 
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Едрить, колотить, у нас Гончарук с Миловановым свою экономическую часть согласовать не могут, а все туда же.
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В нас ведуть спір два інтернетовських тєорєтіки, а тут ведуться перемовини із висококласними професіоналами.
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Отже є шанси замінити поляків нашими заробітчанами на ринку праці в Англії?
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А нашо їх замінювати, коли в Англії українців вже повно, тільки з румунськими і угорськими паспортами, які без проблем зробити ?!
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