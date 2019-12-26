 Надо признать геноцидом депортацию армян, греков и болгар из Крыма, - Дробович

Об этом сообщил директор УИНП Антон Дробович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Он напомнил, что в 2015 году украинский парламент признал депортацию крымских татар 1944 года геноцидом крымскотатарского народа. "Но только в 2015 году после аннексии Крыма. Странное совпадение. При этом до сих пор не признан геноцид армян, болгар и греков, которых также депортировали из Крыма", - сказал Дробович.
Новый директор УИНП отметил, что он планирует заняться этим направлением и считает странным, что Украина до сих пор этого не сделала. "Это тоже декоммунизация. Это наши армяне, наши греки, наши болгары, наши татары и наши евреи. Они погибли из-за тоталитарных режимов", - резюмировал он.
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А это правда , что ваш презик ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
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зелёные очень последовательны в своих действиях просто надо see a big picture как у нас говорят