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Все про:Ливия (645) Турция (2187) Эрдоган (455)

 Правительство Ливии обратилось к Турции за военной помощью

Правительство национального единства Ливии обратилось к Турции за военной помощью, чтобы отразить наступление войск генерала Хафтара на столицу страны Триполи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что отправит военных в Ливию по приглашению ее международно признанного правительства, чтобы усилить военную помощь Турции разорванной войной стране", - говорится в сообщении Al-Monitor..

Как информирует Анадолу, Эрдоган отметил, что первым вопросом повестки дня зимней сессии парламента Турции станет законопроект о мандате правительства на отправку войск в Ливию.

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"Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают. Учитывая то, что такое обращение поступило, мы сделаем соответствующие шаги. Турция предоставит любую необходимую поддержку легитимной власти Ливии, ведет борьбу с генералом Халифой Хафтаром, который заручился поддержкой ряда европейских и арабских стран ", - сказал Эрдоган.

Он выразил надежду на то, что парламент Турции уже 8 или 9 января одобрит мандат на отправку войск в Ливию.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167534
 
 
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Полагаю, в течение ближайших 5-10 лет может начаться 3я мировая
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Если не раньше. Все зависит от того, что Пуйло начудит (сколько протянет) - оно с собой в могилу по максимуму заберет.
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а почему Украине в 2014 или сейчас не обратиться к Турции ?
или пархатым властям западло ?
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Гут. Нехай там трохи кацапню від Вагнера помінусуют
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