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 Надо признать геноцидом депортацию армян, греков и болгар из Крыма, - Дробович

Институт национальной памяти намерен инициировать признание Украиной депортацию армян, греков и болгар с Крымского полуострова геноцидом этих народов.

Об этом сообщил директор УИНП Антон Дробович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Он напомнил, что в 2015 году украинский парламент признал депортацию крымских татар 1944 года геноцидом крымскотатарского народа. "Но только в 2015 году после аннексии Крыма. Странное совпадение. При этом до сих пор не признан геноцид армян, болгар и греков, которых также депортировали из Крыма", - сказал Дробович.

Новый директор УИНП отметил, что он планирует заняться этим направлением и считает странным, что Украина до сих пор этого не сделала. "Это тоже декоммунизация. Это наши армяне, наши греки, наши болгары, наши татары и наши евреи. Они погибли из-за тоталитарных режимов", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый директор Института нацпамяти Дробович про Бандеру и Шухевича: Вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, без навязывания

Источник: https://censor.net.ua/n3167532
 
   
 Топ комментарии
 
І шо б ти ще зробив аби геноцид українців забули?
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Його цікавить будь-хто, тільки не українці, які і маютъ результат свого мудрого голосування.
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А висилку татар вже признали за геноцид?
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стремно почему с евреев не начали их отсовсюду геноцидят а они как тарганы....
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І шо б ти ще зробив аби геноцид українців забули?
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Його цікавить будь-хто, тільки не українці, які і маютъ результат свого мудрого голосування.
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...очень хорошая идея, юридически ее только нужно хорошо проработать..
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уССКИЕ !!
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А это правда , что ваш презик ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf432108e6a9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3133************************************************************.jpg
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на днях очень сильно возмущался фюрер 2, что фюрер 1 собирался евреев в африку сослать или на мадагаскар...и полякам досталось, что хотели за это памятник додику поставить в центре варшавы...)..
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Мютняк ще той. Імітує "бурную дєятєльность"..
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нет там всё продумано - уменьшить значимость высылки татар
зелёные очень последовательны в своих действиях просто надо see a big picture как у нас говорят
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Про скифов забыли. Их тоже геноцидили.
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тем более многие писали что скифы про родители украинцев... Треба визнати геноцидом депортацію вірмен, греків і болгар із Криму, - Дробович - Цензор.НЕТ 676

Треба визнати геноцидом депортацію вірмен, греків і болгар із Криму, - Дробович - Цензор.НЕТ 2255
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Джемилеву и Чубарову это не понравится, но гулять так гулять.
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С Трампушкой молодая зеленая команда уже наладила отношения, пришло время побед на турецком фронте=)))
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так фюрер 1 только хотел, а фюрер 2 таки сослал!!!...с*ка!!!
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Хитрец: как издалека зашёл, чтоб отменить 8-е марта!
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