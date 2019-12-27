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 Киевские новости
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Все про:Киев (18368) стрельба (2571)

 Неизвестные травмировали выстрелом из пистолета женщину возле обменника в Киеве, - Нацполиция

На проспекте Правды в Подольском районе Киева произошла стрельба, в результате женщина получила ранение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 декабря проинформировала пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

"Киев оперативный" сообщает, что пострадавшей около 60 лет. На рынке "Виноградарь" неизвестные подъехали к пункту обмена валют на автомобиле, из которого выстрелили из травматического пистолета в находящуюся рядом женщину. Резиновая пуля попала ей в голову. Пострадавшую госпитализировали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3167536
 
 
 Топ комментарии
 
) это контрольный выстрел от цензора.
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одно и тоже. В обоих новостях ссылка ведёт на одну и ту же статью
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) это контрольный выстрел от цензора.
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Я спочатку подумав, що це другий аналогічний напад - в такому випадку треба було б піднімати поліцію по тривозі.
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)) дубль новина про одну й ту ж. мабуть це знойная женщіна. мрія грабіжника.
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Ну а что делать, если в стране одни гастарбайтеры, проститутки и бандюки.
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Пора Авакову мусоров обратно в милицию обзывать, может порядка станет больше ))
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Краще не треба. "Милиция" - то зкріпно, одразу уявляється типовий сміття з гумовою довбнею, табельним стовбуром та однією звивиною в моску (щоб вуха не повідпадали).
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Не бачу різниці... тільки гроші на нову форму витратили
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Але повертати все взад - теж не варіянт.
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Нову Форму з назвою залишити, мєнтов поміняти )) починаючи з керівництва
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