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Все про:Институт нацпамяти (220) Дробович (11)

 Разворота работы Института нацпамяти в другую сторону не будет, но угол наклона есть, - Дробович

Новый глава Института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявил, что его работа не будет "разворотом в другую сторону" по сравнению с предшественником Владимиром Вятровичем, однако различия будут.

Об этом Дробович заявил в эфире программы "Нині вже" на hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Ранее сам Вятрович назвал назначение Дробовича "разворотом в другую сторону".

Новый глава Института нацпамяти отметил, что можно было ожидать такой реакции, потому что, во-первых, он с Вятровичем не знаком, а во-вторых, "Вятрович много сделал и много вложил в институт и сил, и здоровья, и много реализовал хороших проектов", поэтому его эмоциональная реакция понятна.

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В то же время Дробович подчеркнул, что не согласен с формулировкой, что при нем Институт нацпамяти "развернется в другую сторону".

"Угол наклона есть, все-таки есть реальность — есть поле, и в этом поле информационном многие оценивали Институт так, что нужно больше внимания сосредоточить на диалог, коммуникацию, работу с общинами и т.д. Я слышу эти оценки и соответственно буду делать разные акценты в этом", — сказал он.

Глава Института добавил, что не считает, что при прошлом руководителе УИНП шел в радикально неправильном направлении.

"Здесь (в чем будет отличие в работе. — Ред.) вопрос риторики, вопрос общения с гражданами, и вопрос связи, содержания работы и коммуникаций", — пояснил Дробович.

Он уточнил, что речь идет не о том, что говорил Институт нацпамяти при Вятровиче, а о том, как его "воспринимали и рецитировали".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одним из приоритетов моей работы является то, чтобы "в обществе появился диалог", - Дробович

"Очень часто Институт осуществлял декоммунизацию исключительно в рамках закона и процедур достаточно цивилизованных, а цитаты и, скажем так, последователи очень сильно перегибали палку: это начиная с того, как относились к объектам советского наследия, в том числе художественного, и заканчивая тем , как подавались переименования. Например, когда кто-то под видом декоммунизации пытался переименовать какие-то объекты или улицы, которые скорее подпадают не под декоммунизацию, а являются наследием имперскоим российским", — рассказал Дробович.

Глава УИНП отметил, что не против переименований и таких объектов, но делать это надо по закону и "называть вещи своими именами".

Также Дробович заявил, что хочет "больше диалога в украинском обществе".

Источник: https://censor.net.ua/n3167547
 
 
 Топ комментарии
 
Например, когда кто-то под видом декоммунизации пытался переименовать какие-то объекты или улицы, которые скорее подпадают не под декоммунизацию, а являются наследием имперскоим российским", - рассказал Дробович.
Источник: https://censor.net.ua/n3167547

А яка різниця ? Стерти все, що стосується парашки.
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будуть вихилятись в різні боки ?
оцей бородай прийшов на все готове і вже критикує.
ти сам що зробив ? нікчема якась.
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будуть вихилятись в різні боки ?
оцей бородай прийшов на все готове і вже критикує.
ти сам що зробив ? нікчема якась.
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Не в один, антиукраїнський.
А що зробив? - багато чого, але це тобі/мені не сподобається.
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Просто буде ухил в сторону подальшої іудеїзації Неньки.
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Набере обертів ідеологічне зомбування українців для повзучої реінтеграції України в Пуйлостан.
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Я так думаю что "новомалороссы" составляют где-то 20-30% населения; в основном старые пердуны, конечно.
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Так думаєте не лише ви. Статистика це підтверджує.
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Например, когда кто-то под видом декоммунизации пытался переименовать какие-то объекты или улицы, которые скорее подпадают не под декоммунизацию, а являются наследием имперскоим российским", - рассказал Дробович.
Источник: https://censor.net.ua/n3167547

А яка різниця ? Стерти все, що стосується парашки.
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Кут нахилу інший. А точніше? В'ятрович займав чітку позицію - комунізм є зло; росія - ворог. Яку позицію в цих питаннях, для яких і створений інститут, займає нинішнє керівництво. Зелена влада помиляється в тім, що змінивши керівництво, можна злочини проти українців зробити подвигами.
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Антон Дробович заявил, что его работа не будет "разворотом в другую сторону" Источник: https://censor.net.ua/n3167547

Авжеж, його робота буде не "разворотом", а повільним поворотом "в другую сторону". Розвороту роботи Інституту нацпам'яті в інший бік не буде, але кут нахилу є, - Дробович - Цензор.НЕТ 5371
Що з часом стане протилежним напрямком до напрямку Вятровича.
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Нахил та ще й під кутом може свідчити не лише про заняття гімнастикою, а й про уподобання на сексуальному ґрунті. Одне можна сказати точно - часті нахили під кутом можуть призвести до травмувань і болей заднього проходу.
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А що не так робив В'ятрович? Наполіг на тому, щоб нарешті зникли в Києві вулиці Патріса Лумумби, Ежена Потьє, Мойсея Урицького, Вацлава Воровського? Так це ж добре, тим паче навіть жителі цих вулиць переважно не знають, хто це!
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Не обов'язково вулиці перейменовувати. Досить поставити меморіальні таблички поряд з назвами. Якщо стоїть пам'ятник Лєніну, то на ньому має бути табличка приблизно такого змісту: "Знищив інтелігенції - ....млн.; знищив селян - ...млн; виселив людей - ... млн.; вбив віру в Бога; вбив віру в справедливість; і т.д."
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Слышал я этого пряника с его бла-бла-бла. Вывод: угол наклона в мозгу этого скрытого агента.
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Коли починають ізТори ки волати про діалог то це означає що вони намагаються вихолостити основний смисл тих чи інших часових подій.
Що вони зробили з із Тори єю Московії....знищили її. А натомість скомуніздили чужі часописи переписали на свій лад а оригінали знищили. Тепер навіть Пу повинен писати свою ізТору.
Збагнути "кут наклону в ізТори ї" не можливо.
Це буде знову послане у забуття : Кути, Крути, Захар Беркут, Політична карта України 1918 року, Наказ Сталіна 001 від 1941 р.....
А голодомори....... - ось тут треба діалог - чи причетний московський жид Каганович до цього.
Чи вбивство Леонтовича було державною акцією кремля.
Чи нє, може це за дуже гострий кут...........
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