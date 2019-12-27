 Не думаю, что импичмент будет иметь "продолжительный вредный эффект на отношения США и Украины", - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", сообщил временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор во время разговора с рядом украинских СМИ, пишет KyivPost.

"Я не думаю, что это (импичмент. - Ред.) будет иметь продолжительный вредный эффект на отношения США и Украины. Я так говорю, потому что, несмотря на все удары и несмотря на все противоречия, существует запас доброй воли и уважения к Украине в Соединенных Штатах и ​​особенно в Вашингтоне", - сказал Тейлор.

Он напомнил, что за последние недели Соединенные Штаты ввели санкции против российского газопровода "Северный поток - 2" и увеличили военную помощь Украине с 250 до 300 млн долларов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Борьба Украины против РФ - это и наша борьба, их оборона - это оборона США, - конгрессмен Шифф на дебатах по импичменту Трампа. ВИДЕО

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге на прошлой неделе Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

В верхней палате Конгресса в таких случаях предусмотрен судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены Палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование. Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Большинство в Сенате сейчас принадлежит партии Трампа республиканцам - 53 места. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.