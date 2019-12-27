Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 декабря проинформировала пресс-служба столичной полиции.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
"Киев оперативный" сообщает, что пострадавшей около 60 лет. На рынке "Виноградарь" неизвестные подъехали к пункту обмена валют на автомобиле, из которого выстрелили из травматического пистолета в находящуюся рядом женщину. Резиновая пуля попала ей в голову. Пострадавшую госпитализировали.
Неизвестные травмировали выстрелом из пистолета женщину возле обменника в Киеве, - Нацполиция
На проспекте Правды в Подольском районе Киева произошла стрельба, в результате женщина получила ранение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 декабря проинформировала пресс-служба столичной полиции.
Чи це новий випадок?