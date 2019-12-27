 Неизвестные травмировали выстрелом из пистолета женщину возле обменника в Киеве, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 декабря проинформировала пресс-служба столичной полиции.



Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.



"Киев оперативный" сообщает, что пострадавшей около 60 лет. На рынке "Виноградарь" неизвестные подъехали к пункту обмена валют на автомобиле, из которого выстрелили из травматического пистолета в находящуюся рядом женщину. Резиновая пуля попала ей в голову. Пострадавшую госпитализировали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж