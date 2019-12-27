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Все про:Казахстан (411) Крым (22218) авиасообщение (464) штраф (879)

 Украина взыскала первый штраф за полет над оккупированным Крымом. В бюджет поступило 136 тыс. грн

В бюджет Украины впервые за время оккупации Крыма поступили денежные средства, которые взыскали в виде штрафа за нарушение воздушного пространства полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 26 декабря сообщило информагентство Минобороны АрміяINFORM.

Отмечается, что речь идет о денежных средствах, полученных в результате привлечения к финансовой ответственности казахского акционерного общества Авиакомпания Euro-Asia Air, воздушное судно которого 8 августа 2019 г. выполнило полет в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом. После этого Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушения в области гражданской авиации от 7 ноября 2019 года.

"В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в оккупированном Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому госбюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен", - сказано в сообщении.

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Также уточняется, что с марта 2014 года число незаконных пересечений воздушных границ Украины в пределах оккупированного полуострова превысило 200 тысяч. Однако до сих пор ни одна авиакомпания не понесла за это финансовой ответственности, хотя суммы наложенных штрафов только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний составили уже 13 млрд гривен. Поэтому в Госавиаслужбы надеются, что дело с казахской авиакомпанией станет прецедентным и приведет к началу процесса погашения штрафов и россиянами.

Источник: https://censor.net.ua/n3167548
 
   
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Якщо кожних шість років отримувати в держбюджет по 136 тисяч гривень, то в астрономічній перспективі вийдемо на профіцитний держбюджет.
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цікаво, ми можемо оштрафувати росіску жд за перевезення пасажирів в Крим ?
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Теоретично так, оскільки Крим - територія України, і цапи мають погоджувати такі речі з Україною. З позиції юрисдикції - це вже питання до прокуратури, я так думаю.
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Враховуючи те, що поїзди ржд їздять за маршрутом мАсква-Київ-Кишенів, то я думаю можна. Проте у Крим їздить не ржд, а новостворена кумпанія, на яку можна накладати санкції так же, як і на "сбєрбанк крим". Безрезультатно.
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как раз на зарплату Рябошапке за один месяц .если он конечно отпускные и премию 500% не поставит
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Хвилинка чорного гумору.
"Казахи пролетіли над окупованим Кримом... Казахський літак розбивається одразу після зльоту... Казахські авіалінії у терміновому порядку сплачують штраф... ДВС, не можна так жорстко працювати."
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