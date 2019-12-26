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Все про:Богданец Андрей (11) Кайда Алексей (3)

 Суд отправил под ночной домашний арест экс-депутата от "Свободы" Кайду за драку с действующим нардепом от "СН" Богданцом

Киевский апелляционный суд отправил под ночной домашний арест бывшего народного депутата из Всеукраинского объединения "Свобода" Алексея Кайду, которого подозревают в нападении на действующего народного депутата из "Слуги народа" Андрея Богданца в кулуарах парламента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

Мера пресечения избрана до 12 февраля 2020 года.

12 декабря Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокурора, который просил отправить Кайду под арест. Зато бывшего депутата отпустили на поруки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-нардепа Кайду задержали по заявлению подравшегося в Раде "слуги народа" Богданца, - Тягнибок. ВИДЕО

За день до этого в стенах парламента произошел конфликт между депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданци и группой представителей ВО "Свобода". После этого парламентария госпитализировали с сотрясением мозга.

Стычка произошла у здания, где проходило заседание аграрного комитета, который начал рассмотрение законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Сейчас "Свобода" выступает против введения рынка земли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, дело доведут до конца, - Разумков о драке в Раде между экс-нардепами от "Свободы" и нардепом Богданцом. ВИДЕО

Полиция открыла производство по статье 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отпустил подозреваемого в избиении "слуги народа" Богданца экс-нардепа Кайду на поруки. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3167530
 
 
 Топ комментарии
 
Ми говоримо про ваш зебільний суд, бо так ми дійдемо до мамонтів, у смерті яких ви будете звинувачувати Порошенка.
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Гнусавая Гнида работает против Нафтогаза. В Вене идут переговоры, и давление на Витренко со стороны Киева намного больше, чем со стороны Газпрома. Безумие, но такова реальность. Спор по поводу того, какие санкции будут заложены, если Россия захочет прекратить транзит через Украину. Зеленский(как и Газпром) хочет договор без этих пунктов. Вот такая хрень, зебилоголовые.
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За день до этого в стенах парламента произошел конфликт между депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданци и группой представителей ВО "Свобода". После этого парламентария госпитализировали с сотрясением мозга.

Та ладно. Может, что-то на место станет.. Ещё благодарить будет.
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Дивно, що кишеньковий суд не залишив Кайду під вартою.
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дійсно дивно - за часів Офшоренка , за його порваний портрет , хлопцю 5 років вліпили !
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Ми говоримо про ваш зебільний суд, бо так ми дійдемо до мамонтів, у смерті яких ви будете звинувачувати Порошенка.
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зебіл має брехати бо припинивши зробиться порохоботом
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Якщо зебіл припинить брехати то він просто повернеться до свого стабільного стану дебіла.
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За день до этого в стенах парламента произошел конфликт между депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданци и группой представителей ВО "Свобода". После этого парламентария госпитализировали с сотрясением мозга.

Та ладно. Может, что-то на место станет.. Ещё благодарить будет.
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Порохобіты должны радоваться, ведь "Свободу" они называли "проектом кремля"...
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Якщо я їх так не називав, то я не порохобот?
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"Порохобіты" - це щось нове. Тебе били? Щось ти заїкаїсся в стилі азірова.
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Як би проста людина депутату по пиці надавала, то довго би ця людина гуляла би на волі? Недовго. То чому цей не сидить?
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так недоторканість зняли? Чи нє? Може хтось звиздить?
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Суд відправив під арешт «свободівця», підозрюваного в нападі на «слугу народу» ... звучит как то смешно свободовец побился со слугой народа ,что эти низы дерутся между собой,у них есть общие враги олигархи и др. Суд отправил под ночной домашний арест экс-депутата от "Свободы" Кайду за драку с действующим нардепом от "СН" Богданцом - Цензор.НЕТ 5341


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Гнусавая Гнида работает против Нафтогаза. В Вене идут переговоры, и давление на Витренко со стороны Киева намного больше, чем со стороны Газпрома. Безумие, но такова реальность. Спор по поводу того, какие санкции будут заложены, если Россия захочет прекратить транзит через Украину. Зеленский(как и Газпром) хочет договор без этих пунктов. Вот такая хрень, зебилоголовые.
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видно оржеля вже кацапи подмазали як вареника в сметані
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"...парламентария госпитализировали с сотрясением мозга..."
Были бы мозги- было бы сотрясение. Суд отправил под ночной домашний арест экс-депутата от "Свободы" Кайду за драку с действующим нардепом от "СН" Богданцом - Цензор.НЕТ 7817
Источник: https://censor.net.ua/n3167530
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а він його коли побив вдень чи вночі? бо якщо вдень то треба на денний арешт, ну щоб вдень не ходив інших бити, значить вночі, тепер слуги урода можуть вільно соватись вночі і не боятись отримати по пиці.
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29 жовтня, 10:21 Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що у партії Слуга народу люди з психічними розладами.
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Нацпаты искусно владеют кулачным правом..Молодцы!.Зачем те юристы!
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