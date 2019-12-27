 Разворота работы Института нацпамяти в другую сторону не будет, но угол наклона есть, - Дробович

Об этом Дробович заявил в эфире программы "Нині вже" на hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Ранее сам Вятрович назвал назначение Дробовича "разворотом в другую сторону".

Новый глава Института нацпамяти отметил, что можно было ожидать такой реакции, потому что, во-первых, он с Вятровичем не знаком, а во-вторых, "Вятрович много сделал и много вложил в институт и сил, и здоровья, и много реализовал хороших проектов", поэтому его эмоциональная реакция понятна.

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В то же время Дробович подчеркнул, что не согласен с формулировкой, что при нем Институт нацпамяти "развернется в другую сторону".

"Угол наклона есть, все-таки есть реальность — есть поле, и в этом поле информационном многие оценивали Институт так, что нужно больше внимания сосредоточить на диалог, коммуникацию, работу с общинами и т.д. Я слышу эти оценки и соответственно буду делать разные акценты в этом", — сказал он.

Глава Института добавил, что не считает, что при прошлом руководителе УИНП шел в радикально неправильном направлении.

"Здесь (в чем будет отличие в работе. — Ред.) вопрос риторики, вопрос общения с гражданами, и вопрос связи, содержания работы и коммуникаций", — пояснил Дробович.

Он уточнил, что речь идет не о том, что говорил Институт нацпамяти при Вятровиче, а о том, как его "воспринимали и рецитировали".

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"Очень часто Институт осуществлял декоммунизацию исключительно в рамках закона и процедур достаточно цивилизованных, а цитаты и, скажем так, последователи очень сильно перегибали палку: это начиная с того, как относились к объектам советского наследия, в том числе художественного, и заканчивая тем , как подавались переименования. Например, когда кто-то под видом декоммунизации пытался переименовать какие-то объекты или улицы, которые скорее подпадают не под декоммунизацию, а являются наследием имперскоим российским", — рассказал Дробович.

Глава УИНП отметил, что не против переименований и таких объектов, но делать это надо по закону и "называть вещи своими именами".

Также Дробович заявил, что хочет "больше диалога в украинском обществе".