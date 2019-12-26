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Все про:Великобритания (2261) IT-индустрия (166) Галибаренко Наталья (7)

 Великобритания интересуется нашими IT-специалистами, - посол Галибаренко

У Великобритании есть интерес к украинским специалистам в области компьютерных технологий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

"Положительный момент, который я отмечаю, по крайней мере за прошедшие 2 года, - это рост как раз сектора IТ. Он сейчас начинает играть довольно-таки важную роль. Когда мы проводили в Лондоне IT-шоу, мы увидели беспрецедентный интерес со стороны Великобритании и международных компаний, которые очень хорошо знают о наших изобретениях и о нашем развитии, очень хорошо владеют информацией, касающейся их сферы", - сказала посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине скоро появится должность технического директора страны, - Федоров

Также Галибаренко обратила внимание на тот факт, что среди сотрудников Европейского банка реконструкции и развития одна из крупнейших "общин", представляющих другие страны, - это украинцы, которые выигрывают в конкурсах и могут устроиться на очень перспективную работу.

В общем, по неполным оценкам, в Великобритании работают и учатся около 40 тысяч украинцев.

Товарооборот между двумя странами составляет около 2,5 миллиарда долларов США, восстановившись после падения более чем на четверть в 2014 году. Великобритания сейчас входит в десятку крупнейших инвесторов в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британская сторона признает наличие многих визовых проблем с Украиной и готова работать над улучшением сервиса, - посол Галибаренко

Источник: https://censor.net.ua/n3167533
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
забірайте Фьодорова разом із смартфоном)
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Кому еще кого надо? Забирайте. Если в своей стране люди не могут нормально зарабатывать, пусть зарабатывают в чужой. А здесь уже ничего не изменить.
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а персонал по деребану корыта ,строители будок,заборов ( со стажем ) их не интересует?
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Как только потратит все спижженные бабки на сумочки Луи Виттон и тому подобное лакшерное барахло, так сразу и порежут. Если мы ее не примем обратно и снова не сделаем главной НБУ.
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У зебилоида с одной стороны обвал пром. производста и дыра в бюджете, а с другой бакс дешевеет на конских продажах ОГВЗ... а оно все на Гонтареву рыгает.
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Заздриш, тролику, успішним людям? Правильно, заздри. По-чорному. До цирозу печінки, хвороби Паркінсона та білої гарячки. Це твоя карма.
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А Польша интересуется сборщиками клубники.
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нехай зацікавляться нашими чиновниками і вивезуть нах всіх тих дармоїдів 200.000 на острів Святого Лаврентія )))
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Так может лучьше их в Британию. Чем айтишников
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Заголовок цієї статті говорить сам за себе,українські світлі голови та умілі руки потрібні всім окрім Батьківщини,ми українці для країни тільки байстрюки та бидло.
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Чего? IT-специалисты? Господи, а я то думал... Забирайте!(с)
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они интересуются специалистами и неважно нашими, не нашими, китайскими, черногорскими....
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Нужно создать фонд эвакуации здравомыслящих людей. Пусть быдло73 гниет и разлагается.
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