 Разворота работы Института нацпамяти в другую сторону не будет, но угол наклона есть, - Дробович

Об этом Дробович заявил в эфире программы "Нині вже" на hromadske, передает Цензор.НЕТ.
Ранее сам Вятрович назвал назначение Дробовича "разворотом в другую сторону".
Новый глава Института нацпамяти отметил, что можно было ожидать такой реакции, потому что, во-первых, он с Вятровичем не знаком, а во-вторых, "Вятрович много сделал и много вложил в институт и сил, и здоровья, и много реализовал хороших проектов", поэтому его эмоциональная реакция понятна.
В то же время Дробович подчеркнул, что не согласен с формулировкой, что при нем Институт нацпамяти "развернется в другую сторону".
"Угол наклона есть, все-таки есть реальность — есть поле, и в этом поле информационном многие оценивали Институт так, что нужно больше внимания сосредоточить на диалог, коммуникацию, работу с общинами и т.д. Я слышу эти оценки и соответственно буду делать разные акценты в этом", — сказал он.
Глава Института добавил, что не считает, что при прошлом руководителе УИНП шел в радикально неправильном направлении.
"Здесь (в чем будет отличие в работе. — Ред.) вопрос риторики, вопрос общения с гражданами, и вопрос связи, содержания работы и коммуникаций", — пояснил Дробович.
Он уточнил, что речь идет не о том, что говорил Институт нацпамяти при Вятровиче, а о том, как его "воспринимали и рецитировали".
"Очень часто Институт осуществлял декоммунизацию исключительно в рамках закона и процедур достаточно цивилизованных, а цитаты и, скажем так, последователи очень сильно перегибали палку: это начиная с того, как относились к объектам советского наследия, в том числе художественного, и заканчивая тем , как подавались переименования. Например, когда кто-то под видом декоммунизации пытался переименовать какие-то объекты или улицы, которые скорее подпадают не под декоммунизацию, а являются наследием имперскоим российским", — рассказал Дробович.
Глава УИНП отметил, что не против переименований и таких объектов, но делать это надо по закону и "называть вещи своими именами".
Также Дробович заявил, что хочет "больше диалога в украинском обществе".
оцей бородай прийшов на все готове і вже критикує.
ти сам що зробив ? нікчема якась.
А що зробив? - багато чого, але це тобі/мені не сподобається.
Источник: https://censor.net.ua/n3167547
А яка різниця ? Стерти все, що стосується парашки.
Авжеж, його робота буде не "разворотом", а повільним поворотом "в другую сторону".
Що з часом стане протилежним напрямком до напрямку Вятровича.
Що вони зробили з із Тори єю Московії....знищили її. А натомість скомуніздили чужі часописи переписали на свій лад а оригінали знищили. Тепер навіть Пу повинен писати свою ізТору.
Збагнути "кут наклону в ізТори ї" не можливо.
Це буде знову послане у забуття : Кути, Крути, Захар Беркут, Політична карта України 1918 року, Наказ Сталіна 001 від 1941 р.....
А голодомори....... - ось тут треба діалог - чи причетний московський жид Каганович до цього.
Чи вбивство Леонтовича було державною акцією кремля.
Чи нє, може це за дуже гострий кут...........