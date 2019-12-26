 На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Предварительно: водитель авто Volkswagen, иностранец, гражданин Германии, выехал на полосу встречного движения. В своей полосе во встречном направлении ехал ВАЗ-217130. Дальше - лобовое столкновение и страшные последствия.
Но почему? Почему водитель Volkswagen решил выехать на встречную? Отвечу: предварительно, он совершал маневр объезда препятствия. Знаете какого? Ямы посреди дороги", - написал Билошицкий.
В результате ДТП погибла женщина, еще пять человек - оба водителя, а также пассажиры (дети 2012, 2016 и 2018 рождения) получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.
Замначальника Департамента патрульной полиции отметил, что это уже не первое ДТП на этом отрезке дороги.
"До сегодняшнего рокового ДТП их было еще несколько. Патрульные во время комиссионного осмотра дорог эту проблему выявляли и фиксировали в актах, а также неоднократно выдавали требования (предписания) ответственным лицам за содержание автомобильных дорог для их устранения", - сообщил он.
А можеш відповісти, чому це не зробили при Петі?
Может, Дронова?
Президент і Уряд місяць розповідали, як «вони» збудували дорогу Маріуполь-Запоріжжя. От тільки заплатити за неї «забули». Борг держави перед дорожніми компаніями вже більше 2,7 млрд грн.
За такої ситуації в 2020 не буде збудовано жодного кілометра нових доріг!
гипер(за)лупа, как для каждого важно его мнение.
Вибойєнку можа проєхать!
А от вийобенку - нєт
А немецкий Herr не знает, что на встречку выезжать запрещено?? И сколько лет ему бы дали в Германии за такое, если погиб человек по его вине .
Права у него забрали бы навсегда .
А тут что можно делать что хочешь??
"Туарег" - прочный кроссовер, почти джип, и подвеска стала дороже 5 жизней ?
Но водитель должен быть готов психологически к разным неожиданностям на дороге,экстренной ,мгновенной реакции.
Справа достаточно места для обьезда,зачем выходить на встречку?
Тем более яма не глубокая,не смертельно
Иногда приходилось резко тормозить перед глубокой ямой,или в яме,лишь бы не задеть авто сбоку
А тут встречка...
Немец явно не прав...