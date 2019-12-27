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 Мать украинского заложника Марченко, схваченного на оккупированной территории и вывезенного в РФ, просит включить сына в списки на обмен

Мать пленного Александра Марченко, которого в 2018 году задержали на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области и перевезли в Россию, заявляет о его сверхтяжелом физическом и моральном состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

 Об этом Галина Марченко написала в открытом письме президенту Владимиру Зеленскому, где просит повлиять на включение Марченко в списки на обмен.

"Мой сын находится в тяжелом психологическом состоянии после перенесенных в "ДНР" пыток. Он требует надлежащего ухода, поскольку у него был рак щитовидной железы. Он требует постоянного приема таблеток", - пишет Галина Марченко.

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Она подчеркивает, что сына пытали током и угрожали отрезать пальцы, если он не подпишет "признание": "Они (представители группировки "МГБ ДНР") поместили моего сына в карцер, где подвесили за руку, приковав к решетке так, что он едва доставал ногами до пола. В таком положении он пробыл сутки". Мать пишет, что теперь у Марченко частичное онемение левой ноги и предплечья.

Как писал проект Радио Донбас.Реалии, случай Александра Марченко отличается тем, что представители вооруженной группировки "ДНР" передали заложника следователям России. Его схватили в декабре 2018 во время поездки в Донецк и позже передали ФСБ на границе, после чего в России ему оформили административный арест за якобы незаконную работу в России, а затем возбудили уголовное дело по статье о контрабанде оружия.

По данным жены Екатерины Марченко, супруг находится в СИЗО Краснодара (Россия).

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Источник: https://censor.net.ua/n3167537
 
 
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Она не понимает, что придется ещё больше террористов освобождать.
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Она мама, она любит и переживает за своего сына, как и другая любая, адекватная мама, будет делать всё, что бы освободить своего ребёнка из фашистской недоимперии.
Только одно не могу понять, чего он поехал в Донецк?(
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Если бы в Украине был украинский президент, а не путинская ментальная подстилка , то уже бы путин давно бы поменял Медведчука который бы сидел в тюрьме на все украинских заложников
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возникает вопрос "почему ахметов не сидит?"
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Бандиты из ФСБ РФ и бандиты из национал-православных фундаменталистов, воевавших за установление "русского мира" на Донбассе, сколотили банду, которая грабила фирмы, занимавшиеся контрабандой смартфонов. Расследование Медузы:

https://meduza.io/feature/2019/12/23/podryv-avtoriteta-organov-gosbezopasnosti
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