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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:импичмент (455) помощь (3166) США (15967) Тейлор (140) Трамп (2709)

 Не думаю, что импичмент будет иметь "продолжительный вредный эффект на отношения США и Украины", - Тейлор

Процесс импичмента президента США Дональда Трампа может не "иметь длительного вредного эффекта" для отношений Украины и Соединенных Штатов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", сообщил временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор во время разговора с рядом украинских СМИ, пишет KyivPost.

"Я не думаю, что это (импичмент. - Ред.) будет иметь продолжительный вредный эффект на отношения США и Украины. Я так говорю, потому что, несмотря на все удары и несмотря на все противоречия, существует запас доброй воли и уважения к Украине в Соединенных Штатах и ​​особенно в Вашингтоне", - сказал Тейлор.

Он напомнил, что за последние недели Соединенные Штаты ввели санкции против российского газопровода "Северный поток - 2" и увеличили военную помощь Украине с 250 до 300 млн долларов.

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Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге на прошлой неделе Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

В верхней палате Конгресса в таких случаях предусмотрен судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены Палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование. Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Большинство в Сенате сейчас принадлежит партии Трампа республиканцам - 53 места. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

Источник: https://censor.net.ua/n3167545
 
   
 Топ комментарии
 
нет петиных воров, это уже достижение.
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Можно подумать Украинцы так этим обеспокоены, у Украинцев другие заботы, нужно объяснить себе и своим детям , как можно было дойти до такого идиотизма...
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Можно подумать Украинцы так этим обеспокоены, у Украинцев другие заботы, нужно объяснить себе и своим детям , как можно было дойти до такого идиотизма...
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Оглянись вокруг. Видишь свои достижения?
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нет петиных воров, это уже достижение.
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Долго до тебя доходит, пол года не хватило, ты видать среди ЗЕ гигант мысли? Ладно подожди когда всех беркутов с сепарней отправят на рашу, а на их места в тюрьмах патриотов посадят. И наступит прекращение огня , диджитализация и страна в смартфоне...
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Больше чем твой Петя, патриотов никто не посадит
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А ЗЕля их отпустил, тех что Петя посадил? Врешь как кацап, или ты кацап и есть?
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Петя всем керовать успевал, каждым ментом, учись зеплесень, это тебе не по пианино ляпать...
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типа того. везде совал свое пьяное рыло.
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Кацап, ты ещё про Лолиту забыл вспомнить и про Мальдивы. Умчись в тайгу, лапотное...
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вижу еще не сидящего ранее сидящего на Банковой.
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можно быть таким наивным, когда у тебя за плечами 230 лет демократии...
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Республиканцы непроголосуют за импичмент Трампу
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Тебе если не вежливо то иди там Пеца собирает на майдан
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Ну тогда республиканцам президентства не видать в ближайшем будущем
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И об этом...Идёт шестой год войны между Украиной и оккупантом Россией,часть территории оккупирована...Украинские компании смогут покупать газ у РФ в обход «Нафтогаза» - как это объяснить своим детям и как нас украинцев может понять Мир?, Если у нас в Украине всё так гладко ,то ставьте в обход государства на оккупированных территориях свои частные украинские администрации Не думаю, що імпічмент матиме "тривалий шкідливий ефект на відносини США і України", - Тейлор - Цензор.НЕТ 8663
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Процесс импичмента президента США Дональда Трампа может не "иметь длительного вредного эффекта" для отношений Украины и Соединенных Штатов.
Источник: https://censor.net.ua/n3167545Так що мова не про Вову хоча саме нього перша скрипка.
Тільки не кажить що його грають в темну Не думаю, що імпічмент матиме "тривалий шкідливий ефект на відносини США і України", - Тейлор - Цензор.НЕТ 4920
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У нас был свой импичмент. Отстранили петиных воров от кормушки, теперь ждем когда их всех посадят.
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Процес імпічмента, шановний Тейлор, взагалі не має ніякого ефекту для відносин Україна-США.
Увесь негативний ефект для відносин Україна-США почався з Трампа і завершиться не раніше за Трампа. Не думаю, що імпічмент матиме "тривалий шкідливий ефект на відносини США і України", - Тейлор - Цензор.НЕТ 5559
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Вибачаюсь, озвучене вами це позиція республіканської чи демократичної партії? Не думаю, що імпічмент матиме "тривалий шкідливий ефект на відносини США і України", - Тейлор - Цензор.НЕТ 6167
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Обох партій, як не дивно. Принаймні на сьогодні. Не думаю, що імпічмент матиме "тривалий шкідливий ефект на відносини США і України", - Тейлор - Цензор.НЕТ 1407
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Які значимі подиії сталися у 2019 р.
- Хазяї України( олігархи) підсунули українцям свиню.І як не дивно проходило це під гаслом боротьби з олігархами.
І звідси друге досягнення цього року, подолали олігархів, ні вони не посаджені, не здохли, їх просто не згадують ЗМІ всує
І третє досягнення - усі стали президеокровокнтами один отморожений, другий заторможений , третій моржовий і цей ряд можна продовжити, але як не дивно він складається з однокровок. обрізаної нацменшини, яка втюхала два перших досягнення бидломасі.
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