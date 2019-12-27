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 Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки - 17 обстрелов, - штаб ОС

26 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

9 обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- вблизи Невельского - из стрелкового оружия;
- два раза неподалеку от Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета;
- возле населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия;
- рядом с Авдеевкой - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- два раза вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Водяное - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Лебединского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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8 обстрелов позиций украинских защитников противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- вблизи Пивденного - из ручного противотанкового гранатомета;
- в районе населенного пункта Новгородское - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- неподалеку от Крымского - из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Троицкого - из автоматической гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- у Старого Айдара - из стрелкового оружия;
- рядом с Травневым - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Шумы - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Орехового - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"Вчера, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям украинских защитников из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета недалеко от населенного пункта Гладосово. Потерь с украинской стороны нет.

Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки - 17 обстрелов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167541
 
 
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Ніпонял. Бубочка ж дивився ***** "в глаза" і... шо? Де результат?
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