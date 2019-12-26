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Все про:Минобороны (6190) Петренко Анатолий (10)

 Минобороны полностью выполнило государственный оборонный заказ, - замминистра Петренко

Министерство обороны Украины полностью выполнило государственный оборонный заказ за 2019 год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 декабря во время брифинга заявил замглавы Минобороны Анатолий Петренко, передает  "ГОРДОН".

"В 2019 году мы оперировали в рамках бюджетного ресурса 16 млрд 790 млн грн на все. Этот финансовый ресурс государством профинансирован для нужд ВСУ в полном объеме на 100%. Эффективность выполнения этого бюджета составляет 99,3%. 0,7% – это те контракты, по которым продолжается изучение состояния дел, принимая во внимание риски, которые будут нейтрализованы", – отметил Петренко.

Он рассказал, что в войска в 2019 году поставлены 7 тыс. 434 единицы вооружения и военной техники, в частности около 700 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, около 900 бронетанковой и автомобильной техники, 90 летательных аппаратов различных типов, пять боевых катеров и кораблей, около 700 образцов вооружения и военной техники, которые обеспечивают связь, автоматизацию процессов управления войсками и киберзащиты.

Петренко добавил, что в 2019 году Минобороны было реализовано три контракта: два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, а также один контракт с агентством НАТО по поддержке и снабжению.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167527
 
 
 Топ комментарии
 
Чим більше моніка становится моллю тим наявніше видно що там одна й та сама режисерська команда.
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Думаю , что ждёт их самый жёсткий аудит .
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В Минобороны Украины заявили, что в 2019 году на 100% выполнили оборонзаказ....С таким воинственным соседом как Московия,нужно чтобы наши военные заводы работали в четыре смены без выходных,Московия ещё не применяла в войне самолёты,так Минобороны отчиталось ,как в лужу пукнули. Минобороны полностью выполнило государственный оборонный заказ, - замминистра Петренко - Цензор.НЕТ 3599
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Само Міноборони нічого не вміє робити. Працювали різні підприємства, які виконували ці замовлення. Не факт, що надалі вони працюватимуть Минобороны полностью выполнило государственный оборонный заказ, - замминистра Петренко - Цензор.НЕТ 7476
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бюджет міноборони провалений! 104 млрд грн не витрачено!
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Бреше... Закупівля однострою, сухпаїв, броників було припинено... Припинено будівництво казарм та общаг... Он штаб ВМС у намети виселяють, бо будівлі для переселення не відремонтовано... Думаю Бірюков більш ретельніше відпишеться,з цифрами... Інша річ, що гроші вони такі десь, як то казали раніше у совку, освоїли...
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Так Бирюков и есть одним из "освоителей".
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Так це Бірюков грав хєром на роялі, поки війна йшла і в нього італійська дача за бєнін відкат, і у Криму, під час окупації власність він купив, а не літак ремонтував на свій рахунок, для військових???
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Зрозуміло... Порох поганий та барига... Всі радники та співробітники аферисти, але армія з'явилась, економіка налагодилась, у світі почали рахуватись... Зара прийшли чесні та прозорі, але дупа повсюди... Чи займався Бірюков у довоєнні часи аферами мені невідомо, й зараз не збираюсь тими дослідженнями займатись але якщо би щось було зараз в тої зеленої команди на нього, вони б використали обов'язково бо страх й ненависть аж з носа в них капає... Але й на Пороха в них нічого немає, тому портнов всяку маячню зі стелі зішкрябує...
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Виконали? Молодці. Відпочивайте. Найближчих чотирі роки замовлень не буде Минобороны полностью выполнило государственный оборонный заказ, - замминистра Петренко - Цензор.НЕТ 7382
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На розпил бабла? Дивіться. Двадцять лярдів на військо вже віддані Вовочці у особисте користування
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Чим більше моніка становится моллю тим наявніше видно що там одна й та сама режисерська команда.
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Що характерно, буквально тиждень чи два тому (точно не пам'ятаю, але цього місяця) була новина про ґепічний фейл оборонпрому на 100 з ґаком мільярдів.
І тут - раптом! - "все хорошо, прекрасная маркиза".
Тут потрібен неабиякий Гандон (письменник-фантаст), щоб пояснити, якими футуристичними технологіями отак взяли і гіперударними темпами наклеїли панцерів...
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Зам министра Петренко очень смахивает на сержанта Петренко из анекдотов))) Интересно какой заказ он выполнил?)
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Міноборони повністю виконало замовлення кукловодів зєбіла по замовчуванню втрат на фронті.
Кожно дня купа обстрілів, а втрат "немає".
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Замовляли папірєднікі. Подивимось що назамовляють кловуни.
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