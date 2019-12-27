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 Онлайн-словарь языка "Мислово" назвал "диджитализацию" словом 2019 года в Украине

"Диджитализация" стала словом года по версии словаря современного украинского языка и сленга "Ммслово".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте словаря.

Отмечается, что слово "диджитализация" является транслитерацией английского "digitalization". Его составители "Мислово" определяют как "изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий".

Авторы добавляют, что "диджитализация" — это упрощенная форма точного украинского аналога "цифровая трансформация", которая является проявлением глобальной цифровой революции.

"Другие мировые тренды, такие как изменение климата или проблемы гендерной идентичности, не получили существенного распространения в украинской публичной дискуссии", — отмечают в "Мислове".

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По словам составителей словаря, слово "диджитализация" стало самым популярным среди поисковых запросов на их сайте.

Среди других претендентов на звание слова года — "Зе" (сокращение фамилии Владимира Зеленского), "монобольшинство", "турборежим", "разведение", "красные линии" и "пленные".

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Как отмечают составители словаря "Мислово", он был создан в 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка, а слова и определения к ним присылают обычные пользователи.

В 2019-м словарь выбирал слово года уже в седьмой раз. В предыдущие годы это были "Томос", "безвиз", "коррупция", "блокада", "киборги" и "Евромайдан".

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Источник: https://censor.net.ua/n3167540
 
 
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Ось один з перших результатів за запитом Ukraine cyberpunk. Особливо сподобалось оте ШАУРМА - НОГОТОЧКИ - МУТАЦИИ
Із ЗекоМандою у нас дійсно може статися якась дистопія... і не факт, що настільки технологічна й діджиталізована...

Онлайн-словарь языка "Мислово" назвал "диджитализацию" словом 2019 года в Украине - Цензор.НЕТ 1906
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В предыдущие годы это были "Томос", "безвиз", "коррупция", "блокада", "киборги" и "Евромайдан".Источник: https://censor.net.ua/n3167540
Было чем гордиться раньше!
А сейчас шняга какая-то и утопия!
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гордиться новоязом, а может навозом ?) Новоз остался, все остальное кануло в Лету.
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НА московии недоимперской, гордятся петухами из навоза, в этом году *скульптор* изваяет крысу из навоза, кацапам наконец-то радость будет)))
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Чому цей коментатор, який ненавидить Томос, безвіз..., тобто події українського життя пише під прапором Великої Британії?
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Следующим словом будет "мудизм". Конечно же зеленый. И вообще он вам ничего не должен. Онлайн-словарь языка "Мислово" назвал "диджитализацию" словом 2019 года в Украине - Цензор.НЕТ 5672
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Завжди всі мови світу поповнювалися іноземними словами, які згодом набували зовсім інше значення. Далі буде щось подібне зі словом діджиталізація.
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Слово года - тотальная шши ди фикация страны.
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Ну не могли же они "словом года" назвать:
зелень, зе-бил, клоун, блаЗЕнь, бубочка, нелох, ....?
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