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Все про:авиакатастрофа (1105) Казахстан (411)

 Самолет с 93 пассажирами на борту разбился в Казахстане, погибли 15 человек. ВИДЕО

В районе жилого сектора около Алматы упал пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air рейса Z2100, который вылетел сегодня из этого города в Нур-Султан. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

По данным очевидцев, борт начал взлет в 07:05 по местному времени (03:05 по Киеву), но при взлете начал терять высоту и спустя семь минут столкнулся с бетонным ограждением, после чего влетел в двухэтажное здание. Судя по видео, фюзеляж сильно разрушен. Пожара нет.

По подтвержденным данным, погибли 14 человек, опознаны семеро. Полный список пассажиров.

"По факту гибели людей МВД начато досудебное расследование по статье 344 часть 3 "Нарушение правил безопасности или эксплуатации железнодорожного воздушного морского или личного транспорта" УК", - говорится в сообщении МВД Казахстана.

В акимате Алматы сообщили, что в Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено 8 детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено 5 взрослых с политравмами. В ГКБ №4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии.

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Как позже сообщило издание NUR.KZ число погибших при крушении самолета в Алматы увеличилось до 15 человек: 14 человек погибли на месте и 1 человек скончался в больнице.

"Всего бригадой скорой помощи доставлены 66 человек, из них госпитализированы 50 человек. 19 в 4 ГКБ и БСНП , в центре детской неотложной помощи и ЦГКБ и Алматинской многопрофиольной больнице. Состояние тяжелое у 4 и 6 человек", - рассказал руководитель управления общественного здоровья Алматы.

13 человек находятся в скорой неотложной медпомощи и 3 в ЦГКБ, добавил глава управления общественного здоровья Алматы.

Среди пострадавших есть те, кто нуждается в операциях. Врачи и психологи оказывают помощь и пострадавшим и их родным.

Кроме того стали известны некоторые подробности происшествия: посадка на рейс закончилась в 7:03, в 7:21 самолет взлетел. Тревогу объявили почти сразу, в 7:25.

Как пишет Reuters, в районе аэропорта при взлете стоял сильный туман.

Сайт авиаперевозчика пишет, что его флот состоит из семи среднемагистральных Fokker 100. По данным МВД Казахстана, пока идет разбирательство, полеты этого типа самолетов около Алматы поставлены на паузу.

Пассажир рухнувшего самолета Bek Air Марал Ерман опубликовала видео после падения воздушного борта. По словам алматинки, все произошло быстро и неожиданно.

 
 
 
 
 
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Саолет разбился у инас. Скорой нет. Уже полчаса помощи нет. Бекэйр. #алматы

Публикация от Марал Ерман (@maral_yerman)

"Сначала самолет шатался при взлете. Потом как-будто мы приземлились. Оказалось, что мы врезались во что-то. Особого хаоса на борту не было. Не было ни криков, или еще чего-то. Я вообще в шоке была, не все произошедшее помню. Мы на борту не могли понять что случилось. Когда пришла в себя, смотрю передо мной все закрыто. Я сидела на месте у крыла самолета. Стюард нам открыл выход, и мы вышли. Тогда мы с пассажирами и увидели, что самолет разделился на пополам", - рассказала пассажирка Марал Ерман.

По словам девушки, на месте было много пострадавших.

"Сначала к нам подъехали кажется какие-то секьюрити. Она сразу начали вытаскивать с самолета детей. После подъехали пожарные, скорая позже прибыла. Раненых много было. Я не осталась. За мной приехали родные", - добавила очевидец.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пообещал, что виновные в катастрофе будут наказаны.

Bek Air — казахстанская авиакомпания, базирующаяся в Уральске. Она была основана в 1999 году. Ее флот состоит из семи Fokker-100. В августе Bek Air первой среди иностранных заказчиков подписала с корпорацией "Иркут" соглашение о намерениях, предусматривающее поставку десяти лайнеров МС-21.

Источник: https://censor.net.ua/v3167542
 
 
 Топ комментарии
 
Моё соболезнования близким погибших и сочувствие пострадавшим.
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Літак хотів летіти у Астану а не Нурсултан.
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Наверное забыли заправить и двигатели заглохли... 🥴
Поэтому и пожара не было... 🤕
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бoльше всегo в тoпливo (баки) пoпала вoда
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Моё соболезнования близким погибших и сочувствие пострадавшим.
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Літак хотів летіти у Астану а не Нурсултан.
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Удачно они упали, если можно так сказать, пока сообщают только о 14 погибших из 100 на борту (95 + 5), в больницы развезли 24.
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Так, добре що "підбили" на злеті, а не під час політу на маршруті.
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Просто у держави Казахстан цілком нормальна карма, тому люди багато людей залишилося живими.
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То, что не пишут что за марка летательного агрегата там была, то я тут же догадываюсь , что росиянский цаполет. Как то вяло и скромно пишут что были Fokker-100, а потом купили МС-21 (это росиянские).
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