 Суд отправил под ночной домашний арест экс-депутата от "Свободы" Кайду за драку с действующим нардепом от "СН" Богданцом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Мера пресечения избрана до 12 февраля 2020 года.

12 декабря Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокурора, который просил отправить Кайду под арест. Зато бывшего депутата отпустили на поруки.

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За день до этого в стенах парламента произошел конфликт между депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданци и группой представителей ВО "Свобода". После этого парламентария госпитализировали с сотрясением мозга.

Стычка произошла у здания, где проходило заседание аграрного комитета, который начал рассмотрение законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Сейчас "Свобода" выступает против введения рынка земли.

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Полиция открыла производство по статье 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

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