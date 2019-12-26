EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  2799  41
Материалы по теме:
Все про:дороги (1872) ДТП (5943) Николаевская область (917) правоохранительные органы (734) Билошицкий (27)

 На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий. ФОТОрепортаж

В Николаевской области яма на 115 километре автодороги Н-24 "Благовещенск-Николаев" спровоцировала ДТП с жертвами.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий 01

"Предварительно: водитель авто Volkswagen, иностранец, гражданин Германии, выехал на полосу встречного движения. В своей полосе во встречном направлении ехал ВАЗ-217130. Дальше - лобовое столкновение и страшные последствия.

Но почему? Почему водитель Volkswagen решил выехать на встречную? Отвечу: предварительно, он совершал маневр объезда препятствия. Знаете какого? Ямы посреди дороги", - написал Билошицкий.

На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самая распространенная причина ДТП в Украине в 2019 году - превышение скорости, - Билошицкий

На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий 03

В результате ДТП погибла женщина, еще пять человек - оба водителя, а также пассажиры (дети 2012, 2016 и 2018 рождения) получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.

Замначальника Департамента патрульной полиции отметил, что это уже не первое ДТП на этом отрезке дороги.

На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий 04

Также читайте: Около 3 млрд грн Дорожного фонда не использованы регионами, - советник премьера Голик

"До сегодняшнего рокового ДТП их было еще несколько. Патрульные во время комиссионного осмотра дорог эту проблему выявляли и фиксировали в актах, а также неоднократно выдавали требования (предписания) ответственным лицам за содержание автомобильных дорог для их устранения", - сообщил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3167528
 
 
 Топ комментарии
 
Странно, ведь с 1 ноября дороги соответствуют европейским стандартам...какие там ямы могут быть?...или преЗЕдент опять пошутил?... На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 6554
 показать весь комментарий
 
Так МВД в проекте ужесточения штрафов ничего про ямы не пишет. Так,что ямы будут расти,параллельно росту штрафов.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Можливо перевищення швидкості теж додалось.
 показать весь комментарий
 
Странно, ведь с 1 ноября дороги соответствуют европейским стандартам...какие там ямы могут быть?...или преЗЕдент опять пошутил?... На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 6554
 показать весь комментарий
 
 
І побудуємо, і заживемо...
А можеш відповісти, чому це не зробили при Петі?
 показать весь комментарий
 
 
он же ответил по методичке,а новую...наверное уже и небудет
 показать весь комментарий
 
 
Клятий Порошенко їздить і розбиває ломіком свіжоотремонтовані дороги.
 показать весь комментарий
 
 
шо характерно-это СН на Донбассе строят новые мосты,доорги , КВВП и лавочки...для иуд предавших Украину...а то что вот так на дорогах страны ежедневно гибнут десятки граждан Украины-им плевать...им нужен "мир любой ценой",посаженные активисты и волонтёры.опозоренный Порошенко...и долбаный рейтинг...а да-и "потоки"... На Миколаївщині яма на дорозі спровокувала лобове зіткнення, 1 людина загинула, 5 госпіталізовано, - Білошицький - Цензор.НЕТ 8404
 показать весь комментарий
 
И кого назначат виноватым?
Может, Дронова? На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 2189
 показать весь комментарий
 
 
боюсь-виноватыми будут снова "папередники"...а 4000км "европейских дарог" мы ещё скоро не увидим...и погибнет ещё немало наших граждан...вот так -из-за таких дорог..."направлений"...
 показать весь комментарий
 
Ну это же житель Германии это показалось ямой, а у нас таких неровностей боятся только трусы.
 показать весь комментарий
 
 
главное возобновить ТО, шоб бабло стричь, а то шо почти в новьх тачках убиваются- пох
 показать весь комментарий
 
 
Что украинцу хорошо- то немцу смерть. Все по обочине объезжали, а этот по встречке попёрся.
На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 2649
 показать весь комментарий
 
 
Хто їздть по цій дорозі, знають її, а Ганс думав що тут ірманський автобан. Ага.
 показать весь комментарий
 
 
А що на німецькому автобані можна на зустрічну виїджати . В нас свого .айна хватає, ще це приїхало , людей давити . Воно що не бачило, що дорога в поганому стані??
 показать весь комментарий
 
Volodymyr Omelyan‏Подлинная учетная запись @V_Omelyan 9 ч.9 часов назад

На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 8832

Президент і Уряд місяць розповідали, як «вони» збудували дорогу Маріуполь-Запоріжжя. От тільки заплатити за неї «забули». Борг держави перед дорожніми компаніями вже більше 2,7 млрд грн.
За такої ситуації в 2020 не буде збудовано жодного кілометра нових доріг!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
О великий строитель гипер(за)лупа, как для каждого важно его мнение.
 показать весь комментарий
 
 
Шо він там міряє тим мірилом? Все одно цифр не видно.
 показать весь комментарий
 
 
линейка за рубль-двадцать вот вам где мы живем откуда у мусаров лазерный длинномер сертифицированый , а линейкам деревянным сертификат не нужен ...зачем только МЧС у китайцев взяло 52 бульдозера загадка
 показать весь комментарий
 
Ну що не зрозуміло???!!! Треба техогляд вводити!!! Правда, ваЗЕліни?
 показать весь комментарий
 
 
Так МВД в проекте ужесточения штрафов ничего про ямы не пишет. Так,что ямы будут расти,параллельно росту штрафов.
 показать весь комментарий
 
 
а підбарижник рюкзакова, лизоблюд антоніна, тільки сьогодні анонсував посилення відповідальності водіїв! а де ж посилення відповідальності держави за стан доріг?!!!
 показать весь комментарий
 
 
яка ж то яма? так собі, вийобінка - мона проґхати, не помітивши - навіть не трьахне
 показать весь комментарий
 
 
Нє согласєн!
Вибойєнку можа проєхать!
А от вийобенку - нєт На Миколаївщині яма на дорозі спровокувала лобове зіткнення, 1 людина загинула, 5 госпіталізовано, - Білошицький - Цензор.НЕТ 4860
 показать весь комментарий
 
Пока не начнут садить ответственных, ситуация не изменится. Кто-то конкретный отвечает за этот участок дороги - служебная халатность приведшая к смертельному исходу.
 показать весь комментарий
 
 
еханый стыд .. зато на войну, танки и прочее бабло есть
 показать весь комментарий
 
Да, потому что в стране война.
А немецкий Herr не знает, что на встречку выезжать запрещено?? И сколько лет ему бы дали в Германии за такое, если погиб человек по его вине .
Права у него забрали бы навсегда .
А тут что можно делать что хочешь??
 показать весь комментарий
 
 
Это гиперлуп или канал в Балтийское море ?
 показать весь комментарий
 
Що українцю в кайф, то німцю смерть... Можна німцю поспівчувати, що ніколи не бачив ям на дорозі... А тут тобі --оппа і... Та й співчуття щирі родичам загиблої та скалічених дітей.
 показать весь комментарий
 
Там что, такая яма, что его бы выкинуло с дороги ?
"Туарег" - прочный кроссовер, почти джип, и подвеска стала дороже 5 жизней ?
 показать весь комментарий
 
Понятно,что немец привык к хорошим дорогам
Но водитель должен быть готов психологически к разным неожиданностям на дороге,экстренной ,мгновенной реакции.
Справа достаточно места для обьезда,зачем выходить на встречку?
Тем более яма не глубокая,не смертельно
Иногда приходилось резко тормозить перед глубокой ямой,или в яме,лишь бы не задеть авто сбоку
А тут встречка...
Немец явно не прав...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх