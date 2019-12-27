 Не думаю, что импичмент будет иметь "продолжительный вредный эффект на отношения США и Украины", - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", сообщил временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор во время разговора с рядом украинских СМИ, пишет KyivPost.
"Я не думаю, что это (импичмент. - Ред.) будет иметь продолжительный вредный эффект на отношения США и Украины. Я так говорю, потому что, несмотря на все удары и несмотря на все противоречия, существует запас доброй воли и уважения к Украине в Соединенных Штатах и особенно в Вашингтоне", - сказал Тейлор.
Он напомнил, что за последние недели Соединенные Штаты ввели санкции против российского газопровода "Северный поток - 2" и увеличили военную помощь Украине с 250 до 300 млн долларов.
Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.
В итоге на прошлой неделе Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.
Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.
В верхней палате Конгресса в таких случаях предусмотрен судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены Палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование. Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.
Большинство в Сенате сейчас принадлежит партии Трампа республиканцам - 53 места. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.
Источник: https://censor.net.ua/n3167545Так що мова не про Вову хоча саме нього перша скрипка.
Тільки не кажить що його грають в темну
Увесь негативний ефект для відносин Україна-США почався з Трампа і завершиться не раніше за Трампа.
- Хазяї України( олігархи) підсунули українцям свиню.І як не дивно проходило це під гаслом боротьби з олігархами.
І звідси друге досягнення цього року, подолали олігархів, ні вони не посаджені, не здохли, їх просто не згадують ЗМІ всує
І третє досягнення - усі стали президеокровокнтами один отморожений, другий заторможений , третій моржовий і цей ряд можна продовжити, але як не дивно він складається з однокровок. обрізаної нацменшини, яка втюхала два перших досягнення бидломасі.