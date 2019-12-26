Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 декабря во время брифинга заявил замглавы Минобороны Анатолий Петренко, передает "ГОРДОН".
"В 2019 году мы оперировали в рамках бюджетного ресурса 16 млрд 790 млн грн на все. Этот финансовый ресурс государством профинансирован для нужд ВСУ в полном объеме на 100%. Эффективность выполнения этого бюджета составляет 99,3%. 0,7% – это те контракты, по которым продолжается изучение состояния дел, принимая во внимание риски, которые будут нейтрализованы", – отметил Петренко.
Он рассказал, что в войска в 2019 году поставлены 7 тыс. 434 единицы вооружения и военной техники, в частности около 700 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, около 900 бронетанковой и автомобильной техники, 90 летательных аппаратов различных типов, пять боевых катеров и кораблей, около 700 образцов вооружения и военной техники, которые обеспечивают связь, автоматизацию процессов управления войсками и киберзащиты.
Петренко добавил, что в 2019 году Минобороны было реализовано три контракта: два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, а также один контракт с агентством НАТО по поддержке и снабжению.
Минобороны полностью выполнило государственный оборонный заказ, - замминистра Петренко
Министерство обороны Украины полностью выполнило государственный оборонный заказ за 2019 год.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 декабря во время брифинга заявил замглавы Минобороны Анатолий Петренко, передает "ГОРДОН".
І тут - раптом! - "все хорошо, прекрасная маркиза".
Тут потрібен неабиякий Гандон (письменник-фантаст), щоб пояснити, якими футуристичними технологіями отак взяли і гіперударними темпами наклеїли панцерів...
Кожно дня купа обстрілів, а втрат "немає".